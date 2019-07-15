15 Temmuz günü tarihimize kanlı bir leke diye geçti.
Ve hafızalardan hiç kimsenin silemeyeceği bir leke...
Eski darbelerin harabelerinden yeni bir kalkışma türetenler bir akşamüstü köprü başına tanklarla çıktılar...
Bize göre kırk yıllık ihanetlerin sonucuydu...
Gizli yüzlerin sakladıkları gerçekleriydi...
*
Klasik bin yıllık bir oyunla buralara geldiler...
Bir sistemin önce sadık halkasını yok ederek kendi halkalarını kurup sonra da ele geçirmek stratejisini uygulayarak büyüdüler...
Siyasi tarihçiler der ki:
- Düşmandan korkmayın, dost yüzlü düşmanlar ancak sizi yıkabilir...
*
16 devletin kuruluş ve yıkılış hikâyelerini inceleyen tarihçiler tek cümleyle özetliyor:
- Her kale içerden yıkılır...
Ve böylesine travmatik bir ihanetin eşiğine nasıl gelindiğine dair örgütün gizli yol haritaları açığa çıktıkça bu söz daha da anlam kazanıyor...
*
Polis merkezlerine bombalar atıldı...
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bombalandı.
İnfaz timleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaldığı otele giderek polislerle çatışmaya girdi...
Kendi halkına kurşun sıkacak, bomba atacak kadar gözleri dönmüş eli kanlı bir örgütten söz ediyoruz...
Ve öyle unutulacak, affedilecek gibi hiç değil...
*
Kırk yıllık bir sessizliğin, sızmanın ihanetiydi...
Bedelini ise bir ülke ödedi, ödemeye devam ediyor...
Kaç nesli zehirlediler kimse hesaplayamıyor bile...
*
Devlet; adalet, içişleri, dışişleri, savunma, eğitim ve sağlık bakanlığıdır...
Ve kültür...
FETÖ örgütü ise bir devleti ele geçirebilmek için ilk eğitimden başlattığı gizli yol haritasını en kritik yerlere kadar çizdi...
Siyasete kadar...
*
Bu ülke ile yetinmeyip dışımızdaki ne kadar Müslüman ülke varsa hepsine sızdılar...
Her ülkenin yönetim kadrosu da bu duruma karşı körleşti...
Çünkü sızdıkları her yerde halka ve sorunlarına dokunmaktaydılar...
Halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları iyilik başlığı altında yaparak, kendilerine taraftar toplayarak vatana ve millete bir büyük ihanet planladılar...
*
Bu kaygıları istismar ederek büyüyen örgüt gerçek yüzünü Oslo görüşmelerinde, 17-25 Aralık operasyonlarında ve 15 Temmuz’da göstermiş oldu...
Köprüde şehit edilenleri ve o günü hiç kimsenin unutmaması için ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın yanında ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ yaptırıldı...
Ve bugün törenle açılıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü’nde medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltıda bir araya geldiğimizde bizlere Hafıza Müzesi’nden söz ederek şunları söyledi:
- Müze ama müze değil... O günü unutmamak ve unutturmamak için her vatandaşımızın görmesi lazım...
******
Not: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltı notlarına dair görüşlerimizi ise çarşamba günkü köşemizde yazacağız...
Hafıza
15 Temmuz günü tarihimize kanlı bir leke diye geçti.
Ve hafızalardan hiç kimsenin silemeyeceği bir leke...
Eski darbelerin harabelerinden yeni bir kalkışma türetenler bir akşamüstü köprü başına tanklarla çıktılar...
Bize göre kırk yıllık ihanetlerin sonucuydu...
Gizli yüzlerin sakladıkları gerçekleriydi...
*
Klasik bin yıllık bir oyunla buralara geldiler...
Bir sistemin önce sadık halkasını yok ederek kendi halkalarını kurup sonra da ele geçirmek stratejisini uygulayarak büyüdüler...
Siyasi tarihçiler der ki:
- Düşmandan korkmayın, dost yüzlü düşmanlar ancak sizi yıkabilir...
*
16 devletin kuruluş ve yıkılış hikâyelerini inceleyen tarihçiler tek cümleyle özetliyor:
- Her kale içerden yıkılır...
Ve böylesine travmatik bir ihanetin eşiğine nasıl gelindiğine dair örgütün gizli yol haritaları açığa çıktıkça bu söz daha da anlam kazanıyor...
*
Polis merkezlerine bombalar atıldı...
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bombalandı.
İnfaz timleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaldığı otele giderek polislerle çatışmaya girdi...
Kendi halkına kurşun sıkacak, bomba atacak kadar gözleri dönmüş eli kanlı bir örgütten söz ediyoruz...
Ve öyle unutulacak, affedilecek gibi hiç değil...
*
Kırk yıllık bir sessizliğin, sızmanın ihanetiydi...
Bedelini ise bir ülke ödedi, ödemeye devam ediyor...
Kaç nesli zehirlediler kimse hesaplayamıyor bile...
*
Devlet; adalet, içişleri, dışişleri, savunma, eğitim ve sağlık bakanlığıdır...
Ve kültür...
FETÖ örgütü ise bir devleti ele geçirebilmek için ilk eğitimden başlattığı gizli yol haritasını en kritik yerlere kadar çizdi...
Siyasete kadar...
*
Bu ülke ile yetinmeyip dışımızdaki ne kadar Müslüman ülke varsa hepsine sızdılar...
Her ülkenin yönetim kadrosu da bu duruma karşı körleşti...
Çünkü sızdıkları her yerde halka ve sorunlarına dokunmaktaydılar...
Halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları iyilik başlığı altında yaparak, kendilerine taraftar toplayarak vatana ve millete bir büyük ihanet planladılar...
*
Bu kaygıları istismar ederek büyüyen örgüt gerçek yüzünü Oslo görüşmelerinde, 17-25 Aralık operasyonlarında ve 15 Temmuz’da göstermiş oldu...
Köprüde şehit edilenleri ve o günü hiç kimsenin unutmaması için ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın yanında ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ yaptırıldı...
Ve bugün törenle açılıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü’nde medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltıda bir araya geldiğimizde bizlere Hafıza Müzesi’nden söz ederek şunları söyledi:
- Müze ama müze değil... O günü unutmamak ve unutturmamak için her vatandaşımızın görmesi lazım...
******
Not: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltı notlarına dair görüşlerimizi ise çarşamba günkü köşemizde yazacağız...