Kanlı terör örgütlerini “aktörleştirmeye” yönelik oyunların sahneye sona ermediği bir coğrafyada yaşıyoruz...
Ve bin yıllık yıkıcı bir oyun...
İbretlik binlerce resimli ihanet öyküleri var tarihin sayfalarında...
Okumuyoruz...
*
Bin yıldan beri farklılıkları terörize edenler farklı oyuncularla hep aynı ihanet oyununu sahneliyor...
PKK, Hizbullah ve FETÖ benzeri açık örgütler bunlardan birkaçı...
“Niyeti ve amaçları gizli” olan bu örgütlerin gerçek yüzlerini her geçen gün görüyoruz.
Ve sınır boylarımızdaki PKK uzantısı sayılan PYD, YPG gibi örgütler de buna dahil...
Hepsini aktörleştirmeye yönelik gizli oyunları dışımızdakiler yazıyor, içimizdekiler ise oynuyor...
Sahnesi de her zaman ki gibi “bu ülke”...
Ve kim bilir sırada daha hangileri var...
Bilmiyoruz...
*
Peki, bu hale nasıl geldik?
Ve niçin hep aynı oyunun seyircisi oluyoruz?
Hep aynı oyuna neden yenik düşüyoruz?
*
Çünkü dost ve düşmanın kim olduğunu ayırt edemiyoruz.
Bin yıldan beri “sadıkları ihanete, hainleri ise sadakate” davet edip duruyoruz...
Sadıklar usulca bir kenara çekiliyor, kritik köşeler ise düşmanlara kaldığında mağlubiyet kaçınılmaz oluyor...
Düşmanların dostluklarını kazanmayı daha çok önemsiyoruz...
Bu yüzden oyunun sonuna kadar düşman kim bilmiyoruz...
*
İhanet örgütlerini aktörleştirmeye yönelik çalışmalar yapan ülkeleri yolun sonunda büyük bir tehlike bekliyor...
Zehirli sarmaşık gibi uzayıp giden bu kripto örgütler bir gün kendilerini de zehirleyecek...
*
Pazar günkü kahvaltılı basın toplantısında “FETÖ ile mücadelede biz bu işin bittiği kanaatinde değiliz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor:
Çünkü vücutta adeta metastaz yapmış bir kanser mikrobu gibi. Dolayısıyla da bunun tamamen temizlenmesi lazım.
15 Temmuz konusunda hâlâ bizi anlamak istemeyenler var.
Çok yakın bazı dostlar bile bakıyorsunuz, işte, “Bunların üzerine bu şekilde gitmek doğru mudur, değil midir?” diyenler oluyor.
Benim 251 şehidim ve 2 bin 193 gazim var. Onlara hesabı nasıl veririz? Bir diğer, Parlamento binamızdan tutunuz da Özel Kuvvetler’e kadar bütün buraları vuranlar, Külliye’yi vuranlar... Bütün bunlara karşı bizim kalkıp da “İyi yaptınız, hayırlı olsun” diyecek halimiz yok.
*
Cumartesi yazımızda devam edeceğiz...
Bu ülke
Kanlı terör örgütlerini “aktörleştirmeye” yönelik oyunların sahneye sona ermediği bir coğrafyada yaşıyoruz...
Ve bin yıllık yıkıcı bir oyun...
İbretlik binlerce resimli ihanet öyküleri var tarihin sayfalarında...
Okumuyoruz...
*
Bin yıldan beri farklılıkları terörize edenler farklı oyuncularla hep aynı ihanet oyununu sahneliyor...
PKK, Hizbullah ve FETÖ benzeri açık örgütler bunlardan birkaçı...
“Niyeti ve amaçları gizli” olan bu örgütlerin gerçek yüzlerini her geçen gün görüyoruz.
Ve sınır boylarımızdaki PKK uzantısı sayılan PYD, YPG gibi örgütler de buna dahil...
Hepsini aktörleştirmeye yönelik gizli oyunları dışımızdakiler yazıyor, içimizdekiler ise oynuyor...
Sahnesi de her zaman ki gibi “bu ülke”...
Ve kim bilir sırada daha hangileri var...
Bilmiyoruz...
*
Peki, bu hale nasıl geldik?
Ve niçin hep aynı oyunun seyircisi oluyoruz?
Hep aynı oyuna neden yenik düşüyoruz?
*
Çünkü dost ve düşmanın kim olduğunu ayırt edemiyoruz.
Bin yıldan beri “sadıkları ihanete, hainleri ise sadakate” davet edip duruyoruz...
Sadıklar usulca bir kenara çekiliyor, kritik köşeler ise düşmanlara kaldığında mağlubiyet kaçınılmaz oluyor...
Düşmanların dostluklarını kazanmayı daha çok önemsiyoruz...
Bu yüzden oyunun sonuna kadar düşman kim bilmiyoruz...
*
İhanet örgütlerini aktörleştirmeye yönelik çalışmalar yapan ülkeleri yolun sonunda büyük bir tehlike bekliyor...
Zehirli sarmaşık gibi uzayıp giden bu kripto örgütler bir gün kendilerini de zehirleyecek...
*
Pazar günkü kahvaltılı basın toplantısında “FETÖ ile mücadelede biz bu işin bittiği kanaatinde değiliz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor:
Çünkü vücutta adeta metastaz yapmış bir kanser mikrobu gibi. Dolayısıyla da bunun tamamen temizlenmesi lazım.
15 Temmuz konusunda hâlâ bizi anlamak istemeyenler var.
Çok yakın bazı dostlar bile bakıyorsunuz, işte, “Bunların üzerine bu şekilde gitmek doğru mudur, değil midir?” diyenler oluyor.
Benim 251 şehidim ve 2 bin 193 gazim var. Onlara hesabı nasıl veririz? Bir diğer, Parlamento binamızdan tutunuz da Özel Kuvvetler’e kadar bütün buraları vuranlar, Külliye’yi vuranlar... Bütün bunlara karşı bizim kalkıp da “İyi yaptınız, hayırlı olsun” diyecek halimiz yok.
*
Cumartesi yazımızda devam edeceğiz...