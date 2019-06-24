VE seçimler nihayet bitti...
Herkes sonraki günlere ertelediği işlerine dönecek artık...
Ya da önünde kendisini bekleyen sorunlarıyla uğraşacak.
Yatırımlarıyla, planlarıyla...
*
Yaklaşık bir yıldan beri seçimden başını kaldıramayan bir ülke...
Oysa bizim gibi ülkelerde demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin sık oluşunda görüldü ki ülke olarak da çok şey kaybediyoruz...
Çünkü seçimlere, siyasete fazla odaklanıyoruz...
Ya da kilitleniyoruz...
*
İstanbul için artık hayırlısı diyoruz.
Ve daha güzel bir şehirde yaşayabilmek umuduyla...
Bir arada yaşamayı kaybetmeden yaşamalıyız.
Etrafımızı ateş çemberine çeviren yedi düvele karşı dik durabilmek için birlik olmalıyız.
Yoksa bizi bin parçaya böldüklerinde sabah da yedi başlı ejderhalar gibi kapılarımızı çalacaklarını unutmamalıyız.
*
Biz artık ülke olarak önümüzdeki dört yıl boyunca dış ve iç sorunlarımıza odaklanmalıyız.
- AB serüveni...
- Hava savunmamız için ne kadar gerekli olan S-400 konusu...
- G-20 zirvesi...
- Demokrasi yolculuğu...
- Hukukun üstünlüğü...
- Reformlar...
- İhracatı arttırmak...
- Ekonomiyi büyütmek...
- Eğitim ve sağlık alanında yeniliklere odaklanmalıyız...
*
Kısacası, artık bundan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin dediği gibi erken seçim dosyalarının da kapatılması görüşüne katılıyor ve hep birlikte büyük Türkiye için yola devam diyoruz...
İstanbul’a ve ülkeye hayırlı olması dileklerimizle...
Birlik günleri
VE seçimler nihayet bitti...
Herkes sonraki günlere ertelediği işlerine dönecek artık...
Ya da önünde kendisini bekleyen sorunlarıyla uğraşacak.
Yatırımlarıyla, planlarıyla...
*
Yaklaşık bir yıldan beri seçimden başını kaldıramayan bir ülke...
Oysa bizim gibi ülkelerde demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin sık oluşunda görüldü ki ülke olarak da çok şey kaybediyoruz...
Çünkü seçimlere, siyasete fazla odaklanıyoruz...
Ya da kilitleniyoruz...
*
İstanbul için artık hayırlısı diyoruz.
Ve daha güzel bir şehirde yaşayabilmek umuduyla...
Bir arada yaşamayı kaybetmeden yaşamalıyız.
Etrafımızı ateş çemberine çeviren yedi düvele karşı dik durabilmek için birlik olmalıyız.
Yoksa bizi bin parçaya böldüklerinde sabah da yedi başlı ejderhalar gibi kapılarımızı çalacaklarını unutmamalıyız.
*
Biz artık ülke olarak önümüzdeki dört yıl boyunca dış ve iç sorunlarımıza odaklanmalıyız.
- AB serüveni...
- Hava savunmamız için ne kadar gerekli olan S-400 konusu...
- G-20 zirvesi...
- Demokrasi yolculuğu...
- Hukukun üstünlüğü...
- Reformlar...
- İhracatı arttırmak...
- Ekonomiyi büyütmek...
- Eğitim ve sağlık alanında yeniliklere odaklanmalıyız...
*
Kısacası, artık bundan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin dediği gibi erken seçim dosyalarının da kapatılması görüşüne katılıyor ve hep birlikte büyük Türkiye için yola devam diyoruz...
İstanbul’a ve ülkeye hayırlı olması dileklerimizle...