Bağların çözülüşü

Fransız İhtilali yıllarında ‘İki Şehrin Hikâyesi’ romanıyla bilinen Charles Dickens’ın Londra ve Paris şehirlerindeki büyük kalabalıkların yaşadıklarını yazdığı sefalet, açlık, ihanet, hüzün ve kederin üzerinden iki yüz yıldan fazla bir zaman geçmiş...
Ve geldiğimiz noktada ise şehirlerin sayısı gittikçe artmış...
Büyük kalabalıkların mutsuzluğu dünyanın hemen her yerinde öfkeye dönüşüyor diye aylardan beri yazıyoruz...
*
İran’ın Tahran ve sekiz şehrinde bankalar, dükkânlar yakılıyor ve sokaklara dökülen üniversite öğrencilerinin isyanlarını ABD desteklediğini açıklıyor...
Tiflis’te muhaliflerin parlamento binasına kilit vuran çadır kurma eylemleri hâlâ sürüyor...
Bolivya’da ise sular durulmuyor...
Irak’ın birçok kentinde işsizlik ve yolsuzluklara karşı eylemler devam ediyor...
Ve kana bulanan, halkının can derdine düştüğü sahipsiz bir Suriye...
*
Fatih ve Bakırköy ilçelerinde siyanürlü intihar haberlerinin detaylarını okudukça üzülüyoruz...
Lakin bakkaldan satın alır gibi herkesin siyanür bulması da bize korkunç geliyor...
Ki bildiğimiz kadarıyla siyanür bulmak
çok zor...
Demek ki değilmiş.
Yetkililer acil tedbirler almalı...
*
Dünyanın hemen her şehrindeki suç hikâyeleri birikiyor, biriktiriliyor...
Aç ve mutsuz olan büyük kalabalıkların yaralarını sarmak yerine her geçen gün silahlara daha büyük yatırımlar ve satışlar yapılıyor...
Ne uğruna?
Bu kadar silahlanma yarışının anlamı nedir?
Hindistan, Pakistan ve S. Arabistan füze alımları yapıyor...
Trilyonlarca doların döndüğü bu sektör doymak bilmiyor...
*
Oysa bu trilyonlarca dolar ile dünya büyük bir huzura kavuşur ama kimsenin derdi bu değil...
Ki gelişmeler her geçen gün daha da kötüye gidiyor...
Kendilerini uzun bir yolculuğun yürüyüşüne çıkartmayı başaramayanlar dönüp geriye bakarak milyarlarca insanın hayatlarını yok etmenin muhasebesini yapmaktan kaçıyor.
Tuhaf hikâyelerin esiri olmaktan kendilerini kurtaramıyorlar.
*
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozduğunu söylüyor ama sanki kendileri de büyük kalabalıkların yaralarını sarıyormuş gibi bir rol üstleniyor.
Silah kontrolü konusunda durumun kötüleştiğine işaret eden Lavrov, sınırları yakınlarında NATO’nun askeri ve siyasi altyapısını güçlendirme yönündeki çalışmalarından ise endişe duyduklarını belirtiyor.
ABD ile AB’nin tek taraflı yaptırımlar uyguladığını belirten Lavrov diyor ki:
Bunu yapmakla BM kararları çiğneniyor. Tek taraflı yaptırımlar, güveni ciddi şekilde baltalıyor ve küresel ekonominin gelişimini engelliyor.
*
Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askeri harcamalarını 2020’de 50 milyar Euro’ya çıkaracağının altını çiziyor...
3.5 milyon Suriyeliye ülkemiz 40 milyar dolar harcadı...
Ve AB ülkelerinden komik yardımlar yapılırken milyarlarca Euro’yu silahlara yatırıyor oluşları da büyük bir trajedi...
Kısacası, büyük kalabalıklar ülkelerini yönetenlere karşı aidiyet ve güven duygusunu yitiriyor...
Yani, birlik ve beraberliğin bağları çözülüyor ya da çözdürülüyor...
Türkiye, uykuda olan İslam coğrafyasını bin yıllık bağların getirdiği sorumlulukla uyandırmalıdır bize göre...
Bağların çözülüşü
Fransız İhtilali yıllarında ‘İki Şehrin Hikâyesi’ romanıyla bilinen Charles Dickens’ın Londra ve Paris şehirlerindeki büyük kalabalıkların yaşadıklarını yazdığı sefalet, açlık, ihanet, hüzün ve kederin üzerinden iki yüz yıldan fazla bir zaman geçmiş...
Ve geldiğimiz noktada ise şehirlerin sayısı gittikçe artmış...
Büyük kalabalıkların mutsuzluğu dünyanın hemen her yerinde öfkeye dönüşüyor diye aylardan beri yazıyoruz...
*
İran’ın Tahran ve sekiz şehrinde bankalar, dükkânlar yakılıyor ve sokaklara dökülen üniversite öğrencilerinin isyanlarını ABD desteklediğini açıklıyor...
Tiflis’te muhaliflerin parlamento binasına kilit vuran çadır kurma eylemleri hâlâ sürüyor...
Bolivya’da ise sular durulmuyor...
Irak’ın birçok kentinde işsizlik ve yolsuzluklara karşı eylemler devam ediyor...
Ve kana bulanan, halkının can derdine düştüğü sahipsiz bir Suriye...
*
Fatih ve Bakırköy ilçelerinde siyanürlü intihar haberlerinin detaylarını okudukça üzülüyoruz...
Lakin bakkaldan satın alır gibi herkesin siyanür bulması da bize korkunç geliyor...
Ki bildiğimiz kadarıyla siyanür bulmak
çok zor...
Demek ki değilmiş.
Yetkililer acil tedbirler almalı...
*
Dünyanın hemen her şehrindeki suç hikâyeleri birikiyor, biriktiriliyor...
Aç ve mutsuz olan büyük kalabalıkların yaralarını sarmak yerine her geçen gün silahlara daha büyük yatırımlar ve satışlar yapılıyor...
Ne uğruna?
Bu kadar silahlanma yarışının anlamı nedir?
Hindistan, Pakistan ve S. Arabistan füze alımları yapıyor...
Trilyonlarca doların döndüğü bu sektör doymak bilmiyor...
*
Oysa bu trilyonlarca dolar ile dünya büyük bir huzura kavuşur ama kimsenin derdi bu değil...
Ki gelişmeler her geçen gün daha da kötüye gidiyor...
Kendilerini uzun bir yolculuğun yürüyüşüne çıkartmayı başaramayanlar dönüp geriye bakarak milyarlarca insanın hayatlarını yok etmenin muhasebesini yapmaktan kaçıyor.
Tuhaf hikâyelerin esiri olmaktan kendilerini kurtaramıyorlar.
*
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozduğunu söylüyor ama sanki kendileri de büyük kalabalıkların yaralarını sarıyormuş gibi bir rol üstleniyor.
Silah kontrolü konusunda durumun kötüleştiğine işaret eden Lavrov, sınırları yakınlarında NATO’nun askeri ve siyasi altyapısını güçlendirme yönündeki çalışmalarından ise endişe duyduklarını belirtiyor.
ABD ile AB’nin tek taraflı yaptırımlar uyguladığını belirten Lavrov diyor ki:
Bunu yapmakla BM kararları çiğneniyor. Tek taraflı yaptırımlar, güveni ciddi şekilde baltalıyor ve küresel ekonominin gelişimini engelliyor.
*
Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askeri harcamalarını 2020’de 50 milyar Euro’ya çıkaracağının altını çiziyor...
3.5 milyon Suriyeliye ülkemiz 40 milyar dolar harcadı...
Ve AB ülkelerinden komik yardımlar yapılırken milyarlarca Euro’yu silahlara yatırıyor oluşları da büyük bir trajedi...
Kısacası, büyük kalabalıklar ülkelerini yönetenlere karşı aidiyet ve güven duygusunu yitiriyor...
Yani, birlik ve beraberliğin bağları çözülüyor ya da çözdürülüyor...
Türkiye, uykuda olan İslam coğrafyasını bin yıllık bağların getirdiği sorumlulukla uyandırmalıdır bize göre...