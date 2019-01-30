Boruyu öttürmek

ÖYLESİNE bir çağın içindeyiz ki, tehlike ne kadar uzakta ne kadar yakınlarda belli değil.
- Nerede durduğu...
- Nasıl saklandığı...
- Ve neyin doğru olduğu bilinmiyor...
*
Dijital odacıklarda kapalı hücre sistemi ile çalışılıyor.
Terör örgütleri, mafya, uyuşturucu ve organize suç şebekeleri artık sığınaklara, kamplara ihtiyaç duymuyor.
Ve zincirleme reaksiyon haline dönüşen dijital terör artık herkesin parmaklarının ucunda...
*
Tehlikelere karşı direniş gücü olan devletlerin demokratik kurumlarının dahi baş edemeyecek hale gelmesi açık tehlikenin borusunu öttürüyor...
Lakin, duyan yok gibi...
- Dijital terör, rüzgâr gibi her yerde fırtınaya dönüşebiliyor...
Amerika’nın önde gelen stratejistlerinden Harvard Üniversitesi’nden Prof. Michael Mandelbaum, kontrol dışı kalan Afganistan, Yemen, Irak, Pakistan, Kuzey Kore ve İran için diyor ki:
- Sözlerini ya yerine getiremeyen ya da yerine getirmeyecek ülkeler ve liderlerle hâlâ uğraşıyoruz...
*
Anlıyoruz ki, stratejistler bile kendi gerçeklerinden olayları analiz ediyor...
Paris’teki ‘sarı yelekliler’in eylemlerinin bir tweet’le başlayacağını bilmiyordu bile...
Prof. Mandelbaum, “ABD’nin bu ülkelerde ne işi var?” diye kendine sorsaydı belki her şey düzelmese de birçok şey değişebilirdi.
Yarının ne olacağını küresel devletlerin istihbarat örgütleri, orduları bile bilmiyor.
Meçhule gidiliyor adeta:
- Ekonomide.
- Siyasette.
- Güvenlikte.
- Ve sporda.
*
Aylardan beri, dijital çağın tehlikelerini yazıyoruz...
Siber saldırıların gittikçe artacağına dikkat çekiyoruz, anlayanların sayısı üç-beş kişiyi geçmiyor.
Terör örgütleri dijital her imkândan yararlanıyor.
Gmail, hotmail gibi hizmet sağlayıcılarına kadar.
Biz bu tehlikeyi yazdıkça bazıları hayatını laklakla geçirdiği için her meseleye “girdisi çıktısıyla” ve süreyle bakmaya devam ediyor...
*
Amerikalı gazetecilerden Thomas L. Friedman’ın on yıl önce dijital terörle baş edemeyen devletlerle ilgili yazısını dün gibi hatırlıyoruz.
Diyordu ki:
- Ortalıkta turluyoruz, aynı insanlardan hep aynı sözleri alıyoruz ama sonuçta hiçbir şey değişmiyor.
*
On yıl önce Pakistan’daki terör örgütlerinin e-posta yoluyla ABD’deki elemanlarıyla bağlantı kuran beş kişi yakalandığında Washington Post’a konuşan üst düzey yetkili şunları söylüyordu:
- Facebook, YouTube ve giderek gelişmiş hale gelen internet topluluklarıyla birlikte internet üzerinden taraftar kazanma faaliyeti katbekat arttı.
*
Friedman, yazısında önemli bir tehlikeye dikkat çekerek diyor ki:
- Şimdiki zaman giderek artan biçimde korsanların, çöken devletlerin, devlet dışı aktörlerin ve ulus-inşasının çağı ki, burada diplomatların değil keskin nişancıların, insansız uçakların ve generallerin borusu ötüyor.
*
Entelektüel ve siyasi ihtilaf bir demokrasi için vazgeçilmezdir...
Ve etkili olması için büyük bir seviye olması da...
Aksi halde boru öttürmek zorlaşıyor...
Boruyu öttürmek
ÖYLESİNE bir çağın içindeyiz ki, tehlike ne kadar uzakta ne kadar yakınlarda belli değil.
- Nerede durduğu...
- Nasıl saklandığı...
- Ve neyin doğru olduğu bilinmiyor...
*
Dijital odacıklarda kapalı hücre sistemi ile çalışılıyor.
Terör örgütleri, mafya, uyuşturucu ve organize suç şebekeleri artık sığınaklara, kamplara ihtiyaç duymuyor.
Ve zincirleme reaksiyon haline dönüşen dijital terör artık herkesin parmaklarının ucunda...
*
Tehlikelere karşı direniş gücü olan devletlerin demokratik kurumlarının dahi baş edemeyecek hale gelmesi açık tehlikenin borusunu öttürüyor...
Lakin, duyan yok gibi...
- Dijital terör, rüzgâr gibi her yerde fırtınaya dönüşebiliyor...
Amerika’nın önde gelen stratejistlerinden Harvard Üniversitesi’nden Prof. Michael Mandelbaum, kontrol dışı kalan Afganistan, Yemen, Irak, Pakistan, Kuzey Kore ve İran için diyor ki:
- Sözlerini ya yerine getiremeyen ya da yerine getirmeyecek ülkeler ve liderlerle hâlâ uğraşıyoruz...
*
Anlıyoruz ki, stratejistler bile kendi gerçeklerinden olayları analiz ediyor...
Paris’teki ‘sarı yelekliler’in eylemlerinin bir tweet’le başlayacağını bilmiyordu bile...
Prof. Mandelbaum, “ABD’nin bu ülkelerde ne işi var?” diye kendine sorsaydı belki her şey düzelmese de birçok şey değişebilirdi.
Yarının ne olacağını küresel devletlerin istihbarat örgütleri, orduları bile bilmiyor.
Meçhule gidiliyor adeta:
- Ekonomide.
- Siyasette.
- Güvenlikte.
- Ve sporda.
*
Aylardan beri, dijital çağın tehlikelerini yazıyoruz...
Siber saldırıların gittikçe artacağına dikkat çekiyoruz, anlayanların sayısı üç-beş kişiyi geçmiyor.
Terör örgütleri dijital her imkândan yararlanıyor.
Gmail, hotmail gibi hizmet sağlayıcılarına kadar.
Biz bu tehlikeyi yazdıkça bazıları hayatını laklakla geçirdiği için her meseleye “girdisi çıktısıyla” ve süreyle bakmaya devam ediyor...
*
Amerikalı gazetecilerden Thomas L. Friedman’ın on yıl önce dijital terörle baş edemeyen devletlerle ilgili yazısını dün gibi hatırlıyoruz.
Diyordu ki:
- Ortalıkta turluyoruz, aynı insanlardan hep aynı sözleri alıyoruz ama sonuçta hiçbir şey değişmiyor.
*
On yıl önce Pakistan’daki terör örgütlerinin e-posta yoluyla ABD’deki elemanlarıyla bağlantı kuran beş kişi yakalandığında Washington Post’a konuşan üst düzey yetkili şunları söylüyordu:
- Facebook, YouTube ve giderek gelişmiş hale gelen internet topluluklarıyla birlikte internet üzerinden taraftar kazanma faaliyeti katbekat arttı.
*
Friedman, yazısında önemli bir tehlikeye dikkat çekerek diyor ki:
- Şimdiki zaman giderek artan biçimde korsanların, çöken devletlerin, devlet dışı aktörlerin ve ulus-inşasının çağı ki, burada diplomatların değil keskin nişancıların, insansız uçakların ve generallerin borusu ötüyor.
*
Entelektüel ve siyasi ihtilaf bir demokrasi için vazgeçilmezdir...
Ve etkili olması için büyük bir seviye olması da...
Aksi halde boru öttürmek zorlaşıyor...