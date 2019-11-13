Güç peşindekiler

ABD ve Batı ülkeleri sistematik siyasi saldırılarıyla Türkiye üzerine oynamaya devam ediyor...
Ve Suriye ile Kıbrıs üzerinden ülkeyi karıştırabilecek yeni gerekçeler uyduruyorlar...
*
Suriye’de petrol...
Kıbrıs’ın Rum kesiminde İsrail ile birlikte gaz ve petrol sondajlarıyla rant peşine düşen Batılı ülkeler, Türkiye’nin Akdeniz’deki gaz ve petrol arayışından ise rahatsız...
Kendileri arayınca sorun yok, Türkiye aradığında ise dertleri çok...
*
Küresel güçler kurdukları yeni ittifaklar ile yeni açık pazar ülkeleri arıyor...
Bunun için de Bolivya, Venezuela, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Lübnan gibi ülkeleri karıştırmakla meşgul olan küresel güçler, her geçen gün yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor...
İran ve diğer tüm Arap ülkeleri üzerine kurulan tuzakların son durağını kimse bilmiyor ama yol haritalarındaki tehlikeli oyunları tahmin etmekte zorlanmıyoruz...
*
ABD ve AB ülkelerinin her geçen gün yeni bir skandal karar almalarına da şaşırmıyoruz artık...
Trump iki günde bir mektup yazmaya devam ediyor...
S-400’lerin alımından rahatsız olduğu için yeni yaptırımlarla Türkiye’yi tehdit etmeye de...
Rusya ile yapılan alışverişi gerekçe göstermeye de...
AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım kararı aldığını açıklamasına da hiç şaşırmıyoruz...
*
Sistematik saldırılarını artık gizlemeden gerçekleştiren ABD ve Batılı ülkelerin ajanları cirit atmaya devam ediyor ülkemizde...
Ve tüm terör örgütlerinin gizli oyuncuları da...
Kimi arıyorlarsa ya da aranıyorsa, ülkemizin bir yerlerinden ya ölüsü ya da dirisi çıkıyor...
Son olarak iki gün önce İngiliz ajan Le Mesurier’in Karaköy’deki esrarengiz ölümü gibi...
Beş yıl önce ‘çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi’ gerekçesiyle Mayday Rescue Vakfı’nı kuran ve başkanlığını yapan Le Mesurier’in ölümünün ardından basına yansıyan haberlere göre Lübnan ve Mogadişu’da bazı projeler geliştiriyormuş ama projelerin neler olduğunu bilen kimse yok... Herkesin bildiği sadece Le Mesurier’in Suriye’yle ilgili birçok faaliyetin içinde yer aldığı...
*
Suriye projeleri için 2015’te İstanbul’da bir ofis kurduğu belirtilen İngiliz ajan Le Mesurier’e İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 2016 yılında, Suriye’deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili hizmetlerinden dolayı ötürü ‘şövalyelik’ unvanı vermiş...
3.5 milyon Suriyeliyi ölümden kurtaran ve besleyen Türkiye, şövalye unvanını alan ise İngiliz ajan Le Mesurier...
Artık kimleri koruyup kollamış pek bilinmiyor!
*
Ve daha ilginç olan ise durup dururken geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın Le Mesurier’nin eski bir İngiliz istihbarat ajanı olduğunu ve yıllarca Balkanlar ile Ortadoğu’da görev yaptığını açıklaması...
Günler sonra ajan Le Mesurier’in Karaköy’de ölüsü bulunuyor...
Kısacası, zor günlerden geçiyoruz...
Güç peşindekilerin her tür pis ve gizli oyunlarına karşı dikkatli olunması gereken bir dönem yaşıyoruz...
Güç peşindekiler
ABD ve Batı ülkeleri sistematik siyasi saldırılarıyla Türkiye üzerine oynamaya devam ediyor...
Ve Suriye ile Kıbrıs üzerinden ülkeyi karıştırabilecek yeni gerekçeler uyduruyorlar...
*
Suriye’de petrol...
Kıbrıs’ın Rum kesiminde İsrail ile birlikte gaz ve petrol sondajlarıyla rant peşine düşen Batılı ülkeler, Türkiye’nin Akdeniz’deki gaz ve petrol arayışından ise rahatsız...
Kendileri arayınca sorun yok, Türkiye aradığında ise dertleri çok...
*
Küresel güçler kurdukları yeni ittifaklar ile yeni açık pazar ülkeleri arıyor...
Bunun için de Bolivya, Venezuela, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Lübnan gibi ülkeleri karıştırmakla meşgul olan küresel güçler, her geçen gün yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor...
İran ve diğer tüm Arap ülkeleri üzerine kurulan tuzakların son durağını kimse bilmiyor ama yol haritalarındaki tehlikeli oyunları tahmin etmekte zorlanmıyoruz...
*
ABD ve AB ülkelerinin her geçen gün yeni bir skandal karar almalarına da şaşırmıyoruz artık...
Trump iki günde bir mektup yazmaya devam ediyor...
S-400’lerin alımından rahatsız olduğu için yeni yaptırımlarla Türkiye’yi tehdit etmeye de...
Rusya ile yapılan alışverişi gerekçe göstermeye de...
AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım kararı aldığını açıklamasına da hiç şaşırmıyoruz...
*
Sistematik saldırılarını artık gizlemeden gerçekleştiren ABD ve Batılı ülkelerin ajanları cirit atmaya devam ediyor ülkemizde...
Ve tüm terör örgütlerinin gizli oyuncuları da...
Kimi arıyorlarsa ya da aranıyorsa, ülkemizin bir yerlerinden ya ölüsü ya da dirisi çıkıyor...
Son olarak iki gün önce İngiliz ajan Le Mesurier’in Karaköy’deki esrarengiz ölümü gibi...
Beş yıl önce ‘çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi’ gerekçesiyle Mayday Rescue Vakfı’nı kuran ve başkanlığını yapan Le Mesurier’in ölümünün ardından basına yansıyan haberlere göre Lübnan ve Mogadişu’da bazı projeler geliştiriyormuş ama projelerin neler olduğunu bilen kimse yok... Herkesin bildiği sadece Le Mesurier’in Suriye’yle ilgili birçok faaliyetin içinde yer aldığı...
*
Suriye projeleri için 2015’te İstanbul’da bir ofis kurduğu belirtilen İngiliz ajan Le Mesurier’e İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 2016 yılında, Suriye’deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili hizmetlerinden dolayı ötürü ‘şövalyelik’ unvanı vermiş...
3.5 milyon Suriyeliyi ölümden kurtaran ve besleyen Türkiye, şövalye unvanını alan ise İngiliz ajan Le Mesurier...
Artık kimleri koruyup kollamış pek bilinmiyor!
*
Ve daha ilginç olan ise durup dururken geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın Le Mesurier’nin eski bir İngiliz istihbarat ajanı olduğunu ve yıllarca Balkanlar ile Ortadoğu’da görev yaptığını açıklaması...
Günler sonra ajan Le Mesurier’in Karaköy’de ölüsü bulunuyor...
Kısacası, zor günlerden geçiyoruz...
Güç peşindekilerin her tür pis ve gizli oyunlarına karşı dikkatli olunması gereken bir dönem yaşıyoruz...