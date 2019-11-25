Ateş yalanları

Türkiye, İslam coğrafyasının bir araya gelip kendine çekidüzen vermesi gerektiğini ısrarla vurguluyor ama her gün yeni bir ihanete imza attıklarını öğrendikçe de üzülüyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri, S. Arabistan ve Mısır bir araya gelip 40 milyon dolar bütçeli bir dizi yaptırmış...
Basında çıkan haberlere göre MBC’de yayınlanan dizi de Osmanlı Devleti işgalci olarak gösteriliyormuş...
*
‘Ateş Krallıkları’ adlı dizinin ilk bölümü 17 Kasım’da yayınlanmış. Osmanlı düşmanlığı üzerine kurgulanan dizinin sloganı ise “Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu” imiş...
Dizinin senaryosunu Mısırlı Muhammed Süleyman yazıyormuş.
‘Hannibal Doğuyor’ filminin yönetmeni İngiliz Peter Webber’in yönetmen oluşu ise daha ilginç...
*
Yüz üç yıl önce İngiliz casusu Lawrence, Arapları Osmanlı aleyhine kışkırtarak isyan ettirmiş ve savaştırmıştı...
Yüz yıl sonra ise yeni oyunlarını sanat kılıfıyla piyasaya sürüyor...
Halkların bin yıllık bağlarını birbirinden kopartmayı hedefleyen diziye tepkiler de büyüyor...
Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer tüm Ortadoğu ülkeleri uzaktan kumandalı yeni bir oyunun peşinde...
Tek hedefleri Türkiye ile olan maddi ve manevi ilişkileri sıfırlamak...
*
Birkaç yıl önce de Türk dizilerini yayından kaldırmasıyla bildiğimiz MBC televizyon kanalının 1991 yılında Londra’da kurulması da iddiamızı doğruluyor.
- Arabistanlı işinsanı Velid bin İbrahim’in sahibi olduğu kanal, daha sonraları merkezini Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşımıştı...
Sanat yoluyla yeni fitnelerin peşinde at koşturanlardan biri olan Suudi Arabistan da bu yıl ilkokul ve liselerde okutulacak kitapların müfredatında değişikliğe gitmişti.
Osmanlı Devleti için “işgalci güç” diye yazılan ve Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda ilan ettiği seferberlikte halka zulmettiğine dair yalanlarla dolu bir tarihi öğrencilerine okutarak ne yapmak istediği de açıkça görülüyor...
*
Ne gariptir ki 600 yıllık Osmanlı Devleti’ne ihanet eden, İngiliz, Fransız, İtalyanlarla birlikte arkadan hançerleyenler bugün kendi halkını yalan ve iftiralarla zehirlemeye hâlâ devam ediyor...
Aldatanların asırlık ayıbı düşüyor tarihe...
Ve asırlarca aldatılan bizlerin de gözyaşları...
Şifa bulmayan yaralarına tuz basmaya devam ediyor Arap dünyası...
*
Yüz yıldan beri huzur bulamayan, kan nehirlerinde boğulan Ortadoğu hâlâ neyi kaybettiğinin ve neyi kazandığının muhasebesini yapamayacak kadar kör...
Aldatanların yüreği sızlamaz, acı çekmez...
Ve hiç pişman olmaz...
Aldatılanlar ise acısını musalla taşına kadar içinde saklar.
Kanayan yüreğiyle kefene sarılıp gider...
*
Yüz yıllardan beri bizi aldatan, aldattığını sanan İslam coğrafyasının uzaktan kumandalı yönetimleri, kendi halklarını da yalanlarla büyütmeye devam ediyor...
Aynı kişi tarafından sürekli aldatılıyorsanız onunla görüşmek caiz değil, hükmüne aykırı davrandıkça aldatılacağımızı unutuyoruz...
Ortadoğu halkını ateş yalanlarıyla yakıp kavuranlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini de unutuyor...
Ateş yalanları
Türkiye, İslam coğrafyasının bir araya gelip kendine çekidüzen vermesi gerektiğini ısrarla vurguluyor ama her gün yeni bir ihanete imza attıklarını öğrendikçe de üzülüyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri, S. Arabistan ve Mısır bir araya gelip 40 milyon dolar bütçeli bir dizi yaptırmış...
Basında çıkan haberlere göre MBC’de yayınlanan dizi de Osmanlı Devleti işgalci olarak gösteriliyormuş...
*
‘Ateş Krallıkları’ adlı dizinin ilk bölümü 17 Kasım’da yayınlanmış. Osmanlı düşmanlığı üzerine kurgulanan dizinin sloganı ise “Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu” imiş...
Dizinin senaryosunu Mısırlı Muhammed Süleyman yazıyormuş.
‘Hannibal Doğuyor’ filminin yönetmeni İngiliz Peter Webber’in yönetmen oluşu ise daha ilginç...
*
Yüz üç yıl önce İngiliz casusu Lawrence, Arapları Osmanlı aleyhine kışkırtarak isyan ettirmiş ve savaştırmıştı...
Yüz yıl sonra ise yeni oyunlarını sanat kılıfıyla piyasaya sürüyor...
Halkların bin yıllık bağlarını birbirinden kopartmayı hedefleyen diziye tepkiler de büyüyor...
Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer tüm Ortadoğu ülkeleri uzaktan kumandalı yeni bir oyunun peşinde...
Tek hedefleri Türkiye ile olan maddi ve manevi ilişkileri sıfırlamak...
*
Birkaç yıl önce de Türk dizilerini yayından kaldırmasıyla bildiğimiz MBC televizyon kanalının 1991 yılında Londra’da kurulması da iddiamızı doğruluyor.
Sanat yoluyla yeni fitnelerin peşinde at koşturanlardan biri olan Suudi Arabistan da bu yıl ilkokul ve liselerde okutulacak kitapların müfredatında değişikliğe gitmişti.
Osmanlı Devleti için “işgalci güç” diye yazılan ve Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda ilan ettiği seferberlikte halka zulmettiğine dair yalanlarla dolu bir tarihi öğrencilerine okutarak ne yapmak istediği de açıkça görülüyor...
*
Ne gariptir ki 600 yıllık Osmanlı Devleti’ne ihanet eden, İngiliz, Fransız, İtalyanlarla birlikte arkadan hançerleyenler bugün kendi halkını yalan ve iftiralarla zehirlemeye hâlâ devam ediyor...
Aldatanların asırlık ayıbı düşüyor tarihe...
Ve asırlarca aldatılan bizlerin de gözyaşları...
Şifa bulmayan yaralarına tuz basmaya devam ediyor Arap dünyası...
*
Yüz yıldan beri huzur bulamayan, kan nehirlerinde boğulan Ortadoğu hâlâ neyi kaybettiğinin ve neyi kazandığının muhasebesini yapamayacak kadar kör...
Aldatanların yüreği sızlamaz, acı çekmez...
Ve hiç pişman olmaz...
Aldatılanlar ise acısını musalla taşına kadar içinde saklar.
Kanayan yüreğiyle kefene sarılıp gider...
*
Yüz yıllardan beri bizi aldatan, aldattığını sanan İslam coğrafyasının uzaktan kumandalı yönetimleri, kendi halklarını da yalanlarla büyütmeye devam ediyor...
Aynı kişi tarafından sürekli aldatılıyorsanız onunla görüşmek caiz değil, hükmüne aykırı davrandıkça aldatılacağımızı unutuyoruz...
Ortadoğu halkını ateş yalanlarıyla yakıp kavuranlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini de unutuyor...