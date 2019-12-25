Emperyalist kamplaşmalar

BATI Afrika’daki petrol rezervi 60 milyar varil imiş...
Yani yeni savaşlar kapıda demek...
Amerika-Çin-Fransa rekabeti ise olağanüstü noktaya gelmiş...
Raporlara göre ABD’nin ithalata bağımlı petrol talebinin yüzde 20’si Afrika’dan karşılanıyor...
ABD her geçen gün bu oranı arttırmayı hedefliyor...
Biz Afrika’daki insanların açlığıyla, sefaletiyle ve susuzluğuyla ilgilenirken başkaları petrolü, elması, altınıyla ilgileniyormuş...
Afrika’daki insanlar ABD için kuru kalabalıktan ibaret...
Ve kölelerden...
*
Küresel güçler buradaki kaynakların kavgasını yapıyor.
Uzmanlara göre ABD yakın zamanda Afrika’daki iç çatışmaların odağında yer alacak...
On yıl önce Arap Baharı gibi bir masalı Ortadoğu’da pazarladıkları gibi...
Arap Baharı’nda çıkan olaylarda yüz binlerce insan öldü, yaralandı ve şehirleri yakılıp yıkıldı.
*
ABD’nin savaş ve kaos ortamında Türkiye dahil “nesil savaş stratejileri” uyguladığını belirten uzmanlar; para ve silah yardımı, askeri eğitim, örtülü ödeneklerle çalışan sivil-asker özel kuvvet unsurları, darbeler ve çetelerle ülkeleri karıştırdıklarına dikkat çekiyorlar...
Bunların örneklerinin de PKK/PYD/YPG, DEAŞ, El Kaide, peşmergeler vb örgütler olduğunun altını çiziyorlar.
*
Ve şimdi aylardan beri Libya dosyası gündemde...
Libya’dan başlayarak Çad, Nijerya ve Kongo’ya uzanan enerji havzalarının ABD’nin 2015 yılındaki enerji ihtiyacının dörtte birini temin edeceğini vurgulayan uzmanlar diyor ki:
- Somali, Çad, Kenya, Sudan ve Nijerya’daki son krizler, özellikle de jeolojik araştırmalar batı Afrika’daki petrol rezervinin 60 milyar varil olduğunu gösteriyor...
*
Dünya petrol rezervinin yüzde 12’sine ve altın, elmas, kobalt, uranyum gibi stratejik madenlere sahip olan Afrika; dünya siyasetinde emperyalist kamplaşmanın yeni adresi haline gelmiş durumda...
ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist güçlerin bölgeye müdahale gerekçelerini arttırmak için uğraştıklarını söyleyen uzmanlar, ABD’nin Afrika’ya yönelik siyasal ve askeri müdahale planlarının ise 2008 yılında kurulan AFRICOM’la şekillendirildiğini belirtiyor...
*
Kısacası, Libya dosyasıyla planlarını uygulamaya başlayan ABD ve diğer küresel güçler “insan hakları, demokrasi, özgürlük ve adalet” diyerek dünyayı uyutmaya devam ediyor...
Türkiye gibi karşı gelen ülkelere de kriz stratejisi uyguluyorlar...
Emperyalist kamplaşmaların getirdiği “günah ortaklığı” elbet bir gün kendi çıkarlarıyla çatışacak ve birçok şeyin sonunu getirecek.
Ve bu küresel güçlere Rusya ve Çin de dahildir...
Daha birkaç gün önce Rusya, İdlib’de çadırlara bombalar yağdırarak binlerce kişiyi öldürmüştür...
Yine bu kış günlerinde insanlar bir battaniye ile sınırlarımıza gelip dayanacak...
Emperyalist kamplaşmalar
BATI Afrika’daki petrol rezervi 60 milyar varil imiş...
Yani yeni savaşlar kapıda demek...
Amerika-Çin-Fransa rekabeti ise olağanüstü noktaya gelmiş...
Raporlara göre ABD’nin ithalata bağımlı petrol talebinin yüzde 20’si Afrika’dan karşılanıyor...
ABD her geçen gün bu oranı arttırmayı hedefliyor...
Biz Afrika’daki insanların açlığıyla, sefaletiyle ve susuzluğuyla ilgilenirken başkaları petrolü, elması, altınıyla ilgileniyormuş...
Afrika’daki insanlar ABD için kuru kalabalıktan ibaret...
Ve kölelerden...
*
Küresel güçler buradaki kaynakların kavgasını yapıyor.
Uzmanlara göre ABD yakın zamanda Afrika’daki iç çatışmaların odağında yer alacak...
On yıl önce Arap Baharı gibi bir masalı Ortadoğu’da pazarladıkları gibi...
Arap Baharı’nda çıkan olaylarda yüz binlerce insan öldü, yaralandı ve şehirleri yakılıp yıkıldı.
*
ABD’nin savaş ve kaos ortamında Türkiye dahil “nesil savaş stratejileri” uyguladığını belirten uzmanlar; para ve silah yardımı, askeri eğitim, örtülü ödeneklerle çalışan sivil-asker özel kuvvet unsurları, darbeler ve çetelerle ülkeleri karıştırdıklarına dikkat çekiyorlar...
Bunların örneklerinin de PKK/PYD/YPG, DEAŞ, El Kaide, peşmergeler vb örgütler olduğunun altını çiziyorlar.
*
Ve şimdi aylardan beri Libya dosyası gündemde...
Libya’dan başlayarak Çad, Nijerya ve Kongo’ya uzanan enerji havzalarının ABD’nin 2015 yılındaki enerji ihtiyacının dörtte birini temin edeceğini vurgulayan uzmanlar diyor ki:
- Somali, Çad, Kenya, Sudan ve Nijerya’daki son krizler, özellikle de jeolojik araştırmalar batı Afrika’daki petrol rezervinin 60 milyar varil olduğunu gösteriyor...
*
Dünya petrol rezervinin yüzde 12’sine ve altın, elmas, kobalt, uranyum gibi stratejik madenlere sahip olan Afrika; dünya siyasetinde emperyalist kamplaşmanın yeni adresi haline gelmiş durumda...
ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist güçlerin bölgeye müdahale gerekçelerini arttırmak için uğraştıklarını söyleyen uzmanlar, ABD’nin Afrika’ya yönelik siyasal ve askeri müdahale planlarının ise 2008 yılında kurulan AFRICOM’la şekillendirildiğini belirtiyor...
*
Kısacası, Libya dosyasıyla planlarını uygulamaya başlayan ABD ve diğer küresel güçler “insan hakları, demokrasi, özgürlük ve adalet” diyerek dünyayı uyutmaya devam ediyor...
Türkiye gibi karşı gelen ülkelere de kriz stratejisi uyguluyorlar...
Emperyalist kamplaşmaların getirdiği “günah ortaklığı” elbet bir gün kendi çıkarlarıyla çatışacak ve birçok şeyin sonunu getirecek.
Ve bu küresel güçlere Rusya ve Çin de dahildir...
Daha birkaç gün önce Rusya, İdlib’de çadırlara bombalar yağdırarak binlerce kişiyi öldürmüştür...
Yine bu kış günlerinde insanlar bir battaniye ile sınırlarımıza gelip dayanacak...