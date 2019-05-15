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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Çatışmaların uzağında

15 Mayıs 2019

Ezberci eğitim sistemiyle yetiştirilen kaç nesil düşünceden uzak yaşıyor...

Ve sadece seyrediyor...

Okuduklarını da unutuveriyor.

Matematik, fizik, kimya ve edebiyat dahil...

*

Kaç yıldan beri bu ülkenin bir şairi yok hiç düşünen var mı?

Ve nedenlerini bulabilen...

*

Hayat geçinme telaşına yenik düşmüş...

Ve zirveye tırmanışların hırslı hikâyeleriyle ihanetlere nasıl imza atıldığını da gördük.

“Her şeyin başı eğitim” diyenleri de...

*

Kırk yıl milletin namusuyla çalışıp da ödediği vergilerle okutulup büyütülen:

Subaylar,

Savcılar,

Hâkimler,

Polisler,

Bürokratlar,

Eğitimciler,

Ve siyasilerin hepsi eğitimli idi.

Ne oldu?

Darbeci terörist...

Demek ki eğitimli olmakla dürüst, sadık, vatansever olmak aynı şeyler değilmiş...

Ahlakını vermedikten sonra eğitim de anlamsızlaşıyor...

*
Eğitim, insanların hain olmasını engelleyemiyor...

Ortadoğu, Orta Asya coğrafyasındaki ülkelerin kaderi bu.

Kırk farklı eğitim kırk farklı insan yetiştiriyor...

Ve kalabalıklaştıkça farklılıklar da çatışmaları beraberinde getiriyor...

*

Çok türlü eğitim çok türlü insan yetiştiriyor...

Çok türlü insanlar birbirine düşmanlaşıyor...

Milli birlik yok ediliyor...

*

Batı eğitim sisteminde bu farklılıklara
izin yok.

Farklı branşlarda farklı düşünenler var ama birbiriyle çatışan insan profili yok.

Ve bizler hâlâ başarıyı çoktan seçmeli testlere verilen yanıtlarda arıyoruz.

Bu da düşünmeyi, hayal gücünü ve başarıyı öldürüyor...

Çoktan seçmeli testleri bulan Frederick J. Kelly bile demiş ki:

Aslında bu testler kullanılmayacak kadar ilkel ve hepsinden vazgeçilmeli.

Bugün dünyadaki nitelikli okullara baktığımızda, bu testlerden artık vazgeçmiş.

Biz hâlâ test kültürüyle kişi eğittiğimizi sanıyoruz...

*

Haliyle çağı yakalayan, ahlaklı ve yeni bir şeyler bulan, yapan kadroların sayısı azalıyor...

Birbiriyle çatışan kişiler yetiştirerek eğitimli kalabalıklara sahip oluyoruz.

Önümüzdeki beş yıl ahlaklı eğitim konusu derinlemesine araştırılmalı ve müfredatlar bir kez daha gözden geçirilmeli.

Testlerle yetiştirilen nesiller, bu ülkeleri geleceğe taşıyamaz.

Çatışmaların uzağında yeni nesiller yetiştirmeliyiz...

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