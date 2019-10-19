İlişki zehirlenmesi

Ve Türkiye, Barış Pınarı harekâtı ile istediğini alıyor. Kuzeydoğu Suriye’ye ilişkin Türkiye-ABD ortak açıklaması da bunu doğruluyor.
Dünya kamuoyuna da 13 madde olarak yayınlanan ortak açıklamada Türkiye’nin tüm hassasiyetleri gözetilmiş.
ABD Başkanı Donald Trump’ın devletlerarası ilişkileri zehirleyen ve tehdit içeren mektubu araya girmesine rağmen Ankara’da taraflar masaya oturup Türkiye’nin sancılarını, isteklerini net olarak öğrendi ve tüm kördüğümler çözüldü gibi...
*
Trump, Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu mesajı yayınladı:
“Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak”.
Gelinen noktayı basına özetleyen Trump şöyle dedi:
“Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün”.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Trump:
“Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi”.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terörün bölgeden temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:
“İnsanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim”.
*
Türkiye-ABD arasındaki tarihi ilişkiyi sürekli birilerinin araya girerek zehirlemesinden bıkıp usandık.
NATO ve ABD’nin müttefikliğin gereğini yerine getirmeyişlerinden de...
Kendi çıkar ilişkilerini önceliğine alarak müttefik ülkelere sert davranışlarından ve yaptırım tehditlerinden de...
Bu ne ilk ne de son olacak...
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde de ABD’nin ambargo kararıyla tanışmamız bir ilkti...
Türkiye’ye tarihindeki ilk ambargoyla 1974 Kıbrıs savaşından sonra askeri malzeme, silah ve teçhizat satışını yasaklanmıştı...
5 Şubat 1975 yılında başlayan ve üç yıl süren ambargoya karşı da Türkiye çok sert karşılık vermişti...
*
Türkiye çok sert karşılık vererek şu yaptırımların kararını almış ve uygulamıştı:
13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulduğunu açıkladı.
25 Temmuz 1975’te ABD’ye nota verilerek ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasını (3 Temmuz 1969) yürürlükten kaldırdı.
Türkiye’deki bütün Amerikan üs ve tesisleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “kontrol ve gözetimi” altına alındı.
*
Kırk yıldan beri PKK, şimdi YPG/PYD gibi terör örgütlerinin yaptığı katliamları görmezden gelen ABD, NATO, Avrupa Birliği ve BM’nin müttefik ve dostluk ruhuna aykırı davranma duruşundan Türkiye yorgun düşmüştür.
Kısacası, modern çağda devletlerin yasal ilişkileri zehirleyen her türlü illegal kurum, kuruluş ve terör örgütlerinden uzak durmaları gerekiyor...
İlişkileri zehirleyen hainlerin ihanet senaryolarından da...
Diliyoruz ki bundan sonra bölgeye barış kalıcı olarak gelsin.
Lakin, BM Genel Sekreteri Guterres’in “Suriye’deki krize etkili çözüm bulmak için hâlâ uzun bir yol var” dediği gibi, zor bir süreç bekliyor coğrafyayı...
İlişki zehirlenmesi
Ve Türkiye, Barış Pınarı harekâtı ile istediğini alıyor. Kuzeydoğu Suriye’ye ilişkin Türkiye-ABD ortak açıklaması da bunu doğruluyor.
Dünya kamuoyuna da 13 madde olarak yayınlanan ortak açıklamada Türkiye’nin tüm hassasiyetleri gözetilmiş.
ABD Başkanı Donald Trump’ın devletlerarası ilişkileri zehirleyen ve tehdit içeren mektubu araya girmesine rağmen Ankara’da taraflar masaya oturup Türkiye’nin sancılarını, isteklerini net olarak öğrendi ve tüm kördüğümler çözüldü gibi...
*
Trump, Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu mesajı yayınladı:
“Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak”.
Gelinen noktayı basına özetleyen Trump şöyle dedi:
“Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün”.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Trump:
“Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi”.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terörün bölgeden temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:
“İnsanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim”.
*
Türkiye-ABD arasındaki tarihi ilişkiyi sürekli birilerinin araya girerek zehirlemesinden bıkıp usandık.
NATO ve ABD’nin müttefikliğin gereğini yerine getirmeyişlerinden de...
Kendi çıkar ilişkilerini önceliğine alarak müttefik ülkelere sert davranışlarından ve yaptırım tehditlerinden de...
Bu ne ilk ne de son olacak...
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde de ABD’nin ambargo kararıyla tanışmamız bir ilkti...
Türkiye’ye tarihindeki ilk ambargoyla 1974 Kıbrıs savaşından sonra askeri malzeme, silah ve teçhizat satışını yasaklanmıştı...
5 Şubat 1975 yılında başlayan ve üç yıl süren ambargoya karşı da Türkiye çok sert karşılık vermişti...
*
Türkiye çok sert karşılık vererek şu yaptırımların kararını almış ve uygulamıştı:
13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulduğunu açıkladı.
25 Temmuz 1975’te ABD’ye nota verilerek ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasını (3 Temmuz 1969) yürürlükten kaldırdı.
Türkiye’deki bütün Amerikan üs ve tesisleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “kontrol ve gözetimi” altına alındı.
*
Kırk yıldan beri PKK, şimdi YPG/PYD gibi terör örgütlerinin yaptığı katliamları görmezden gelen ABD, NATO, Avrupa Birliği ve BM’nin müttefik ve dostluk ruhuna aykırı davranma duruşundan Türkiye yorgun düşmüştür.
Kısacası, modern çağda devletlerin yasal ilişkileri zehirleyen her türlü illegal kurum, kuruluş ve terör örgütlerinden uzak durmaları gerekiyor...
İlişkileri zehirleyen hainlerin ihanet senaryolarından da...
Diliyoruz ki bundan sonra bölgeye barış kalıcı olarak gelsin.
Lakin, BM Genel Sekreteri Guterres’in “Suriye’deki krize etkili çözüm bulmak için hâlâ uzun bir yol var” dediği gibi, zor bir süreç bekliyor coğrafyayı...