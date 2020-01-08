Hiçliğin ortası

Uzaya giden ilk İngiliz astronot Dr. Helen Sharman demiş ki:
Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı...
Ve devam etmiş:
Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz...
*
Demek ki uzaylılar bizi görüyor...
Ve bizlerin hiçliğin ortasındaki halini gördükleri için de görünmemeyi tercih etmiş olabilirler...
Yani yaşanan tüm gelişmeleri, savaşları, cinayetlerin hepsini uzaylıların yaptığını söylediklerinde hiç şaşırmayacağız...
Uzaylılar da bu kadar katliama sessiz kalıyorlarsa onlara da diyecek söz bulamıyoruz...
*
ABD; İran, Suriye, Yemen, Libya ve Irak’ı karıştırıp duruyor...
Irak ülkesindeki Amerikan askerlerinin çıkmasını istiyor.
ABD ise ısrarla “Çıkmam” diyor...
İran ile Irak’ı yine yıllarca savaştıracak Rusya, İsrail ve ABD her iki tarafa silah satmaya devam edecek...
Ve ABD, Rusya ile birlikte Ortadoğu’da insanlara hayatı zehir ediyor. Olası sıcak bir savaşta kaç yüz bin insan ölecek?
Belli değil...
*
BM ise toplanıp dağılıyor...
Kimseye yaptırım gücü yok adeta...
‘Birleşemeyen Milletler’ komedisini oynamaya devam ediyor...
NATO ise işine geldiği gibi davranmaya...
*
Askeri harcamalara trilyonlarca dolar para harcayan küresel güçler savaşlardan geçiniyor... Arap ülkelerine sattıkları silah, füze ve bombalardan da masraflarını çıkartıyor ve hazinelerini dolduruyorlar...
Girdikleri ülkelerin tüm kaynaklarına da sahip oluyorlar...
Bin yıldan beri aynı oyun oynanıyor...
İslam coğrafyası hâlâ birbiriyle savaşmakla meşgul...
*
Irkçılık ve mezhep çatışmalarıyla gündemden hiç düşmeyen Ortadoğu ve İslam coğrafyası asırlardan beri hiçliğin ortasında dolaşıyor...
Aşiretler, sözde tarikatların çıkardığı mezhepsel ayrılıklar yüzünden girdikleri güç savaşlarıyla, sayısız terör örgütleriyle ülkelerini cehenneme çevirdiklerinin hâlâ farkında değiller...
*
Bu karakış günlerinde İslam coğrafyasında milyonlarca insan hiçliğin ortasında içine düştüğü çıkmazlardan, yoksulluktan, yolsuzluktan, işsizlikten, eğitimsizlikten, savaşlardan, terörden bıkıp usanmış...
New York’ta ise yeni yıl kutlamaları için Times Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişinin isyanı iklim değişikliğine idi...
Yüz binlerce insanın ölümü ve savaşlar gündemlerinde değildi bile...
Hiçliğin ortasında çelişkileriyle dönen dünyada adalet, merhamet, samimiyet, vicdan yok artık...
Bizi gören ama bizim göremediğimiz uzaylılarda var mı acaba?
Sanmıyoruz...
Hiçliğin ortası
Uzaya giden ilk İngiliz astronot Dr. Helen Sharman demiş ki:
Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı...
Ve devam etmiş:
Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz...
*
Demek ki uzaylılar bizi görüyor...
Ve bizlerin hiçliğin ortasındaki halini gördükleri için de görünmemeyi tercih etmiş olabilirler...
Yani yaşanan tüm gelişmeleri, savaşları, cinayetlerin hepsini uzaylıların yaptığını söylediklerinde hiç şaşırmayacağız...
Uzaylılar da bu kadar katliama sessiz kalıyorlarsa onlara da diyecek söz bulamıyoruz...
*
ABD; İran, Suriye, Yemen, Libya ve Irak’ı karıştırıp duruyor...
Irak ülkesindeki Amerikan askerlerinin çıkmasını istiyor.
ABD ise ısrarla “Çıkmam” diyor...
İran ile Irak’ı yine yıllarca savaştıracak Rusya, İsrail ve ABD her iki tarafa silah satmaya devam edecek...
Ve ABD, Rusya ile birlikte Ortadoğu’da insanlara hayatı zehir ediyor. Olası sıcak bir savaşta kaç yüz bin insan ölecek?
Belli değil...
*
BM ise toplanıp dağılıyor...
Kimseye yaptırım gücü yok adeta...
‘Birleşemeyen Milletler’ komedisini oynamaya devam ediyor...
NATO ise işine geldiği gibi davranmaya...
*
Askeri harcamalara trilyonlarca dolar para harcayan küresel güçler savaşlardan geçiniyor... Arap ülkelerine sattıkları silah, füze ve bombalardan da masraflarını çıkartıyor ve hazinelerini dolduruyorlar...
Girdikleri ülkelerin tüm kaynaklarına da sahip oluyorlar...
Bin yıldan beri aynı oyun oynanıyor...
İslam coğrafyası hâlâ birbiriyle savaşmakla meşgul...
*
Irkçılık ve mezhep çatışmalarıyla gündemden hiç düşmeyen Ortadoğu ve İslam coğrafyası asırlardan beri hiçliğin ortasında dolaşıyor...
Aşiretler, sözde tarikatların çıkardığı mezhepsel ayrılıklar yüzünden girdikleri güç savaşlarıyla, sayısız terör örgütleriyle ülkelerini cehenneme çevirdiklerinin hâlâ farkında değiller...
*
Bu karakış günlerinde İslam coğrafyasında milyonlarca insan hiçliğin ortasında içine düştüğü çıkmazlardan, yoksulluktan, yolsuzluktan, işsizlikten, eğitimsizlikten, savaşlardan, terörden bıkıp usanmış...
New York’ta ise yeni yıl kutlamaları için Times Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişinin isyanı iklim değişikliğine idi...
Yüz binlerce insanın ölümü ve savaşlar gündemlerinde değildi bile...
Hiçliğin ortasında çelişkileriyle dönen dünyada adalet, merhamet, samimiyet, vicdan yok artık...
Bizi gören ama bizim göremediğimiz uzaylılarda var mı acaba?
Sanmıyoruz...