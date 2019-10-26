İhanet nöbetleri

Bir belayı def ediyoruz, üzerinden saatler bile geçmeden yenisi ile karşılaşıyoruz...
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklıyor ve biz ilişkiler normalleşiyor diye sevinirken bir deli saçması tweet’le başka bir deli kuyusuna itiliyoruz...
Ve tarih boyunca diplomasiyi hiç kimse böyle sıfırlayamamıştı, Trump hariç...
Diplomatik görüşmelere bile fırsat tanımadan ikide bir attığı tweet’lerle ülkelerin itibarını bir bardak su gibi çalkalayıp duruyor...
Ve sürekli ihanet nöbetleri tutuyoruz...
*
Trump, yaptırımların kaldırılmasına dair verdiği emrin dışında bize göre skandal bir tweet attı...
Kırmızı listede arananlar listesinde olan terörist Mazlum Kobani için diyor ki:
General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı lütfen Kürt halkına iletin. Sizi yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
*
ABD’den aldıkları ağır silahlarla korsan bir orduya dönüşen terör örgütleri PKK, YPG ve PYD adına konuşan Kobani’nin DEAŞ konusunda da Trump’a güvence verdiğini öğreniyoruz...
Ve daha sonra öğreniyoruz ki vize çalışmaları bile başlatılmış...
Beyaz Saray’da ağırlanırsa artık şaşırmayacağız.
*
Bize göre terörist olan Kobani’ye ABD Başkanı’nın ‘general’ demesi ise daha büyük bir skandal...
Bunu ilk defa yapmıyor ABD...
Daha önceleri de bize göre ‘peşmerge’ olan Barzani ve Talabani için de yapmışlardı...
Kırmızı pasaportunu da Türkiye’ye verdirerek!
Saddam’dan sonra Barzani’yi başbakan, Talabani’yi cumhurbaşkanı yaptıklarını da unutmadık...
Ve sürekli ihanet nöbetleri bekliyoruz...
*
Konuyla ilgili büyük tepki veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından Mazlum Kobani’ye ilişkin şu açıklamada bulundu:
Mazlum Kobani bir teröristtir ve internette kırmızı bülten talebimiz çok önce yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz.
*
Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında bu işin sonunun gelmeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu kişilerin ileride DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapabileceğinin uyarısında bulunuyor...
Bakan Çavuşoğlu:
Oysa bizim için DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ, hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi.
*
Kısacası, teröristlerle görüşme geleneği yeni değil bunlar için...
Çünkü asgari müşterek hedefleri var...
Bu durumun terörle mücadelede içine düşülen zafiyetin bir örneği olduğuna işaret ediyor Bakan Çavuşoğlu, ama bize göre terörist olan onlara göre ‘general’ imiş...
Biz ihanet nöbetleri bekliyoruz hâlâ...
Tüm ihanetler açıkça ortada dururken...
*
Prof. Çetin Yetkin’in bir sözü geldi aklımıza...
Diyordu ki:
Emperyalizm, küreselleşme, sosyal demokrasileşme, uluslararası düzenin adaleti büyük bir yalana, aldatmacaya dönüştürdüğünü gördükçe utanıyoruz...
*
Ve bizim gibi dürüstçe oynayan, seven, dostluk kuran, pis oyunlardan uzak duran, sahiplenen, arkadan hançerlemeyen ve kırk tilkiyi kafasında gezdirmeyen devletlerin kaderi ihanet nöbetleri beklemektir...
Lakin bir gün asgari müştereklerde buluştukları kendilerine ihanet edecektir...
Ve Türkiye tüm ihanetleri bozacak güçtedir...
İşte anlayamadıkları tek gerçek de bu....
Gelecekteki gerçekleri göremeyişleridir...
İhanet nöbetleri
Bir belayı def ediyoruz, üzerinden saatler bile geçmeden yenisi ile karşılaşıyoruz...
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklıyor ve biz ilişkiler normalleşiyor diye sevinirken bir deli saçması tweet’le başka bir deli kuyusuna itiliyoruz...
Ve tarih boyunca diplomasiyi hiç kimse böyle sıfırlayamamıştı, Trump hariç...
Diplomatik görüşmelere bile fırsat tanımadan ikide bir attığı tweet’lerle ülkelerin itibarını bir bardak su gibi çalkalayıp duruyor...
Ve sürekli ihanet nöbetleri tutuyoruz...
*
Trump, yaptırımların kaldırılmasına dair verdiği emrin dışında bize göre skandal bir tweet attı...
Kırmızı listede arananlar listesinde olan terörist Mazlum Kobani için diyor ki:
General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı lütfen Kürt halkına iletin. Sizi yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
*
ABD’den aldıkları ağır silahlarla korsan bir orduya dönüşen terör örgütleri PKK, YPG ve PYD adına konuşan Kobani’nin DEAŞ konusunda da Trump’a güvence verdiğini öğreniyoruz...
Ve daha sonra öğreniyoruz ki vize çalışmaları bile başlatılmış...
Beyaz Saray’da ağırlanırsa artık şaşırmayacağız.
*
Bize göre terörist olan Kobani’ye ABD Başkanı’nın ‘general’ demesi ise daha büyük bir skandal...
Bunu ilk defa yapmıyor ABD...
Daha önceleri de bize göre ‘peşmerge’ olan Barzani ve Talabani için de yapmışlardı...
Kırmızı pasaportunu da Türkiye’ye verdirerek!
Saddam’dan sonra Barzani’yi başbakan, Talabani’yi cumhurbaşkanı yaptıklarını da unutmadık...
Ve sürekli ihanet nöbetleri bekliyoruz...
*
Konuyla ilgili büyük tepki veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından Mazlum Kobani’ye ilişkin şu açıklamada bulundu:
Mazlum Kobani bir teröristtir ve internette kırmızı bülten talebimiz çok önce yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz.
*
Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında bu işin sonunun gelmeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu kişilerin ileride DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapabileceğinin uyarısında bulunuyor...
Bakan Çavuşoğlu:
Oysa bizim için DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ, hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi.
*
Kısacası, teröristlerle görüşme geleneği yeni değil bunlar için...
Çünkü asgari müşterek hedefleri var...
Bu durumun terörle mücadelede içine düşülen zafiyetin bir örneği olduğuna işaret ediyor Bakan Çavuşoğlu, ama bize göre terörist olan onlara göre ‘general’ imiş...
Biz ihanet nöbetleri bekliyoruz hâlâ...
Tüm ihanetler açıkça ortada dururken...
*
Prof. Çetin Yetkin’in bir sözü geldi aklımıza...
Diyordu ki:
Emperyalizm, küreselleşme, sosyal demokrasileşme, uluslararası düzenin adaleti büyük bir yalana, aldatmacaya dönüştürdüğünü gördükçe utanıyoruz...
*
Ve bizim gibi dürüstçe oynayan, seven, dostluk kuran, pis oyunlardan uzak duran, sahiplenen, arkadan hançerlemeyen ve kırk tilkiyi kafasında gezdirmeyen devletlerin kaderi ihanet nöbetleri beklemektir...
Lakin bir gün asgari müştereklerde buluştukları kendilerine ihanet edecektir...
Ve Türkiye tüm ihanetleri bozacak güçtedir...
İşte anlayamadıkları tek gerçek de bu....
Gelecekteki gerçekleri göremeyişleridir...