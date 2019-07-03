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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Dönemeç

3 Temmuz 2019

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile gittiğimiz Japonya ve Çin gezisi bitti ama aklımızda öyle unutamayacağımız şeyler kaldı ki...

Yazarak bitiremeyeceğimiz kadar...

Osaka’da iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi’nde tarihe geçen kader anlarına şahitlik ettik.

Belki de hiç unutamayacağımız bir dönemece...

Ve büyük bir yol hikâyesi kalıyordu aklımızda...

*

“Bugün dünyamız ciddi küresel meydan okumalar ile karşı karşıyadır” diyerek Global Times’a bir makale yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan varılan noktayı şöyle özetliyordu:

- Bir taraftan ekonomik küreselleşme bütün dünyada derinleşiyor.

- Diğer yandan küresel serbest ticaret sisteminin yüzleştiğini sanmalar.

- Bu bütün dünya ekonomileri için tehdit oluşturmaktadır...

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklılığını Trump itiraf edene kadar kimse anlamak dahi istemiyordu...

Ve geçmişte yaşanmış sayısız
gerçeklere rağmen...

Oysa, bugün dahi Suriye ve Irak’ta
o gerçeklerle yüzleşiyoruz...

*

Bir yandan barış türküleri söyleyen, söyleten küresel aktör devletler, diğer taraftan “Herkes öldürür sevdiğini” diyen şairin inadına milyonlarca insanı öldürebilmenin planlarını yapıyor...

Ve sevmediklerini öldürebilmek için marazi savaşların kapılarını zorluyor...

Kapalı kapılar ardında kimileri silah satıyor kimileri de satın almaya devam ediyor hâlâ...

Ölüm kapılarını hiç çalmayacakmış gibi...

Kurşun, bomba ve füzelerden kazanılan parayla ülkelerini ayakta tutmaya çalışan küresel otorite insanlığın çok uzağında geziniyor...

*

Osaka, Nagoya, Kyoto ve Tokyo şehirleri atom bombasıyla harabeye döndürülmesine rağmen Japon halkı yaşadığı vahşi savaşın yaralarının birlik ve beraberlikle sarılabileceğini keşfetmiş...

Yarınlara bırakmamış...

Ve yarının çocuklarına...

Sakura yani meyve vermeyen ama muhteşem çiçekleriyle açan kiraz ağaçlarıyla ünlenen Japonya’nın kentlerindeki parklarda dolaştıkça, bir bankın üzerinde oturup bir ömrün muhasebesini yaptıkça aklımıza...

Kalk gidelim.

Yarına bırakmadan,

Şimdi gidelim.

Yarın;

Belki de yağmur yağar,

Sel olur da kapanır yollar” mısraları düşüyordu...

*

Unutuyorduk işte yaşanmış gerçekleri...

Ve bir yerlerde bilmediğimiz, görmediğimiz hiç açılmamış küçük hesap defterlerinin saklı olabileceğini.

Bir beyaz kâğıda yazılacak birikmiş öyle çok şey var ki...

- Yazarak bitiremeyeceğimiz kadar...

*

Ve şunu çok iyi görüyoruz ki dünya
artık yeni bir çağın dönemecinde...

Japonların sakura ağacı için “Her an ölümü yaşayan kutsal ağaç” deyişindeki gerçek gibi...

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