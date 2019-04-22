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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Kör nokta

22 Nisan 2019

“Elimizde bir fenerle karanlık bir ormanda yürüyenler gibiyiz” diyor Google’daki dünyaca ünlü fütürist Thomas Frey...

Biz de daha ne kadar böyle yürüyebileceğimizi merak ediyoruz.

Bu merakımızın cevabını kimse bilmiyor.

Fütüristler geleceğe dair birçok konu hakkında çalışıyor ama belli bir yere kadar tahmin edebiliyorlar...

Devamı kendileri için de büyük bir meçhul...

*

Thomas Frey gerçek vizyon sahiplerinin “şimdi”nin üzerinde çalışarak, hayatın dinamik sistemlerine katılarak gelecekte olacakları etkileyebileceklerini söylüyor...

Fütüristlerin en büyük belirsizliği konusunda ise diyor ki:

Doğal sistemler,

Teknoloji,

Devlet,

Ekonomi,

Enerji,

Ve insan davranışları...

*    

İşin rutini üzerine uğraşanlar vizyoner olamaz.

Ve sadece mevcut sistemi yürütebilir...

Ya da kendilerini güncelleyebilir.

Günlük reçetelerle rutin iş yapılır ve güncellemeleriyle de ancak mevcudiyeti koruyabilir...

Ki bu da şüpheli...

Geleceğe hazırlıklı olmak ise vizyonerlerin işi.

 *   

Planları yeniden yapılandırmak için sektörlerin tümü AR-GE kurmalı.

Sektörünün geleceğinde rolünü kaybetmemesi için birinci şarttır.

Rutini en ideal şekilde yapanlar geleceğini düşünmeli...

*     

Frey, günümüzde enformasyonun sonsuz, bilginin ise sınırlı olduğundan şikâyet ediyor ve diyor ki:

Küresel Bilgi Endüstri Merkezi’nce 1980 ile 2008 yılları arasında enformasyon tüketmişiz.

Günlük 12 saatlik bir ortalamayla yıllık 2.6 oranında artış göstermiş.

“İpi getirdiğimiz yenilikler göğüsleyecektir” diyen Frey, vizyon ve etrafında gelişen trendleri ne kadar bilirsek yolumuzun bizleri geleceğe o kadar çabuk ve derinden götüreceğini söyler.

*     

Bu analizlerin ışığında:

“Gelecek ne ister?” sorusunun cevabını doğru tahmin etmek gerekiyor.

Beş yıldan beri geleneksel medya sektörünün içinde bulunduğu durumu yazarak, anlatarak sektörün bir araya gelerek sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini, küresel medya aktörlerinin kendilerini geleceğe nasıl hazırlamaları gerektiğini söylemeye çalışıyoruz.

Lakin kurumsal düşünce yerine bazıları hâlâ kendilerini bir yerlere taşıma derdinde.

*     

Kör noktalarını bulamayan sektör bu yüzden duvarlara çarpıyor sürekli...

 

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