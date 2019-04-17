Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Kanlı izler
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Kanlı izler

17 Nisan 2019

PAZARTESİ “Mazarrat Faturaları” başlıklı yazımızda Fransa’nın soykırım dosyasını aralamıştık...

Notre Dame Katedrali’nin büyük bir kısmını küle dönüştüren yangına üzüldüğümüzü belirteyim...

Paris’te uzun zamandan beri restorasyon çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatıyorum...

Ve belki de en anlamlı açıklama Rus Ortodoks Kilisesi’nden geldi.

Bundan sonra ‘dünyanın eskisi gibi bir yer olmayacağını’ söyledikleri açıklamada özetle diyorlar ki:

- Notre Dame yangınında ‘bir işaretin gizli olduğuna’ inanıyoruz.

*

Eskiden çok huzurlu bir dünya varmış gibi söyleniyorlar...

Oysa, eski sayfalara baktığımızda kan ve gözyaşı var.

İşte o kanlı sayfalara ait bazı gerçekler...

*

Bize sürekli soykırım iftiralarıyla bulaşan Fransa’nın geçmişini kimse irdelemiyor...

Ne yazıyor...

Ve ne de çiziyor...

Konuşan ise yok gibi...

*

Fransa’nın sömürgelerindeki kanlı izlerini takip ettiğimizde ise iki başlığı sürekli görüyoruz:

- Katliamlar...

-Soykırım...

*

Daha yakın tarihte Mali’de halka bombalar yağdırmış Fransa bize söz söyleyecek son ülke...

Cezayir,

Fas,

-Tunus,

Yeni Kaledonya,

-  Madagaskar,

- Haiti,

Komor,

Senegal,

Mali,

- Fildişi Sahili,

- Gabon,

- Kamerun,

Gana,

- Gine,

- Benin,

- Ruanda,

- Laos gibi ülkeler hâlâ sömürgesi olan ülkeler...

*

Cezayir’de 1.5 milyon insanı öldürdüğü...

Ve askerlerinin ise Cezayirli binlerce kadına tecavüz ettiği bir gerçek...

Lakin, dünya basını ve tarihçileri bu vahşetten hiç bahsetmiyor.

8 Mayıs 1945 gününü hiç hatırlatmıyor...

Oysa, Fransa için kurtuluş, Cezayir için ise soykırım günüdür...

*

Hatırlayalım...

Tarihçilerin gözüyle bir Fransız sömürgesi olan Cezayir’deki vahşi olayın özeti şöyle:

- Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa’nın kurtuluşu için Cezayir gençlerini savaşa gönderiyor.

Bunun karşılığında tek şey istiyor; bağımsızlığını.

- Fransa bu teklifi kabul ediyor.

- Ve Cezayirli askerlerin desteğiyle Almanya’yı yeniyor...

- Zafer haberi üzerine Cezayir’de halk sevinçle sokaklara çıkıyor.

Fransa ise verdiği sözü tutmuyor.

-Sözünü tutmadığı gibi sevinç gösterileri yapan halkın üzerine Fransız askerleri ateş açıyor.

*

Ve tarihçiler diyor ki:

- Katliam günlerce sürüyor.

- Halk evlerinden alınarak kurşuna diziliyor.

- Köyler ve kasabalar bombalanıyor.

- Fransızlar yaklaşık 45 bin Cezayirliyi katlediyor.

Fransız askerleri, Cezayirli Müslüman kadınlara da tecavüz ediyor.

- Cezayir halkı bu vahşeti yaşarken Fransa’nın savaşı kazanması için ölümü göze alan Cezayirli gençler ülkelerine dönüyor.

- Bağımsızlık hayaliyle ülkelerine dönen gençler katliamla karşılaşıyor...

*

Ve tarihçiler katliamın sonucunu ise şöyle özetliyor:

- Cezayirlilerin bir kısmı şehir dışında açılan dev çukurlara gömüldü.

- Bir kısmı ise kamyonlara doldurularak kireç fırınlarında yakılmaya götürüldü.

- Cezayirlilerin cesetleri, Nazi fırınlarına benzeyen ölüm fırınlarında yakıldı.

*

Şimdi ülkemizdeki basın, sinema, tiyatro, resim, sanat, tarih ve üniversiteler Fransa’nın bu yaptıklarına kör ve sağır kalmaya devam ediyor...

*

Ruanda Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı 500 sayfalık raporu ve BM verilerindeki kanlı izleri ise cumartesi yazımızda...

 

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Özetlersek...Rauf TAMERÖzetlersek...17.04.2019
Hangi vergiler artacak hangileri azalacakAhmet KARABIYIKHangi vergiler artacak hangileri azalacak?17.04.2019
6 milyarda bir olabilecek sonuçYalçın BAYER6 milyarda bir olabilecek sonuç17.04.2019
Siz yürürken bavulunuz hazır... Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandıUğur CEBECİSiz yürürken bavulunuz hazır... Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandı17.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.