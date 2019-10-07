Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Karadelikler
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Karadelikler

7 Ekim 2019

Varoluşsal tehditlerin gölgesinde bir hayat tüketerek dünyada yaşayanları düşünmeliyiz...

Ve masumiyetini kimselere anlatamayanları...

*

Bu insanların sayılarının gittikçe artarak kalabalıklaştığı bir coğrafyaya dönüştüğümüzü de biliyor muyuz...

İslam coğrafyasında yaşayanların büyük çoğunluğu canının ve ekmeğinin derdine düşmüş iken azınlığı da çöllere, denizlere gökdelen dikmekle, lüks araç ve yatlarla israfın zirvelerinde gezinmekle meşgul.

Bu insanlara dünyayı sorarsanız üç günlük” diyerek tarif eder ama binlerce yıl sürecekmiş gibi hesaplarını yapar...

Karıncaların biriktirme hastalığına yakalandıklarından beri kimsenin iki yakası bir araya gelmiyor.

*

Tepelerde bekleyenler aşağıdakilerin çektiği çileyi ve yalnızlığı, açlığı, yokluğu anlayamıyor...

Ve belki de anlamak istemiyor.

İslam coğrafyasındaki ülkelerin tüm verilerine baktığımız zaman eğitimde, sanayide, kültür ve sanatta, edebiyatta dünya sıralamasında yok gibiler.

Ama çöllere gökdelen oteller dikmeyi çok iyi biliyorlar.

Denizlerin ortasına kentler yapmayı da...

*

İnsan yetiştirmeye geldiğinde ise yok hükmündeler...

3.5 milyon Suriyeli içinde kaç kişinin bir meslek sahibi olduğunu bilmiyoruz ama kendi halkını bilgi ve para yokluğuna mahkûm eden zihniyeti iyi biliyoruz.

Saddam ve Kaddafi gibiler bunu yaşadı ama hâlâ İslam coğrafyasının kralları, prensleri ders almıyor...

*

Kaşıkçı cinayeti, milyonlarca Suriyelinin topraklarını terk etmesi, Irak’ın neredeyse üçe bölünmesi, Yemen’de, Sudan’da, Pakistan ve Afganistan’da yaşananlar bize göre İslam coğrafyasının kara bir deliğidir...

Ve kara bir lekesi...

Kraliyetin ve kurmaylarının karıştığı Kaşıkçı cinayetinin maddi karşılığını ABD’nin aldığını biliyoruz ama kimi kime şikâyet edeceğimizi bilmiyoruz...

Sıfır bilgiyle sıfır zekâlı büyük kalabalığın dünyanın başına nasıl bir büyük bela olacağını da...

*

2014 yılında BBC’ye konuşan Hawking demişti ki:

Yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir!

Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini söylüyor ve ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekilmesine dair endişelerini de şöyle açıklıyordu:

Geri döndürülemez noktaya çok yakınız.

Trump’ın bu eylemi Dünya’nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs’e benzemesine giden yolu açabilir.

Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb’un Amerika’ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmayacak...

*

Karadeliklerin sayısının artmasıyla dünya büyük savaşların eşiklerinde geziniyor.

Bu karadelikleri sadece adalet kapatabilir ve merhamet...

 

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Çırak ustasına kopya verdiKenan BAŞARANÇırak ustasına kopya verdi!07.10.2019
Beşiktaş nefes aldıGÜNTEKİN ONAYBeşiktaş nefes aldı!07.10.2019
İki erkek arasında kaldımGüzin Ablaİki erkek arasında kaldım07.10.2019
Şimdi rakipleri düşünsünEmre ÖZPEYNİRCİŞimdi rakipleri düşünsün07.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.