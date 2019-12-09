Derinleşen çürümüşlük

İslam coğrafyası ve Afrika ülkelerinde açlık, yoksulluk, yolsuzluk ve işsizlik gittikçe büyüyor...
Kaç yüzyıldan beri umutla yaşayan halk, çocuklarını büyütmeye çalışıyor bilmiyoruz ama bildiğimiz umut hâlâ fakirin ekmeği bu coğrafyada...
Batılıların sık söylediği “Vaatler memleketinde insan açlıktan ölür” misali bir süreç yaşanıyor...
*
Alışverişi canlandırmak uğruna indirim günleri düzenlenmesine itirazımız yok ama halkın cebinde olan veya olmayan paraya göz dikerek budalaya çevirmenin de bir anlamı yok...
Tükettikçe tükeniyoruz diyenleri hafife almanın da...
Çula çaputa verilen parayla bir ülkenin ekonomisi düzlüğe çıkmaz...
*
Dünyanın birçok ülkesinde halk açlıkla boğuşuyor.
Bizim gibi ülkeler de israfla.
Eşyayı ve insanları da alabildiğine israf ediyoruz...
*
BM’nin 2019 yılı ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre 821 milyon kişi açlık tehdidi altında imiş...
Açlık insanların yoldaşı haline gelmiş.
Ve son üç yılda açlık şartlarında yaşayan insanların sayısının arttığına dikkat çekilen raporda, 149 milyon çocuğun ise açlık yüzünden büyüme geriliği problemi yaşadığı belirtiliyor.
*
İslam coğrafyasının zengin ülkelerinde israf çılgınlığı yaşanırken Yemen’deki büyük tehlikeye dikkat çeken 5 uluslararası insani yardım kuruluşu, savaşın taraflarını çatışmaları acilen sonlandırmaya çağırıyor...
Savaşın devam etmesi halinde 14 milyon kişinin açlıktan ölme riski ile karşı karşıya olduğuna ve kış şartlarının kendini hissettirmeye başladığına dikkat çeken kuruluşlar diyor ki:
Yıllardan beri devam eden çatışmalar, sivillerin zorluklarla mücadele azmini tüketti ve savaşlar insanları artık tükenme noktasına getirdi...
*
5 yardım kuruluşu milyonlarca Yemenlinin hayatının kurtulması için ABD yönetimine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne verdiği askeri desteği çekmesi çağrısında bulunarak şu uyarıyı yapıyor:
Sivil ölümlerinde ABD’nin de sorumluluğu olacak!
*
BM raporuna göre:
Kötü beslenmenin en yaygın olduğu kıta, bölge nüfusunun yüzde 20’sinin etkilendiği Afrika...
Ve Asya nüfusunun yüzde 12’si açlık riski altında.
Latin Amerika ve Karayipler’de ise nüfusun yüzde 7’si kötü besleniyor.
*
Kapitalist sistemin derinleşen çürümüşlüğünü, insanlığın büyük bölümünü sürüklediği açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşullarına bakarak görmek mümkün.
Açlık sorunu, dünyanın en büyük kapitalist ekonomisine sahip olan ve “hayaller ülkesi” diye bilinen ABD’de bile can yakan boyutlarda imiş.
Derinleşen çürümüşlük
İslam coğrafyası ve Afrika ülkelerinde açlık, yoksulluk, yolsuzluk ve işsizlik gittikçe büyüyor...
Kaç yüzyıldan beri umutla yaşayan halk, çocuklarını büyütmeye çalışıyor bilmiyoruz ama bildiğimiz umut hâlâ fakirin ekmeği bu coğrafyada...
Batılıların sık söylediği “Vaatler memleketinde insan açlıktan ölür” misali bir süreç yaşanıyor...
*
Alışverişi canlandırmak uğruna indirim günleri düzenlenmesine itirazımız yok ama halkın cebinde olan veya olmayan paraya göz dikerek budalaya çevirmenin de bir anlamı yok...
Tükettikçe tükeniyoruz diyenleri hafife almanın da...
Çula çaputa verilen parayla bir ülkenin ekonomisi düzlüğe çıkmaz...
*
Dünyanın birçok ülkesinde halk açlıkla boğuşuyor.
Bizim gibi ülkeler de israfla.
Eşyayı ve insanları da alabildiğine israf ediyoruz...
*
BM’nin 2019 yılı ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre 821 milyon kişi açlık tehdidi altında imiş...
Açlık insanların yoldaşı haline gelmiş.
Ve son üç yılda açlık şartlarında yaşayan insanların sayısının arttığına dikkat çekilen raporda, 149 milyon çocuğun ise açlık yüzünden büyüme geriliği problemi yaşadığı belirtiliyor.
*
İslam coğrafyasının zengin ülkelerinde israf çılgınlığı yaşanırken Yemen’deki büyük tehlikeye dikkat çeken 5 uluslararası insani yardım kuruluşu, savaşın taraflarını çatışmaları acilen sonlandırmaya çağırıyor...
Savaşın devam etmesi halinde 14 milyon kişinin açlıktan ölme riski ile karşı karşıya olduğuna ve kış şartlarının kendini hissettirmeye başladığına dikkat çeken kuruluşlar diyor ki:
Yıllardan beri devam eden çatışmalar, sivillerin zorluklarla mücadele azmini tüketti ve savaşlar insanları artık tükenme noktasına getirdi...
*
5 yardım kuruluşu milyonlarca Yemenlinin hayatının kurtulması için ABD yönetimine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne verdiği askeri desteği çekmesi çağrısında bulunarak şu uyarıyı yapıyor:
Sivil ölümlerinde ABD’nin de sorumluluğu olacak!
*
BM raporuna göre:
Kötü beslenmenin en yaygın olduğu kıta, bölge nüfusunun yüzde 20’sinin etkilendiği Afrika...
Ve Asya nüfusunun yüzde 12’si açlık riski altında.
Latin Amerika ve Karayipler’de ise nüfusun yüzde 7’si kötü besleniyor.
*
Kapitalist sistemin derinleşen çürümüşlüğünü, insanlığın büyük bölümünü sürüklediği açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşullarına bakarak görmek mümkün.
Açlık sorunu, dünyanın en büyük kapitalist ekonomisine sahip olan ve “hayaller ülkesi” diye bilinen ABD’de bile can yakan boyutlarda imiş.