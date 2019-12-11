Dağın öteki yüzü

İslam ülkelerinde yaşananları aylardan beri yazıyoruz...
Ve geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi’nde gelinen noktayı özetleyerek diyordu ki:
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanlar, maalesef güçleriyle orantılı siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.
İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen, Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.
Ve çözümden kaçanların çareyi de bulamayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Aksi takdirde sadece şikâyet etmekle, sadece dövünmekle, sadece konuşmakla bir yere varamayız. Hele hele çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olamaz.
*
İslam ülkeleri bir araya gelerek kendilerine ortak bir yol haritası çizemiyor ama her geçen gün küresel güçler aleyhlerine yeni kararlar alıyor...
Alman Der Spiegel gazetesinden Markus Becker ise başka bir tehlikeye işaret ederek diyor ki:
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) artık birkaç gün sonra “işlevsiz” hale gelecek, “Çünkü bunu Trump istiyor” deniliyor...
ABD Başkanı Donald Trump, DTÖ’nün faaliyetini felç etmek için her şeyi yaptı ve eğer yeni bir şey gerçekleşmezse önümüzdeki hafta hedefine ulaşacak.
*
“Böylelikle temyiz organının ve onunla birlikte dünya ticaretinin ana kontrol merciinin sonu gelecek” diye yazan Becker, bugün tüm DTÖ sisteminin çökeceğine, dünya ticaret kurallarının da fiilen yürürlükten kalkacağına işaret ediyor.
Becker yazısında diyor ki:
Trump, DTÖ olmadan ülkesi için daha avantajlı koşullar elde etmeyi düşünüyor...
Temyiz organının çalışmaları felç olunca, dünya ticareti “güçlünün hakkı” ilkesiyle dönecek, bu yüzden Avrupa Birliği de hazırlıklara başladı.
*
Bir yandan dünya ticaretinin tüm anahtarlarını elinde toplamaya çalışan ABD, diğer yandan girdiği savaşlarda kaybettiği paraların belgelerinin ortaya saçılmasına engel olamıyor...
ABD’nin Katar’da Taliban ile pazarlıklar yaptığı süreçte ortaya çıkan 2 bin sayfalık gizli belgelerde ise dağın öteki yüzünde yaşananları okuyor ve anlıyoruz ki Afganistan’da büyük bir bataklığa saplanmış.
Ve savaşın maliyeti, tam olarak hesaplanmadığını belirten yetkililere göre 934 ila 978 milyar dolar imiş...
*
İşte dağın öteki yüzündeki gerçek...
Yeşile boyayarak basıp dağıttığı dolarıyla ülkesindeki silah ticaretine milyarlarca dolar verirken, binlerce insanı öldürürken ve ülkeleri işgal ederken İslam ülkeleri hâlâ dağın ön yüzünde keyif çatmaya devam ediyor...
Ve bize hâlâ barış masallarını anlatanlar dağın öteki yüzünde yaşananları anlatmıyor...
*
Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel verilmesi de dağın öteki yüzündeki saklı gerçekleri bir kez daha yüzümüze vuruyor...
Lakin anlamamakta hâlâ ısrar eden İslam coğrafyası...
Dağın öteki yüzü
İslam ülkelerinde yaşananları aylardan beri yazıyoruz...
Ve geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi’nde gelinen noktayı özetleyerek diyordu ki:
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanlar, maalesef güçleriyle orantılı siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.
İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen, Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.
Ve çözümden kaçanların çareyi de bulamayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Aksi takdirde sadece şikâyet etmekle, sadece dövünmekle, sadece konuşmakla bir yere varamayız. Hele hele çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olamaz.
*
İslam ülkeleri bir araya gelerek kendilerine ortak bir yol haritası çizemiyor ama her geçen gün küresel güçler aleyhlerine yeni kararlar alıyor...
Alman Der Spiegel gazetesinden Markus Becker ise başka bir tehlikeye işaret ederek diyor ki:
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) artık birkaç gün sonra “işlevsiz” hale gelecek, “Çünkü bunu Trump istiyor” deniliyor...
ABD Başkanı Donald Trump, DTÖ’nün faaliyetini felç etmek için her şeyi yaptı ve eğer yeni bir şey gerçekleşmezse önümüzdeki hafta hedefine ulaşacak.
*
“Böylelikle temyiz organının ve onunla birlikte dünya ticaretinin ana kontrol merciinin sonu gelecek” diye yazan Becker, bugün tüm DTÖ sisteminin çökeceğine, dünya ticaret kurallarının da fiilen yürürlükten kalkacağına işaret ediyor.
Becker yazısında diyor ki:
Trump, DTÖ olmadan ülkesi için daha avantajlı koşullar elde etmeyi düşünüyor...
Temyiz organının çalışmaları felç olunca, dünya ticareti “güçlünün hakkı” ilkesiyle dönecek, bu yüzden Avrupa Birliği de hazırlıklara başladı.
*
Bir yandan dünya ticaretinin tüm anahtarlarını elinde toplamaya çalışan ABD, diğer yandan girdiği savaşlarda kaybettiği paraların belgelerinin ortaya saçılmasına engel olamıyor...
ABD’nin Katar’da Taliban ile pazarlıklar yaptığı süreçte ortaya çıkan 2 bin sayfalık gizli belgelerde ise dağın öteki yüzünde yaşananları okuyor ve anlıyoruz ki Afganistan’da büyük bir bataklığa saplanmış.
Ve savaşın maliyeti, tam olarak hesaplanmadığını belirten yetkililere göre 934 ila 978 milyar dolar imiş...
*
İşte dağın öteki yüzündeki gerçek...
Yeşile boyayarak basıp dağıttığı dolarıyla ülkesindeki silah ticaretine milyarlarca dolar verirken, binlerce insanı öldürürken ve ülkeleri işgal ederken İslam ülkeleri hâlâ dağın ön yüzünde keyif çatmaya devam ediyor...
Ve bize hâlâ barış masallarını anlatanlar dağın öteki yüzünde yaşananları anlatmıyor...
*
Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel verilmesi de dağın öteki yüzündeki saklı gerçekleri bir kez daha yüzümüze vuruyor...
Lakin anlamamakta hâlâ ısrar eden İslam coğrafyası...