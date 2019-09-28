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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Bir masal gibi

28 Eylül 2019

İstanbul’da aralıklarla depremler oldukça...

Acayipleşti havalar,

bir güneş, bir yağmur, bir kar.

Atom bombası denemelerinden diyorlar” diyen Nâzım’ın mısraları aklımıza düşüyor...

Bir dünya şehrinin ortasında milyonlarca insanın çaresizliğini izledikçe anlıyoruz ki
99 depreminden kimse ders çıkarmamış...

Ve o günden bugüne ne tedbirler alındığına dair doğru dürüst bir şey bilmediğimizi de...

Her deprem olduğunda eksik yanlarımızı fark ediyoruz...

Depremin hemen ardından herkes işyerlerini, evini terk edip araçlarına binip yollara düşüyor...

Ve şehrin tüm yolları kilit vaziyette...

Bir masal gibi yaşamaya devam ediliyor...

*

Ve deprem profesörleri yine televizyonlarda kâbus senaryolarını başladı anlatmaya...

Lakin her biri ayrı telden çalmaya da...

Bu konuda Kandilli Rasathanesi ve devletin sorumlu kuruluşlarının yetkilileri dışında kimsenin ortamı terörize etmesine izin vermemeli...

Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonlara karşı da önleyici tedbirler alınmalı...

Bir masal gibi okumaya, dinlemeye ve izlemeye devam ediyoruz...

*

Kısacası, hükmümüz altında olmayan şeylerin bedelini ödemekten yorgun düştük...

Ve yazmaktan, söylemekten de...

Diliyoruz ki büyük bir felaket yaşanmasın...

*

Dünyanın gittikçe daha büyük doğal afetler yaşamasının sırlarını çözebilmek için bilim adamları seferber oluyor, çalışmalar yapıyor ama hikâye...

Kime göre hikâye?

Dünyayı yöneten küresel güçlere göre...

Ve bu güçleri bilimsel çalışmalar dahi durduramıyor...

Anlaşılamayan kişiliklerin ülkeleri yönetmesinden de bıkıp usandık artık...

*

Bilim insanları sürekli haykırıyor:

Dağların zirvelerinden okyanusların derinliklerine, iklim değişikliği denizlerimizi ve buzul bölgelerini hiç olmadığı kadar etkiliyor...

Lakin, nafile bir masal gibi dinlemeye devam ediyoruz...

*

 “Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm.

Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,

ya dünyamıza inecek ölüm...”  diyen Nâzım yaşasaydı kim bilir ne kadar gülerdi halimize...

Ve kim bilir bir masal gibi yaşayarak gün tüketen bizler için neler yazardı...

...........................................................

Pazartesi yazımıza devam edeceğiz...

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