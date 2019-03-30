Gölgedeki oyunlar

Yine karartma gecelerinden geçiyor dünya...
Birileri gölgede keyif çatarak ihanetlerin savaş oyunlarını oynuyor.
Küresel güçler her gün yeni bir başka hesabın peşinde koşturuyor.
*
İtalyan yazar Alberto Moravia’nın bir sözü aklımıza düşüyor...
Diyor ki:
Dostluk rastgele bir tercih değildir, fikir birliğinin bir sonucudur...
Yeryüzünde bu tarife uyan kaç dostluk kaldı ki?
Kim bilir kaç milyon fikir birliği ihanete uğradı...
Ve dostluklar düşmanlıklara dönüştü...
*
Soğuk Savaş yıllarında Rusya’ya blokuna karşı sırtımızı sıvazlayan, bize yıllarca müttefik masalı anlatan ABD yıllar geçtikçe yüzünde gizlediği maskesini çıkarıp dostlarını değersizleştirme operasyonlarına imza atıyor...
Şartlar eşit değil ne yazık ki...
Eşit olmayan şartlarda kurulan dostlukların hepsi bir gün çöl bitene kadardır...
Çöl bitince develerin de hükmü sona erermiş...
Soğuk Savaş’ın bitmesiyle ABD, Batılı ülkeler ve Rusya, Çin ve daha niceleri yüklerini taşıttıkları kaç devenin hükmünü bitirdi, biliyor muyuz?
Bilmek istemiyoruz...
Acımasız gerçeklerle kimse yüzleşmiyor...
Ve muhasebe savaşlarına girmek istemiyor...
*
Piyasaları altüst etmenin klasikleşen stratejileri her yerde devreye sokuluyor.
Döviz,
Borsa,
Para piyasaları...
Kısacası, ülkelerin ekonomilerinin fay hatlarına dinamit döşenerek dize getirilmek isteniyor.
*
Halkın ekmeğiyle oynayan iç ve dış dinamikler ülkeleri rakam oyunlarıyla çökertmek istiyor.
Yani, Türkiye’ye yıllarca oynadıkları klasik oyun gibi...
Sayısız defa sahneleniyor...
Seyrediliyor...
Paralarına ne kadar çok faiz verilirse gelecekler...
Verilmezse gelmeyecekler...
Direkt yatırıma gelmek isteyenlerin sayısı az gibi...
Ki gelenlere kapılar sonuna dek açık diye biliyoruz...
*
Para sihirbazları, spekülatörler ülkeleri sisler bulvarına çevirdikçe kazanıyorlar...
İşte bu yüzden siyaseti bir köşeye sıkıştırmak için ne kadar oyun varsa sahneliyorlar...
Gölgedekilerin keyif çatarak yazdıkları oyunlarla mazlum milletlerin güneşin kavurucu sıcağında alın teriyle kazandıkları buharlaşıyor...
Ve oyunun seyircisi olmaktan başka bir şey yapamıyor...
Haliyle seyretmek zorunda kalıyor...
Gölgedeki oyunlar
Yine karartma gecelerinden geçiyor dünya...
Birileri gölgede keyif çatarak ihanetlerin savaş oyunlarını oynuyor.
Küresel güçler her gün yeni bir başka hesabın peşinde koşturuyor.
*
İtalyan yazar Alberto Moravia’nın bir sözü aklımıza düşüyor...
Diyor ki:
Dostluk rastgele bir tercih değildir, fikir birliğinin bir sonucudur...
Yeryüzünde bu tarife uyan kaç dostluk kaldı ki?
Kim bilir kaç milyon fikir birliği ihanete uğradı...
Ve dostluklar düşmanlıklara dönüştü...
*
Soğuk Savaş yıllarında Rusya’ya blokuna karşı sırtımızı sıvazlayan, bize yıllarca müttefik masalı anlatan ABD yıllar geçtikçe yüzünde gizlediği maskesini çıkarıp dostlarını değersizleştirme operasyonlarına imza atıyor...
Şartlar eşit değil ne yazık ki...
Eşit olmayan şartlarda kurulan dostlukların hepsi bir gün çöl bitene kadardır...
Çöl bitince develerin de hükmü sona erermiş...
Soğuk Savaş’ın bitmesiyle ABD, Batılı ülkeler ve Rusya, Çin ve daha niceleri yüklerini taşıttıkları kaç devenin hükmünü bitirdi, biliyor muyuz?
Bilmek istemiyoruz...
Acımasız gerçeklerle kimse yüzleşmiyor...
Ve muhasebe savaşlarına girmek istemiyor...
*
Piyasaları altüst etmenin klasikleşen stratejileri her yerde devreye sokuluyor.
Döviz,
Borsa,
Para piyasaları...
Kısacası, ülkelerin ekonomilerinin fay hatlarına dinamit döşenerek dize getirilmek isteniyor.
*
Halkın ekmeğiyle oynayan iç ve dış dinamikler ülkeleri rakam oyunlarıyla çökertmek istiyor.
Yani, Türkiye’ye yıllarca oynadıkları klasik oyun gibi...
Sayısız defa sahneleniyor...
Seyrediliyor...
Paralarına ne kadar çok faiz verilirse gelecekler...
Verilmezse gelmeyecekler...
Direkt yatırıma gelmek isteyenlerin sayısı az gibi...
Ki gelenlere kapılar sonuna dek açık diye biliyoruz...
*
Para sihirbazları, spekülatörler ülkeleri sisler bulvarına çevirdikçe kazanıyorlar...
İşte bu yüzden siyaseti bir köşeye sıkıştırmak için ne kadar oyun varsa sahneliyorlar...
Gölgedekilerin keyif çatarak yazdıkları oyunlarla mazlum milletlerin güneşin kavurucu sıcağında alın teriyle kazandıkları buharlaşıyor...
Ve oyunun seyircisi olmaktan başka bir şey yapamıyor...
Haliyle seyretmek zorunda kalıyor...