Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Hafıza
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Hafıza

15 Temmuz 2019

15 Temmuz günü tarihimize kanlı bir leke diye geçti.

Ve hafızalardan hiç kimsenin silemeyeceği bir leke...

Eski darbelerin harabelerinden yeni bir kalkışma türetenler bir akşamüstü köprü başına tanklarla çıktılar...

Bize göre kırk yıllık ihanetlerin sonucuydu...

Gizli yüzlerin sakladıkları gerçekleriydi...

*

Klasik bin yıllık bir oyunla buralara geldiler...

Bir sistemin önce sadık halkasını yok ederek kendi halkalarını kurup sonra da ele geçirmek stratejisini uygulayarak büyüdüler...

Siyasi tarihçiler der ki:

- Düşmandan korkmayın, dost yüzlü düşmanlar ancak sizi yıkabilir...

*

16 devletin kuruluş ve yıkılış hikâyelerini inceleyen tarihçiler tek cümleyle özetliyor:

- Her kale içerden yıkılır...

Ve böylesine travmatik bir ihanetin eşiğine nasıl gelindiğine dair örgütün gizli yol haritaları açığa çıktıkça bu söz daha da anlam kazanıyor...

*

Polis merkezlerine bombalar atıldı...

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bombalandı.

İnfaz timleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaldığı otele giderek polislerle çatışmaya girdi...

Kendi halkına kurşun sıkacak, bomba atacak kadar gözleri dönmüş eli kanlı bir örgütten söz ediyoruz...

Ve öyle unutulacak, affedilecek gibi hiç değil...

*

Kırk yıllık bir sessizliğin, sızmanın ihanetiydi...

Bedelini ise bir ülke ödedi, ödemeye devam ediyor...

Kaç nesli zehirlediler kimse hesaplayamıyor bile...

*

Devlet; adalet, içişleri, dışişleri, savunma, eğitim ve sağlık bakanlığıdır...

Ve kültür...

FETÖ örgütü ise bir devleti ele geçirebilmek için ilk eğitimden başlattığı gizli yol haritasını en kritik yerlere kadar çizdi...

Siyasete kadar...

*

Bu ülke ile yetinmeyip dışımızdaki ne kadar Müslüman ülke varsa hepsine sızdılar...

Her ülkenin yönetim kadrosu da bu duruma karşı körleşti...

Çünkü sızdıkları her yerde halka ve sorunlarına dokunmaktaydılar...

Halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları iyilik başlığı altında yaparak, kendilerine taraftar toplayarak vatana ve millete bir büyük ihanet planladılar...

*

Bu kaygıları istismar ederek büyüyen örgüt gerçek yüzünü Oslo görüşmelerinde, 17-25 Aralık operasyonlarında ve 15 Temmuz’da göstermiş oldu...

Köprüde şehit edilenleri ve o günü hiç kimsenin unutmaması için ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın yanında ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ yaptırıldı...

Ve bugün törenle açılıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü’nde medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltıda bir araya geldiğimizde bizlere Hafıza Müzesi’nden söz ederek şunları söyledi:

- Müze ama müze değil... O günü unutmamak ve unutturmamak için her vatandaşımızın görmesi lazım...

******

Not: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medya yöneticileriyle yaptığı kahvaltı notlarına dair görüşlerimizi ise çarşamba günkü köşemizde yazacağız...

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Özür dileriz Salih seni yaşatamadık...Fatih TekeciÖzür dileriz Salih seni yaşatamadık...15.07.2019
Kendini tanıyan kadın hep daha iyi giyinirAysun KABAKendini tanıyan kadın hep daha iyi giyinir15.07.2019
‘1.6 takıntısı acil bitmeli’Emre ÖZPEYNİRCİ‘1.6 takıntısı acil bitmeli’15.07.2019
Plaj gözlemleri: Makyaj, Instagram ve güç DJ’lerdeOnur BAŞTÜRKPlaj gözlemleri: Makyaj, Instagram ve güç DJ’lerde15.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.