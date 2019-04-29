Deliler topluluğu

Trollerin davranış ve psikolojik özelliklerini inceleyen araştırmacılar bilmediğimiz olağanüstü boyutlara değiniyor.
İnsanları normal dışı bir üslup içinde öldürmek hangi devirden kalma bir alışkanlıktır bilemiyoruz ama farklı ülkelerin tarihlerine ait farklı hikâyeler okuduğumuzda çok eski çağlardan günümüze miras kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sadece bu normal dışı üslup kendini güncelliyor...
Araştırmalara göre “Normal yaşamında özgüvensiz ve zayıf kişilikteki insanlar, anonimlik özelliğiyle dijital soyut varlıklara dönüştükleri için online ortamda kendilerini daha güçlü ve özgür hissederler” değerlendirmesini yapan uzmanlar durumu başlıklar halinde şöyle özetliyor:
Direkt olarak yapamayacağı birçok şeyi online ortamda yapmalarına zemin hazırlar.
İnternet sanal ve fantezilerle dolu bir dünyadır onlar için.
Kendilerini öfke ve yetersizlik hislerinden soyutlayarak yeni karakterler oluştururlar.
Ve bu karakterlerde genellikle utanç, nezaket gibi nitelikler bulunmaz.
Gerçek yaşamlarındaki mutsuzluk, öfke, kendine güvensizlik yerini güce ve ilgiye bırakmıştır. Troller kendilerini böyle kanıtlamaya çalışır.
Kendilerini toplumun kurallarına bağımlı hissetmez, toplumsal görgü kurallarını önemsemezler.
*
Provokasyon için hedef arayışlarının hiç bitmediğinden söz eden uzmanlar şöyle diyor:
Troller belli bir kişiyi ya da grubu hedef alan aşağılayıcı paylaşımlarda bulunur.
Hedeflerini tahrik eder ve kızdırmak amacıyla tartışmalı ifadeleri kullanarak tepki toplarlar.
Aşırı politik görüşler, ırkçılık, dinlere karşı hoşgörüsüzlük, bağnazlık veya elitizm gibi toplumda kabul görmeyen ifadelerle ve kullanılma amacıyla orantılı muhatabı provoke ederler.
Kasıtlı bir biçimde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunur, bir grubu ya da bireyi kızdırarak ilgi toplamaya çalışırlar.
*
“Amacı mizah üretmek olan troller de var” diyen uzmanlar trolleri birkaç başlıkta topluyor:
Manipülasyonlarla bir haberi gerçekmiş gibi yayabilirler.
Yapay gündemle kendi istekleri doğrultusunda şekillendirebilir, modası geçmiş veya önemi olmayan konuları gündeme taşıyabilirler.
Siyasi görüşleri kullanırlar.
Toplumsal deneylerle test yaparlar. Tartışmalı veya kışkırtıcı bir konuyu yahut toplumdaki bir tabuyu gündeme taşıyıp öne sürerek toplumun genel kanısını ölçmek isterler.
*
Trollerin psikolojik özelliklerine gelince şu sonuçlar ortaya çıkmış:
Yöntemleri ve davranışları incelendiğinde troller çoğu zaman narsist, sadist ve psikopat eğilimler taşır.
Sosyal medya üzerinden ‘trolling’ eylemini profesyonel bir iş olarak yaparlar ve bunun için ücret alırlar.
*
Şimdi böyle bir dünyada hemen herkes trollerin ateş çemberine girmemek için kaçıyor.
Yıllardan beri bu deli trol topluluğu medya içindeydi...
Ve artık her yerde...
Deliler topluluğu
Trollerin davranış ve psikolojik özelliklerini inceleyen araştırmacılar bilmediğimiz olağanüstü boyutlara değiniyor.
İnsanları normal dışı bir üslup içinde öldürmek hangi devirden kalma bir alışkanlıktır bilemiyoruz ama farklı ülkelerin tarihlerine ait farklı hikâyeler okuduğumuzda çok eski çağlardan günümüze miras kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sadece bu normal dışı üslup kendini güncelliyor...
Araştırmalara göre “Normal yaşamında özgüvensiz ve zayıf kişilikteki insanlar, anonimlik özelliğiyle dijital soyut varlıklara dönüştükleri için online ortamda kendilerini daha güçlü ve özgür hissederler” değerlendirmesini yapan uzmanlar durumu başlıklar halinde şöyle özetliyor:
Direkt olarak yapamayacağı birçok şeyi online ortamda yapmalarına zemin hazırlar.
İnternet sanal ve fantezilerle dolu bir dünyadır onlar için.
Kendilerini öfke ve yetersizlik hislerinden soyutlayarak yeni karakterler oluştururlar.
Ve bu karakterlerde genellikle utanç, nezaket gibi nitelikler bulunmaz.
Gerçek yaşamlarındaki mutsuzluk, öfke, kendine güvensizlik yerini güce ve ilgiye bırakmıştır. Troller kendilerini böyle kanıtlamaya çalışır.
Kendilerini toplumun kurallarına bağımlı hissetmez, toplumsal görgü kurallarını önemsemezler.
*
Provokasyon için hedef arayışlarının hiç bitmediğinden söz eden uzmanlar şöyle diyor:
Troller belli bir kişiyi ya da grubu hedef alan aşağılayıcı paylaşımlarda bulunur.
Hedeflerini tahrik eder ve kızdırmak amacıyla tartışmalı ifadeleri kullanarak tepki toplarlar.
Aşırı politik görüşler, ırkçılık, dinlere karşı hoşgörüsüzlük, bağnazlık veya elitizm gibi toplumda kabul görmeyen ifadelerle ve kullanılma amacıyla orantılı muhatabı provoke ederler.
Kasıtlı bir biçimde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunur, bir grubu ya da bireyi kızdırarak ilgi toplamaya çalışırlar.
*
“Amacı mizah üretmek olan troller de var” diyen uzmanlar trolleri birkaç başlıkta topluyor:
Manipülasyonlarla bir haberi gerçekmiş gibi yayabilirler.
Yapay gündemle kendi istekleri doğrultusunda şekillendirebilir, modası geçmiş veya önemi olmayan konuları gündeme taşıyabilirler.
Siyasi görüşleri kullanırlar.
Toplumsal deneylerle test yaparlar. Tartışmalı veya kışkırtıcı bir konuyu yahut toplumdaki bir tabuyu gündeme taşıyıp öne sürerek toplumun genel kanısını ölçmek isterler.
*
Trollerin psikolojik özelliklerine gelince şu sonuçlar ortaya çıkmış:
Yöntemleri ve davranışları incelendiğinde troller çoğu zaman narsist, sadist ve psikopat eğilimler taşır.
Sosyal medya üzerinden ‘trolling’ eylemini profesyonel bir iş olarak yaparlar ve bunun için ücret alırlar.
*
Şimdi böyle bir dünyada hemen herkes trollerin ateş çemberine girmemek için kaçıyor.
Yıllardan beri bu deli trol topluluğu medya içindeydi...
Ve artık her yerde...