Duvardaki kan

Türkiye’ye insanlık dersi vermeye kalkışan ABD, yıllardan beri “müttefik” maskesi altında her türlü gizli oyunlarını sahneleyip perde arkasında da yönetmesini iyi biliyor...
60, 71, 80 ve 15 Temmuz darbelerindeki parmak izlerini unutmadık...
Ve hâlâ FETÖ terör örgütünü ve elemanlarını korumaya devam edişini de...
Bizlerin on parmak izini alan ABD’nin darbeye karışan tüm suçlulara kapılarını sonuna kadar açtığını da...
*
Bizi yıllardan beri sevimli yüzüyle oyalayan ABD’nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha görüyoruz...
ABD’nin halkıyla bu ülkenin bir sorunu yok...
Sorun, ülkeyi yönetenlerin yanlış stratejileri ve anlayışları...
Her yıl “soykırım” iftirasıyla Türkiye’yi dünya kamuoyu önünde zor durumda bırakmaya çalışan ABD’nin tarihteki soykırım ve katliamlarının bir kısmını yazdık...
Kızılderilileri katleden...
Afrikalıları köle olarak kullanan...
Japon halkına atom bombası atan...
Sınırlarının dışındaki her ülkenin işgalinden ve katliamlardan sorumlu olan ABD’nin yaptıkları elbette bunlardan ibaret değil.
*
1973 yılında Şili’de Amerika CIA destekli bir darbe ile Cumhurbaşkanı Salvador Allende’nin devrilmesiyle 17 yıl ülkeyi yöneten Pinochet döneminde 80 bin insan hapse atıldı, 30 bin insan işkence gördü, yaklaşık 5 bin Şilili sivil hayatını kaybetti.
Arjantin’de ABD tarafından silahlandırılan rejim, 1974-1983 yılları arasında ülkede 30 bin insanı öldürdü.
1977 yılında ABD, El Salvador’daki askeri yönetime destek verdi. 70 bin Salvadorlu öldürüldü.
1980 yılında CIA, Afganistan’ı işgal eden Sovyet güçlerine karşı savaşmaları için Usame bin Ladin ve örgütünü eğitti. 3 milyar dolar yardım etti.
*
Ve İran-Irak savaşında 700 bin kişinin ölümü...
ABD Saddam Hüseyin’i destekledi, daha sonra da yakalayıp idam ettirdi...
1994 Senato raporuna göre 1985–1989 arası lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak’a gönderen de yine ABD.
1981 yılında Başkan Reagan yönetimi, Nikaragua “kontra”larını eğitti. Nikaragua’da Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen ve finanse edilen devrim karşıtı kontraların başlattığı bir içsavaş ile 50 bin sivil hayatını kaybetti.
Lübnan içsavaşı sırasında 1983 yılının Eylül ayında Lübnan’da 14 bin deniz piyadesi binlerce kişiyi katletti.
*
Ekim 1983’te dönemin ABD Başkanı Reagan, Grenada’ya askeri müdahale yaptı ve yüzlerce kişi öldü.
Orta Amerika’daki ABD destekli otoriter rejimler, Reagan’ın görevde olduğu iki dönem boyunca 300 binden fazla insan öldürdü.
1989 yılında Amerika’nın Panama işgal edildi. Noriega tutuklandı. 3 bin Panamalı sivil öldürüldü.
1991 yılında ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a girdi. 85 bin ton bomba atıldı. Ürdün Kızılayı’na göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü.
1991’den 1998’e kadar ise kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinden Iraklı hayatını kaybetti.
*
Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlar’a müdahale etti ve Yugoslavya’nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. 1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca 250 binin üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından öldürüldü.
CIA tarafından eğitilen, örgütlenen Usame bin Ladin’in, 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılarından sonra Amerika, Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında El Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu.
*
2003 yılının Irak’a savaş ilan etti.
Bir milyondan fazla Iraklı öldürüldü, 4.7 milyon Iraklı evini terk etti ve savaşa gerekçe olarak gösterilen kitle imha silahları ise büyük bir yalandan ibaretti...
*
Tüm bu yaşananlara rağmen bizi hâlâ soykırım yapmakla suçlayan ABD yönetimine bu ülkenin tüm üniversiteleri ve aydınları bir araya gelerek belgelerle bilimsel bir çalışmayı ortaya koymak zorundadır...
Aksi halde herkes duvarlarımızı kanla boyamaya devam edecek...
Duvardaki kan
Türkiye’ye insanlık dersi vermeye kalkışan ABD, yıllardan beri “müttefik” maskesi altında her türlü gizli oyunlarını sahneleyip perde arkasında da yönetmesini iyi biliyor...
60, 71, 80 ve 15 Temmuz darbelerindeki parmak izlerini unutmadık...
Ve hâlâ FETÖ terör örgütünü ve elemanlarını korumaya devam edişini de...
Bizlerin on parmak izini alan ABD’nin darbeye karışan tüm suçlulara kapılarını sonuna kadar açtığını da...
*
Bizi yıllardan beri sevimli yüzüyle oyalayan ABD’nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha görüyoruz...
ABD’nin halkıyla bu ülkenin bir sorunu yok...
Sorun, ülkeyi yönetenlerin yanlış stratejileri ve anlayışları...
Her yıl “soykırım” iftirasıyla Türkiye’yi dünya kamuoyu önünde zor durumda bırakmaya çalışan ABD’nin tarihteki soykırım ve katliamlarının bir kısmını yazdık...
Kızılderilileri katleden...
Afrikalıları köle olarak kullanan...
Japon halkına atom bombası atan...
Sınırlarının dışındaki her ülkenin işgalinden ve katliamlardan sorumlu olan ABD’nin yaptıkları elbette bunlardan ibaret değil.
*
1973 yılında Şili’de Amerika CIA destekli bir darbe ile Cumhurbaşkanı Salvador Allende’nin devrilmesiyle 17 yıl ülkeyi yöneten Pinochet döneminde 80 bin insan hapse atıldı, 30 bin insan işkence gördü, yaklaşık 5 bin Şilili sivil hayatını kaybetti.
Arjantin’de ABD tarafından silahlandırılan rejim, 1974-1983 yılları arasında ülkede 30 bin insanı öldürdü.
1977 yılında ABD, El Salvador’daki askeri yönetime destek verdi. 70 bin Salvadorlu öldürüldü.
1980 yılında CIA, Afganistan’ı işgal eden Sovyet güçlerine karşı savaşmaları için Usame bin Ladin ve örgütünü eğitti. 3 milyar dolar yardım etti.
*
Ve İran-Irak savaşında 700 bin kişinin ölümü...
ABD Saddam Hüseyin’i destekledi, daha sonra da yakalayıp idam ettirdi...
1994 Senato raporuna göre 1985–1989 arası lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak’a gönderen de yine ABD.
1981 yılında Başkan Reagan yönetimi, Nikaragua “kontra”larını eğitti. Nikaragua’da Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen ve finanse edilen devrim karşıtı kontraların başlattığı bir içsavaş ile 50 bin sivil hayatını kaybetti.
Lübnan içsavaşı sırasında 1983 yılının Eylül ayında Lübnan’da 14 bin deniz piyadesi binlerce kişiyi katletti.
*
Ekim 1983’te dönemin ABD Başkanı Reagan, Grenada’ya askeri müdahale yaptı ve yüzlerce kişi öldü.
Orta Amerika’daki ABD destekli otoriter rejimler, Reagan’ın görevde olduğu iki dönem boyunca 300 binden fazla insan öldürdü.
1989 yılında Amerika’nın Panama işgal edildi. Noriega tutuklandı. 3 bin Panamalı sivil öldürüldü.
1991 yılında ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a girdi. 85 bin ton bomba atıldı. Ürdün Kızılayı’na göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü.
1991’den 1998’e kadar ise kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinden Iraklı hayatını kaybetti.
*
Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlar’a müdahale etti ve Yugoslavya’nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. 1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca 250 binin üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından öldürüldü.
CIA tarafından eğitilen, örgütlenen Usame bin Ladin’in, 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılarından sonra Amerika, Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında El Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu.
*
2003 yılının Irak’a savaş ilan etti.
Bir milyondan fazla Iraklı öldürüldü, 4.7 milyon Iraklı evini terk etti ve savaşa gerekçe olarak gösterilen kitle imha silahları ise büyük bir yalandan ibaretti...
*
Tüm bu yaşananlara rağmen bizi hâlâ soykırım yapmakla suçlayan ABD yönetimine bu ülkenin tüm üniversiteleri ve aydınları bir araya gelerek belgelerle bilimsel bir çalışmayı ortaya koymak zorundadır...
Aksi halde herkes duvarlarımızı kanla boyamaya devam edecek...