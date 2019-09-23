Bir yol hikâyesi

Yaklaşık bir aydan beri çevre, iklim krizinden ve küresel ısınma konularında dünyanın sayılı üniversiteleri ve kurumlarının araştırmalarından ve sonuçlarından söz ediyoruz...
Ve susuzluğun, kuraklığın olası etkilerinden...
Bu krizlerin kapıya dayandığı gün ise günlük yaşantıların arasında kaybolup gidenler nerede ne yiyeceğine, giyeceğine ve dolaşılacağına dair resim bulup da koyamayacak sosyal medya sayfalarına...
Deli bir nehrin kirli suları gibi ucuz heyecanların peşinde akıp gitmeye devam ediyor günlük yaşayanların hayatı...
*
Ve New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi bugün yapılıyor...
Yazdığımız önemli başlıkların hepsi zirvede gündeme getirilecek... Zirvenin öncesinde ise 8 ülkede yapılan anket çalışmasının sonuçları oldukça önemliydi...
ABD, Fransa, İtalya, Kanada, Almanya, Brezilya, Polonya ve İngiltere gibi 8 ülkede yapılan anket sonuçlarına göre toplumun büyük çoğunluğu dünyanın tehlikeli bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişler...
*
Türkiye’de ise İklim Haber ve Konda araştırma şirketi, iklim değişikliği konusunda bir anket yapmışlardı ve temmuz ayında sonuçlarını açıklamışlardı...
Ankete göre iklim değişikliğinin Türkiye’de de kamuoyunda endişe verici boyutta olduğunun farkına daha yeni varıldığını öğreniyoruz...
Son bir haftadan beri dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de yapılan iklim grevi eylemlerinde milyonlarca insan “İklim için birleş” çağrısında bulunmaya devam ediyor...
Ve bugün BM’de yapılacak olan iklim zirvesinde nelerin konuşulacağını ve hangi kararların alınacağını da takip edip göreceğiz...
*
Peki, Türkiye’de halkımız iklim krizinin ne kadar farkına varabilmiş? 2 bin 745 kişi ile yapılan ankete göre:
Türkiye’de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor, toplumun yüzde 61’i ise bu durumdan endişeli.
Toplumun yüzde 71’i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor.
Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.
*
İklim değişikliği dünyanın büyük krizlerini de derinleştiriyor:
2050 yılında iklim krizi yüzünden insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının 200 milyona ulaşacağını belirten uzmanlar bu durumun yönetilebilir olmaktan gittikçe çıktığını belirtiyor.
Kızılay Kızılhaç Federasyonu ‘Eylemsizliğin Maliyeti’ adlı raporunu 19 Eylül’de New York’ta kamuoyu ile paylaşmıştı.
BM İklim Eylem Zirvesi öncesi açıkladıkları raporda iklim eylemsizliğinin devam etmesi halinde insani yardım krizlerinin gün geçtikçe derinleşeceğine işaret etmişlerdi.
Dünyayı yöneten küresel güçler bu tehlikeli gidişe ‘dur’ diyecekler mi bilmiyoruz ama bildiğimiz uzun bir yol hikâyesinin insanlığı büyük savaşların kıyılarına sürüklüyor olduğu gerçeğidir...
*
Hope not Hate adlı İngiliz sivil toplum örgütünün yaptığı araştırmaya göre söz konusu 8 ülkede yaşayan toplumun yüzde 69’u dünyayı kurtarmak için zamanın daraldığını ve iklim krizinin kontrolden çıkmakta olduğunu düşünüyor imiş.
20 Eylül’de Türkiye dahil birçok ülkede üniversiteli ya da çalışan gençler ve aileleri ile farklı meslek grupları sokaklara çıkarak zararsız eylemlerle dünyanın dikkatini çekmeye çalıştı...
156 ülkeden katılımın olduğu iklim grevine, 73 sendikanın sokaklara çıktığı eylemlere 820 sivil toplum kuruluşu, 2 bin 500 şirket ve 6 bin 323 web sitesi destek vermişti. BM İklim Zirvesi’nde bakalım bugün neler olacak?
Çarşamba yazımızda...
Bir yol hikâyesi
Yaklaşık bir aydan beri çevre, iklim krizinden ve küresel ısınma konularında dünyanın sayılı üniversiteleri ve kurumlarının araştırmalarından ve sonuçlarından söz ediyoruz...
Ve susuzluğun, kuraklığın olası etkilerinden...
Bu krizlerin kapıya dayandığı gün ise günlük yaşantıların arasında kaybolup gidenler nerede ne yiyeceğine, giyeceğine ve dolaşılacağına dair resim bulup da koyamayacak sosyal medya sayfalarına...
Deli bir nehrin kirli suları gibi ucuz heyecanların peşinde akıp gitmeye devam ediyor günlük yaşayanların hayatı...
*
Ve New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi bugün yapılıyor...
Yazdığımız önemli başlıkların hepsi zirvede gündeme getirilecek... Zirvenin öncesinde ise 8 ülkede yapılan anket çalışmasının sonuçları oldukça önemliydi...
ABD, Fransa, İtalya, Kanada, Almanya, Brezilya, Polonya ve İngiltere gibi 8 ülkede yapılan anket sonuçlarına göre toplumun büyük çoğunluğu dünyanın tehlikeli bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişler...
*
Türkiye’de ise İklim Haber ve Konda araştırma şirketi, iklim değişikliği konusunda bir anket yapmışlardı ve temmuz ayında sonuçlarını açıklamışlardı...
Ankete göre iklim değişikliğinin Türkiye’de de kamuoyunda endişe verici boyutta olduğunun farkına daha yeni varıldığını öğreniyoruz...
Son bir haftadan beri dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de yapılan iklim grevi eylemlerinde milyonlarca insan “İklim için birleş” çağrısında bulunmaya devam ediyor...
Ve bugün BM’de yapılacak olan iklim zirvesinde nelerin konuşulacağını ve hangi kararların alınacağını da takip edip göreceğiz...
*
Peki, Türkiye’de halkımız iklim krizinin ne kadar farkına varabilmiş? 2 bin 745 kişi ile yapılan ankete göre:
Türkiye’de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor, toplumun yüzde 61’i ise bu durumdan endişeli.
Toplumun yüzde 71’i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor.
Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.
*
İklim değişikliği dünyanın büyük krizlerini de derinleştiriyor:
2050 yılında iklim krizi yüzünden insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının 200 milyona ulaşacağını belirten uzmanlar bu durumun yönetilebilir olmaktan gittikçe çıktığını belirtiyor.
Kızılay Kızılhaç Federasyonu ‘Eylemsizliğin Maliyeti’ adlı raporunu 19 Eylül’de New York’ta kamuoyu ile paylaşmıştı.
BM İklim Eylem Zirvesi öncesi açıkladıkları raporda iklim eylemsizliğinin devam etmesi halinde insani yardım krizlerinin gün geçtikçe derinleşeceğine işaret etmişlerdi.
Dünyayı yöneten küresel güçler bu tehlikeli gidişe ‘dur’ diyecekler mi bilmiyoruz ama bildiğimiz uzun bir yol hikâyesinin insanlığı büyük savaşların kıyılarına sürüklüyor olduğu gerçeğidir...
*
Hope not Hate adlı İngiliz sivil toplum örgütünün yaptığı araştırmaya göre söz konusu 8 ülkede yaşayan toplumun yüzde 69’u dünyayı kurtarmak için zamanın daraldığını ve iklim krizinin kontrolden çıkmakta olduğunu düşünüyor imiş.
20 Eylül’de Türkiye dahil birçok ülkede üniversiteli ya da çalışan gençler ve aileleri ile farklı meslek grupları sokaklara çıkarak zararsız eylemlerle dünyanın dikkatini çekmeye çalıştı...
156 ülkeden katılımın olduğu iklim grevine, 73 sendikanın sokaklara çıktığı eylemlere 820 sivil toplum kuruluşu, 2 bin 500 şirket ve 6 bin 323 web sitesi destek vermişti. BM İklim Zirvesi’nde bakalım bugün neler olacak?
Çarşamba yazımızda...