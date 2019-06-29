Bilim tarihinin kumarı

Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Putin Suriye’nin İdlib kentinde yaşananları da görüştü...
Türkiye’nin rolünün ve bölgede yaşadıklarının da gündeme geldiği görüşmenin perde arkasıyla ilgili söylenenler henüz net değil...
Ve Trump-Putin görüşmesinde tarafların ihtilaflı gündem maddelerine rağmen karşılıklı diyalogdan yana karar kılması ise oldukça sevindirici bir gelişme... Özellikle iki ülke arasında ihtilaflı şu konular bulunuyordu:
Stratejik istikrar.
Silahsızlanma.
İdlib.
*
Atom bombalarının yerle bir ettiği Japonya’nın Osaka kentinde yapılan zirveye katılan tüm liderlerin hatırlaması ve ders alması gereken o kadar çok şey var ki...
Savaşların kapılarını aralayarak insanlık üzerine büyük bir bilimsel kumar oynanmasının izlerinin kıyamete kadar unutulmayacağını ama silinemeyeceğini de söyleyebiliriz...
En güzel yolun barıştan geçtiğinin altını çizen Japon bilim adamları diyor ki:
Amerika’nın gerçekleştirdiği ve 2 milyar dolarlık “bilim tarihinin en büyük kumarı” diye hatırladığımız atom bombasıyla bir ülkeyi ne hale getirdiğini bizler unutmuyoruz ama çocuklarımız bizler gibi değil.
Sanki tarihin en ölümcül silahıyla mahvolmuş bir ulusun çocukları değillermiş gibi...
Belki de acıyı unutarak ancak yaşayabiliyorlar...
*
Japon gazeteci Kiichiro Harano ise bu durumu şöyle özetliyor:
Japon gençler acıyı unutarak yaşamasını öğrendiler ama tarihi bilmiyorlar.
Ve tarih bilinçlerini yitirdiler...
*
Bilim tarihinin en büyük kumarının oynandığı ülke olan Japonya’da bir araya gelen küresel aktörlerin yeniden böyle olası bir kumarı oynayacaklarına dair savaş beklentilerini de sıfırlayacaklarını ümit ediyoruz...
“Silahlara veda” denilmesini istiyoruz...
*
Ve ülkemizin gündemini uzun zamandan beri işgal eden F-35 ve S-400 gibi iki önemli kilit konularının son durağı, Osaka...
Birçok liderin ikili görüşmeleri hâlâ sürüyor...
Trump-Erdoğan görüşmesinde ise iki ülke arasındaki sorunları sıralayanlar ardından merak edilen şu soruları gündeme getiriyor:
Kilitli kapılar açılacak mı?
Düğümler çözülecek mi?
Çözüm için orta yol bulunacak mı?
Trump verdiği, vereceği sözleri tutabilecek mi?
Pentagon, Dışişleri ve Senato duvarlarını aşabilecek mi?
Sizler bu yazıyı okuduğunuzda, iki liderin görüşmesi yapılmış ve soruların da cevaplarını almış olacağınızı söyleyebiliriz...
*
Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde Türk-Amerikan ilişkileri çok özel bir dosya. Japon medyasına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerindeki çıkmazı yok edeceğine ilişkin inancını dile getirince diplomatik çevreler S-400 bunalımını “yaptırımsız” atlatabileceğine dair beklentileri de yükselttiğini ifade ettiler...
Ve “çıkmaz” gibi görülen tüm sorunların aşılması için Erdoğan’ın Trump ile görüşmesini önemli bir fırsat olarak gördüklerini de...
Olası yaptırımlara endekslenen bazı çevrelerin bu görüşmeden ve sonuçlarından nasıl bir mesaj çıkartacağını da yapılacak açıklamalardan sonra öğrenmiş olacağız...
*
Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından kilit bir görüşme diye yorumlanan bu görüşmelerin perde arkasında yaşananları aktarmaya devam edeceğiz...
Bize göre ABD’nin S-400 bahanesiyle daha büyük bir bilimsel kumarı Rusya ve Çin’le oynamaktan ve Türkiye’yi kaybedecek tehlikeli pozisyonlardan uzak durması gerekiyor...
Bilim tarihinin kumarı
Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Putin Suriye’nin İdlib kentinde yaşananları da görüştü...
Türkiye’nin rolünün ve bölgede yaşadıklarının da gündeme geldiği görüşmenin perde arkasıyla ilgili söylenenler henüz net değil...
Ve Trump-Putin görüşmesinde tarafların ihtilaflı gündem maddelerine rağmen karşılıklı diyalogdan yana karar kılması ise oldukça sevindirici bir gelişme... Özellikle iki ülke arasında ihtilaflı şu konular bulunuyordu:
Stratejik istikrar.
Silahsızlanma.
İdlib.
*
Atom bombalarının yerle bir ettiği Japonya’nın Osaka kentinde yapılan zirveye katılan tüm liderlerin hatırlaması ve ders alması gereken o kadar çok şey var ki...
Savaşların kapılarını aralayarak insanlık üzerine büyük bir bilimsel kumar oynanmasının izlerinin kıyamete kadar unutulmayacağını ama silinemeyeceğini de söyleyebiliriz...
En güzel yolun barıştan geçtiğinin altını çizen Japon bilim adamları diyor ki:
Amerika’nın gerçekleştirdiği ve 2 milyar dolarlık “bilim tarihinin en büyük kumarı” diye hatırladığımız atom bombasıyla bir ülkeyi ne hale getirdiğini bizler unutmuyoruz ama çocuklarımız bizler gibi değil.
Sanki tarihin en ölümcül silahıyla mahvolmuş bir ulusun çocukları değillermiş gibi...
Belki de acıyı unutarak ancak yaşayabiliyorlar...
*
Japon gazeteci Kiichiro Harano ise bu durumu şöyle özetliyor:
Japon gençler acıyı unutarak yaşamasını öğrendiler ama tarihi bilmiyorlar.
Ve tarih bilinçlerini yitirdiler...
*
Bilim tarihinin en büyük kumarının oynandığı ülke olan Japonya’da bir araya gelen küresel aktörlerin yeniden böyle olası bir kumarı oynayacaklarına dair savaş beklentilerini de sıfırlayacaklarını ümit ediyoruz...
“Silahlara veda” denilmesini istiyoruz...
*
Ve ülkemizin gündemini uzun zamandan beri işgal eden F-35 ve S-400 gibi iki önemli kilit konularının son durağı, Osaka...
Birçok liderin ikili görüşmeleri hâlâ sürüyor...
Trump-Erdoğan görüşmesinde ise iki ülke arasındaki sorunları sıralayanlar ardından merak edilen şu soruları gündeme getiriyor:
Kilitli kapılar açılacak mı?
Düğümler çözülecek mi?
Çözüm için orta yol bulunacak mı?
Trump verdiği, vereceği sözleri tutabilecek mi?
Pentagon, Dışişleri ve Senato duvarlarını aşabilecek mi?
Sizler bu yazıyı okuduğunuzda, iki liderin görüşmesi yapılmış ve soruların da cevaplarını almış olacağınızı söyleyebiliriz...
*
Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde Türk-Amerikan ilişkileri çok özel bir dosya. Japon medyasına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerindeki çıkmazı yok edeceğine ilişkin inancını dile getirince diplomatik çevreler S-400 bunalımını “yaptırımsız” atlatabileceğine dair beklentileri de yükselttiğini ifade ettiler...
Ve “çıkmaz” gibi görülen tüm sorunların aşılması için Erdoğan’ın Trump ile görüşmesini önemli bir fırsat olarak gördüklerini de...
Olası yaptırımlara endekslenen bazı çevrelerin bu görüşmeden ve sonuçlarından nasıl bir mesaj çıkartacağını da yapılacak açıklamalardan sonra öğrenmiş olacağız...
*
Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından kilit bir görüşme diye yorumlanan bu görüşmelerin perde arkasında yaşananları aktarmaya devam edeceğiz...
Bize göre ABD’nin S-400 bahanesiyle daha büyük bir bilimsel kumarı Rusya ve Çin’le oynamaktan ve Türkiye’yi kaybedecek tehlikeli pozisyonlardan uzak durması gerekiyor...