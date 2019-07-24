Denklemleri zorlaştırmak

KIZILDERİLİLERİN reisi Seattle’ın ABD Başkanı Pierce’e yazdığı mektuptan söz etmiştik...
Beyaz adamların kendilerine ait olmayan toprakları nasıl işgal ettiklerinden...
Ve Kızılderilileri nasıl sürgüne gönderdiklerinden...
*
ABD Başkanı Pierce’e yazdığı mektupta “Beyaz adamların kurduğu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer” diyen Kızılderililerin reisi Seattle:
- Bu kentlerde huzur ve barış yoktur.
- Baharda yaprakların açılışını ya da böceklerin kanat vuruşlarını duyacak yer yoktur.
- Belki bir vahşi olduğum için anlayamıyorum ama benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça başka.
- İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki kuşların ve doğanın seslerini duymadıkça yaşamın ne değeri olur?
*
“Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğiz” diyerek mektubuna devam eden reis Seattle:
- Eğer önerinizi kabul edecek olursak, bizim de bir koşulumuz var: Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlılara saygı gösterecek.
- Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum.
*
Bir gerçeği iyi bildiğini, toprağın insana değil, insanın toprağa ait olduğunu yazan Seattle, dünyadaki her şeyin bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortak ve birbirine bağlı olduğunu hatırlatıyor ve diyor ki:
- Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.
- Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle bir gün gerçekleşecek. Son Kızılderili yok olup kabilemin hatıraları beyazlar için bir tarih olduğunda, bu kıyılar kabilemin görünmez cesetleriyle kaynaşacak.
- Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dükkânda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak düşündüğünde aslında yalnız olmayacaklar.
- Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer yoktur.
- Geceleri, şehir ve kasabalarınızın caddeleri boşalmış gibi görünse de aslında, bir zamanlar oralarda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten seven ruhlarla dolu olacaktır.
- Beyaz adam asla yalnız kalamayacaktır.
- Beyaz adamın benim insanlarıma saygı göstermesini sağlamalısınız, çünkü ölüler güçsüz değildir.
*
Beyaz adamlar işte o günden beri işgal ediyor her yeri.
Yakıp yıkıyor her yeri...
Ve tüm denklemleri zorlaştırıyor...
Yangın yerine çevirdi Ortadoğu’yu...
Sınırlarımıza kadar gelip dayandılar ve karıştırıp duruyorlar...
Öldürerek kazanmayı seçen beyaz adamlara en güzel sözü yine Kızılderililerin reisi Seattle yazmış ve demiş ki:
- Ölü mü dedim?
- Ölüm diye bir şey yoktur ki, sadece dünya değiştirir insan.
Beyaz adamların bu gerçeği anladığı gün dünya sessiz ve mutlu günlerine geri dönecek, yoksa savaşlar kıyamete kadar sürecek...
Ve yalnız kalacaklar...
*
- Kızılderililerin reisi Seattle’ın mektubunun aslı Squamish Müzesi’nde korunmaktadır.
Denklemleri zorlaştırmak
KIZILDERİLİLERİN reisi Seattle’ın ABD Başkanı Pierce’e yazdığı mektuptan söz etmiştik...
Beyaz adamların kendilerine ait olmayan toprakları nasıl işgal ettiklerinden...
Ve Kızılderilileri nasıl sürgüne gönderdiklerinden...
*
ABD Başkanı Pierce’e yazdığı mektupta “Beyaz adamların kurduğu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer” diyen Kızılderililerin reisi Seattle:
- Bu kentlerde huzur ve barış yoktur.
- Baharda yaprakların açılışını ya da böceklerin kanat vuruşlarını duyacak yer yoktur.
- Belki bir vahşi olduğum için anlayamıyorum ama benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça başka.
- İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki kuşların ve doğanın seslerini duymadıkça yaşamın ne değeri olur?
*
“Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğiz” diyerek mektubuna devam eden reis Seattle:
- Eğer önerinizi kabul edecek olursak, bizim de bir koşulumuz var: Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlılara saygı gösterecek.
- Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum.
*
Bir gerçeği iyi bildiğini, toprağın insana değil, insanın toprağa ait olduğunu yazan Seattle, dünyadaki her şeyin bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortak ve birbirine bağlı olduğunu hatırlatıyor ve diyor ki:
- Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.
- Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle bir gün gerçekleşecek. Son Kızılderili yok olup kabilemin hatıraları beyazlar için bir tarih olduğunda, bu kıyılar kabilemin görünmez cesetleriyle kaynaşacak.
- Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dükkânda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak düşündüğünde aslında yalnız olmayacaklar.
- Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer yoktur.
- Geceleri, şehir ve kasabalarınızın caddeleri boşalmış gibi görünse de aslında, bir zamanlar oralarda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten seven ruhlarla dolu olacaktır.
- Beyaz adam asla yalnız kalamayacaktır.
- Beyaz adamın benim insanlarıma saygı göstermesini sağlamalısınız, çünkü ölüler güçsüz değildir.
*
Beyaz adamlar işte o günden beri işgal ediyor her yeri.
Yakıp yıkıyor her yeri...
Ve tüm denklemleri zorlaştırıyor...
Yangın yerine çevirdi Ortadoğu’yu...
Sınırlarımıza kadar gelip dayandılar ve karıştırıp duruyorlar...
Öldürerek kazanmayı seçen beyaz adamlara en güzel sözü yine Kızılderililerin reisi Seattle yazmış ve demiş ki:
- Ölü mü dedim?
- Ölüm diye bir şey yoktur ki, sadece dünya değiştirir insan.
Beyaz adamların bu gerçeği anladığı gün dünya sessiz ve mutlu günlerine geri dönecek, yoksa savaşlar kıyamete kadar sürecek...
Ve yalnız kalacaklar...
*
- Kızılderililerin reisi Seattle’ın mektubunun aslı Squamish Müzesi’nde korunmaktadır.