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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

İçindeki insansızlar

8 Nisan 2019

KAÇ bin yıldan beri:

-Şeytan taşlamaktan ibadete vaktin olmadığı günleri yaşıyoruz, bilmiyoruz...

Ve lakin gittikçe günlerden dakikalara düştüğümüzü söyleyebiliriz...

Sosyal medya sayesinde hayatımızın her yanı terörize...

*

Sevimli yüzümüzü kaybediyoruz.

Kimse kimseye sevgiyle bakmıyor.

Matruşka gibi olmuş herkes, başka yüzle bakıyor.

Kaldırdıkça içinden başka bir yüz çıkıyor...

Bu hale nasıl gelindi biliniyor ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.

*

Sevgi denildiğinde başlarız sıralamaya:

- Ağaçlar,

- Denizler,

- Dağlar,

- Ovalar,

- Akarsular,

- Kediler,

- Köpekler,

- Ayılar,

- Kurtlar,

- Tilkiler,

- Kuzular,

- İnekler,

- Atlar,

- Eşekler,

Balıklar,

- Ve fareleri çok sevdiğimizi söyleriz.

Kimsenin bu sevgiye itirazı yok, olamaz da.

Lakin içinde insan yok.

Ve insanın içinde insan kalmamış diyoruz...

*

Sıra konuşmaya geldiğinde başlarız sevdiklerimizi sıralamaya:

- Ev,

- Araba,

- Tarla,

- Arsa,

- Şirket,

- Fabrika,

- Kıyafet,

- Yat,

Kat,

- Villa,

- Yazlık,

- Kışlık,

- Saat,

- Yüzük,

- Altın,

Makam,

- Rütbe,

Masa,

Ve parayı çok seviyoruz.

Kimsenin bu sevgiye itirazı yok, olamaz da.

Lakin içinde insan yok.

Ve insanın içinde insan kalmamış diyoruz...

*

Ve insandan daha çok sevilen şeyler yoktu hayatlarımızda...

İçimizde insanın olmadığı ne varsa çıkartıldığında şeytan taşlamayı da bırakacağız...

Ve işte o zaman yeryüzüne barış, özgürlük, sevgi gelecek...

*

Neylersiniz ki “Adamın adam sevmesi geçti gayri zaman oldu” türküsündeki asrı yaşıyor gibiyiz...

 

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