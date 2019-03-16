Karanlık bir gün

Yeni Zelanda’daki saldırıyla bir şeyler tetiklenmeye çalışılıyor.
İki farklı bölgesinde iki ayrı camiye yapılan saldırıda 49 kişi öldü ve 39 kişi de yaralandı.
Ve yaralıların arasında çocuklar da varmış...
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern diyor ki:
Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık.
“Biz bu tarz aşırıcılıkları ve ideolojileri reddedeceğiz” diyen Başbakan Ardern:
Biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz.
Bu saldırının burada yapılma nedeni, bizim ırkçılık ve nefretle ilgimizin olmaması. Biz her zaman çeşitlilik, dostluk, iyilik ve ortak değerlerimizi paylaşmamızla kucak açan bir ülkeyiz.
Batılı ülkelerin istihbarat kuruluşları bundan böyle çok dikkatli olmak zorunda.
Çünkü bazı güçler yine pis oyunlar kurguluyor...
İslam ülkeleri de kendi içerisindeki terörize olmaya müsait aşırılıklara ve terör gruplarına en ağır tedbiri almak zorunda...
Olası her tehlikenin üzerine gitmeli...
Fikirleri basitleştirmek lazım.
Çünkü anlayanların sayısını çoğaltmadıysan, anlamı yok yazıp söylemenin...
Ve de konuşmaların...
Radikal söylemler daima radikal örgütlere militan gönderir...
Son günlerde Pakistan’a karşı hırçınlaşan Hindistan da büyük bir savaşın eşiğinde geziniyor.
Gandi’yi unutmuşlar bile.
Ne diyordu Gandi?
Diyordu ki:
İnsan dünyada servet biriktirmemeli...
Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmeli...
Hiç kimse kavgaların parçası olmamalı...
Siyasi, ekonomik gücü elinde bulundurmak, yeryüzündeki pek çok musibete neden olduğu için günahtır...
İnsanın dünyaya gelme sebebi, Allah’a olan görevini yerine getirmektir; bu sebeple haklarından çok vazifeleriyle ilgilenmelidir...
*
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern durumu özetliyor:
Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak.
Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ideolojisini en sert şekilde lanetliyoruz.
*
İslam ülkeleri de içlerinde taşıdıkları, büyüttükleri, destekledikleri tüm radikal ideolojik ve silahlı örgütleri temizlemeli ve kontrol altına almalı.
Ve tabii ki Batılı ülkeler de bu örgütlerin tasfiyesinde destek olmalı.
Savaşların, kavgaların bir parçası olan devletler günü geldiğinde büyük bir savaşın kıyılarına savrulduklarını anlayacaklar...
Lakin son pişmanlık bir fayda getirmeyecek...
*
Bu tarz terör örgütlerini bitirmeyen devletler günü geldiğinde siyasallaşmasına engel olamıyorlar...
Siyasi parti kimliğine bürünen bu terör örgütleriyle yasal olarak da mücadele edilemiyor...
Bizdeki PKK uzantısından yola çıkarak siyasallaşan BDP, sonra da günümüz HDP’si gibi...
40 yıldan beri bize karanlık günler yaşatan PKK şimdi de başka pis hesapların içinde...
Şehirlere bombalar yağdıranları görmüyorlar mı?
Terör örgütlerinin hepsi lanetlenmeli; adı, ırkı, dili, milleti ne olursa olsun...
Yoksa bir gün dünyanın kendisi karanlıkta kalacak...
Karanlık bir gün
Yeni Zelanda’daki saldırıyla bir şeyler tetiklenmeye çalışılıyor.
İki farklı bölgesinde iki ayrı camiye yapılan saldırıda 49 kişi öldü ve 39 kişi de yaralandı.
Ve yaralıların arasında çocuklar da varmış...
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern diyor ki:
Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık.
“Biz bu tarz aşırıcılıkları ve ideolojileri reddedeceğiz” diyen Başbakan Ardern:
Biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz.
Bu saldırının burada yapılma nedeni, bizim ırkçılık ve nefretle ilgimizin olmaması. Biz her zaman çeşitlilik, dostluk, iyilik ve ortak değerlerimizi paylaşmamızla kucak açan bir ülkeyiz.
Batılı ülkelerin istihbarat kuruluşları bundan böyle çok dikkatli olmak zorunda.
Çünkü bazı güçler yine pis oyunlar kurguluyor...
İslam ülkeleri de kendi içerisindeki terörize olmaya müsait aşırılıklara ve terör gruplarına en ağır tedbiri almak zorunda...
Olası her tehlikenin üzerine gitmeli...
Fikirleri basitleştirmek lazım.
Çünkü anlayanların sayısını çoğaltmadıysan, anlamı yok yazıp söylemenin...
Ve de konuşmaların...
Radikal söylemler daima radikal örgütlere militan gönderir...
Son günlerde Pakistan’a karşı hırçınlaşan Hindistan da büyük bir savaşın eşiğinde geziniyor.
Gandi’yi unutmuşlar bile.
Ne diyordu Gandi?
Diyordu ki:
İnsan dünyada servet biriktirmemeli...
Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmeli...
Hiç kimse kavgaların parçası olmamalı...
Siyasi, ekonomik gücü elinde bulundurmak, yeryüzündeki pek çok musibete neden olduğu için günahtır...
İnsanın dünyaya gelme sebebi, Allah’a olan görevini yerine getirmektir; bu sebeple haklarından çok vazifeleriyle ilgilenmelidir...
*
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern durumu özetliyor:
Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak.
Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ideolojisini en sert şekilde lanetliyoruz.
*
İslam ülkeleri de içlerinde taşıdıkları, büyüttükleri, destekledikleri tüm radikal ideolojik ve silahlı örgütleri temizlemeli ve kontrol altına almalı.
Ve tabii ki Batılı ülkeler de bu örgütlerin tasfiyesinde destek olmalı.
Savaşların, kavgaların bir parçası olan devletler günü geldiğinde büyük bir savaşın kıyılarına savrulduklarını anlayacaklar...
Lakin son pişmanlık bir fayda getirmeyecek...
*
Bu tarz terör örgütlerini bitirmeyen devletler günü geldiğinde siyasallaşmasına engel olamıyorlar...
Siyasi parti kimliğine bürünen bu terör örgütleriyle yasal olarak da mücadele edilemiyor...
Bizdeki PKK uzantısından yola çıkarak siyasallaşan BDP, sonra da günümüz HDP’si gibi...
40 yıldan beri bize karanlık günler yaşatan PKK şimdi de başka pis hesapların içinde...
Şehirlere bombalar yağdıranları görmüyorlar mı?
Terör örgütlerinin hepsi lanetlenmeli; adı, ırkı, dili, milleti ne olursa olsun...
Yoksa bir gün dünyanın kendisi karanlıkta kalacak...