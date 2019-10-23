Kör kuyular

ABD ve Rusya, Suriye’de oyun üstüne yeni oyunlar deniyor...
Ama kırk yıllık planlarından asla vazgeçmiyorlar...
Ortadoğu’yu Las Vegas’takiler gibi kumar masasına çevirdiler...
Sabahtan akşama kadar farklı senaryoların yazımı başlıyor...
Onların derdi petrol, bizim derdimiz ise insan...
Biz sürekli oyun bozmakla meşgulüz.
Ve onlar ise pis oyun yazıp çizmekle...
Şeytanları taşlamaktan kendimize ayıracak vakit bulamıyoruz...
*
YPG’lilerin ABD’li yetkililerle masaya oturduğunu öğreniyoruz.
Bize göre PYD, YPG ve PKK ile işbirliği içinde olmaları bir ihanet...
Onlara göre ise bölgedeki kaynaklarda asgari müşterekte bir buluşma...
Kaç kişilik bir ihanet masasında araya alınmışız belli değil.
Ve devletler arasındaki ilişkileri bir poker masasına nasıl çevirdikleri de...
Ellerindeki kartlara göre değil, olmayana göre rest çekerek bizi masadan hüsranla kaldırmaya çalışıyorlar...
Lakin bu öyle kolay ve sürdürülebilir değil.
*
Ve İsrail oldukça sessiz.
Arap Birliği ise kendi yalnızlığına çekilmiş, ortalığın durulmasını bekliyor gibi görünse de her zaman bize düşman olanların yanında saf tutmaya devam ediyor...
*
Lindsey Graham, Trump gibi her gün her saniye farklı bir şeyler söylüyor.
Türkiye’nin Kürtlerin güvenliği garantiye alınırken IŞİD’cilerin kontrol altında tutulacağı bir çözüme ulaşma konusunda iyimserliğini arttırdığına dikkat çeken Graham diyor ki:
- Kartlarımızı doğru oynamamız halinde Suriye’de yıllardır elimizden kaçan tarihi çözümlerin bazılarının gerçekleşebileceğine dair giderek daha iyimser oluyorum.
*
“Suriye’de ellerinden kaçan tarihi çözüm nedir?” sorusuna Graham, Trump’ın Türkler ve Kürtler arasında uluslararası güçlerin yer aldığı bir askersiz bölge kurulmasına, bu bölgenin üzerinde ABD’nin hava gücünün bulunmasına hazır olduğunu söyleyerek ve hava gücü kullanmalarının bölgede tutulan IŞİD’cilerin kaçmamasını garantiye alacağını vurgulayarak cevap veriyor.
Yani, oyunun oyununu anlatıyor.
*
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jim Inhofe ise Trump’ın bölgede ABD hava gücünün devamına ihtiyaç olduğunu artık anladığının altını çizerek diyor ki:
- ABD, IŞİD üzerinde baskıyı sürdürmek, hasımlarımız olan Rusya ve İran’ın durumu suiistimal etmesini önlemek ve sahadaki ortaklarımızı korumak için bölgede hava gücünü muhafaza etmek zorunda.
*
Graham, Trump ile yaptığı görüşme sonrasında ağzındaki baklayı çıkarıyor ve diyor ki:
- ABD, ortaklık yaptığı Kürtlerle Suriye’deki petrol yataklarını modernleştirmek için girişimde bulunabilir.
Trump’ın Suriye hakkındaki görüşünü ise şöyle özetliyor:
- Alışıldık kalıpların dışında düşünüyor.
Ve devam ediyor:
- Başkan Kürtleri takdir ediyor. IŞİD’in geri dönmeyeceğinden emin olmak istiyor. IŞİD’in dirilmemesini garantilemek için Suriye’nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam etmemizi bekliyorum.
Biz terör örgütü diyoruz, onlar ise hâlâ projelerine ırk penceresinden bakarak krizi yönetmeye devam ediyor.
*
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin petrol sahaları olan doğusundaki bölgelerde Amerikan askerlerinin kalmaya devam etmesinin, üzerinde çalışılan seçeneklerden biri olduğunu doğruluyor..
*
Kısacası, bir ihanetin kör kuyularına atılmış Ortadoğu halkı ekmeğinin ve canının derdine düşmüşken, bizler de pozisyon bozmakla uğraşıp dururken, ABD ve Rusya ise Suriye’ye stratejik olarak yerleşmenin ve petrol kuyularının peşinde...
Güvenli bölgeye hava üssü kurarak petrolü ele geçirmek ve Ortadoğu’ya yerleşmek...
Yıllarca Kuzey Irak diyenlere karşı ülkenin bölünmesini kabul etmeyip Irak’ın kuzeyi dedik...
Galiba uzun yıllar da doğu Suriye gerçeğini kabul etmeyip Suriye’nin doğusu diyeceğiz gibi...
*
Ve ABD’li yetkililer, “Kürtlerin Rusya’ya yanaşmasını istemiyoruz” diyerek gerçek niyetlerini de söylemiş oluyorlar...
Biz ne yapmalıyız?
Satranç tahtasında Türkiye’nin yerinden oynatacağı ve zorlayacağı çok taş var bize göre...
Bekleyip göreceğiz...
Kör kuyular
ABD ve Rusya, Suriye’de oyun üstüne yeni oyunlar deniyor...
Ama kırk yıllık planlarından asla vazgeçmiyorlar...
Ortadoğu’yu Las Vegas’takiler gibi kumar masasına çevirdiler...
Sabahtan akşama kadar farklı senaryoların yazımı başlıyor...
Onların derdi petrol, bizim derdimiz ise insan...
Biz sürekli oyun bozmakla meşgulüz.
Ve onlar ise pis oyun yazıp çizmekle...
Şeytanları taşlamaktan kendimize ayıracak vakit bulamıyoruz...
*
YPG’lilerin ABD’li yetkililerle masaya oturduğunu öğreniyoruz.
Bize göre PYD, YPG ve PKK ile işbirliği içinde olmaları bir ihanet...
Onlara göre ise bölgedeki kaynaklarda asgari müşterekte bir buluşma...
Kaç kişilik bir ihanet masasında araya alınmışız belli değil.
Ve devletler arasındaki ilişkileri bir poker masasına nasıl çevirdikleri de...
Ellerindeki kartlara göre değil, olmayana göre rest çekerek bizi masadan hüsranla kaldırmaya çalışıyorlar...
Lakin bu öyle kolay ve sürdürülebilir değil.
*
Ve İsrail oldukça sessiz.
Arap Birliği ise kendi yalnızlığına çekilmiş, ortalığın durulmasını bekliyor gibi görünse de her zaman bize düşman olanların yanında saf tutmaya devam ediyor...
*
Lindsey Graham, Trump gibi her gün her saniye farklı bir şeyler söylüyor.
Türkiye’nin Kürtlerin güvenliği garantiye alınırken IŞİD’cilerin kontrol altında tutulacağı bir çözüme ulaşma konusunda iyimserliğini arttırdığına dikkat çeken Graham diyor ki:
- Kartlarımızı doğru oynamamız halinde Suriye’de yıllardır elimizden kaçan tarihi çözümlerin bazılarının gerçekleşebileceğine dair giderek daha iyimser oluyorum.
*
“Suriye’de ellerinden kaçan tarihi çözüm nedir?” sorusuna Graham, Trump’ın Türkler ve Kürtler arasında uluslararası güçlerin yer aldığı bir askersiz bölge kurulmasına, bu bölgenin üzerinde ABD’nin hava gücünün bulunmasına hazır olduğunu söyleyerek ve hava gücü kullanmalarının bölgede tutulan IŞİD’cilerin kaçmamasını garantiye alacağını vurgulayarak cevap veriyor.
Yani, oyunun oyununu anlatıyor.
*
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jim Inhofe ise Trump’ın bölgede ABD hava gücünün devamına ihtiyaç olduğunu artık anladığının altını çizerek diyor ki:
- ABD, IŞİD üzerinde baskıyı sürdürmek, hasımlarımız olan Rusya ve İran’ın durumu suiistimal etmesini önlemek ve sahadaki ortaklarımızı korumak için bölgede hava gücünü muhafaza etmek zorunda.
*
Graham, Trump ile yaptığı görüşme sonrasında ağzındaki baklayı çıkarıyor ve diyor ki:
- ABD, ortaklık yaptığı Kürtlerle Suriye’deki petrol yataklarını modernleştirmek için girişimde bulunabilir.
Trump’ın Suriye hakkındaki görüşünü ise şöyle özetliyor:
- Alışıldık kalıpların dışında düşünüyor.
Ve devam ediyor:
- Başkan Kürtleri takdir ediyor. IŞİD’in geri dönmeyeceğinden emin olmak istiyor. IŞİD’in dirilmemesini garantilemek için Suriye’nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam etmemizi bekliyorum.
Biz terör örgütü diyoruz, onlar ise hâlâ projelerine ırk penceresinden bakarak krizi yönetmeye devam ediyor.
*
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin petrol sahaları olan doğusundaki bölgelerde Amerikan askerlerinin kalmaya devam etmesinin, üzerinde çalışılan seçeneklerden biri olduğunu doğruluyor..
*
Kısacası, bir ihanetin kör kuyularına atılmış Ortadoğu halkı ekmeğinin ve canının derdine düşmüşken, bizler de pozisyon bozmakla uğraşıp dururken, ABD ve Rusya ise Suriye’ye stratejik olarak yerleşmenin ve petrol kuyularının peşinde...
Güvenli bölgeye hava üssü kurarak petrolü ele geçirmek ve Ortadoğu’ya yerleşmek...
Yıllarca Kuzey Irak diyenlere karşı ülkenin bölünmesini kabul etmeyip Irak’ın kuzeyi dedik...
Galiba uzun yıllar da doğu Suriye gerçeğini kabul etmeyip Suriye’nin doğusu diyeceğiz gibi...
*
Ve ABD’li yetkililer, “Kürtlerin Rusya’ya yanaşmasını istemiyoruz” diyerek gerçek niyetlerini de söylemiş oluyorlar...
Biz ne yapmalıyız?
Satranç tahtasında Türkiye’nin yerinden oynatacağı ve zorlayacağı çok taş var bize göre...
Bekleyip göreceğiz...