Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Ateş dağlarında
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Ateş dağlarında

14 Ağustos 2019

31 yıl önceydi...

Dün gibi hatırlayabildiğim günlerden biriydi...

‘İşkenceci’ adlı romanı üzerine röportaj yapmak için Etiler’deki evine gitmiştim...

İki saat süren röportajın ardından gazetenin yolunu tuttuğumda “Cesur bir yazar ama kentin meydanlarında kaç kişi taşlayacak şimdi” diye kendi kendime söylenmiştim...

O günden beri bilen de bilmeyen de taşa tuttu ama yine de suyun gittiği yere doğru gitmedi, ezber bozan bir yazar ve aydın kalabilmeyi başardı...

Yani, Alev Alatlı’ydı.

*

Kalemiyle ayakta durmaya çalışan Alatlı, bir yerlere yaranabilmeyi değil, bir yerleri yaralayabilmek için gerçekleri yazarak haykırmayı seçti.

Yalanların bir nehrin kirli sularında suyılanları gibi akıp gittiği ve gerçeklerin zor kabullenildiği bir asırda “hâkim gerçeği” yalanlamayı tercih ediyordu.

Çünkü “gerçekler” yaralıyordu...

Ve tahammülsüzleştiriyordu.

İçimizde sayısız yalanlarla birikmiş ve tümörleşen yaraları birilerinin deşmesi lazımdı ama...

*

Turkuvaz Yayınevi’nden iki cilt halinde yayınlanan ‘Fesüphanallah’ ve ‘Hafazanallah’ kitaplarıyla gündeme gelen Alev Alatlı, Amerika ve Batı’nın bilinmeyen yanlarını özetliyor bizlere...

İpek Özbey’in Alev Alatlı’yla yaptığı röportajı okudum.

Sosyal medya kullanıcılarına yönelik tespitleriyle sosyal medyanın ateş dağlarına su göndermişti sanki...

Son yedi yıldan beri sosyal medyanın tehlikeli kullanımıyla kazanılan kötü alışkanlıklara dair yazılar yazıyoruz ama yüzümüze “Haklısın” diyenlerin dahi sanal duvarlarda öfke kusan hakaretlerini okudukça üzülüyoruz...

Herkes sanal dünyanın içinde kendini kaybediyordu...

*

İpek Özbey’in sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili sorusuna Alev Alatlı şöyle cevap veriyor: 

- Sosyal medyayla ilgili ne düşündüğüme gelince... Beni Türk toplumuna dair ürküten ne varsa sosyal medyada da onu görüyorum: Paçozluk...

- Ciddi bir muhakeme, düşünce kaybı.

- Türk dilinin sığlaşması...

*

Sosyal medyanın “paçoz” yanlarından şikâyet ediyoruz ama sanal duvarlara “ifade hürriyeti hakkı” adı altında her şeyi yazıp çizmeye devam ediyoruz.

Bu edep yoksunlarını da uyarmayı ihmal etmeyen Alatlı:

- Edep deyince hemen yine muhafazakâr edeple sınırlandırmayalım.

- Etik, edep, insan ilişkilerinin kaçınılmaz normlarındaki kayıp...

- Sokakta karısını döven adamla bana uluorta hakaret eden adamın tavrı arasında bir fark yoktur.

*

Ve 2014 yılında ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmasındaki sözlerine atıfta bulunuyordu...

Evet, o gün diyordu ki:

- Aslolan helalleşmek olmalıdır.

-Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır.

- Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.

- Keza iflas eden kardeşinizin haraç mezat satışa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir.

*

Oysa gelip durduğumuz yerde evleri bir kenara bırakalım, kardeşini yasal olarak iflasa sürükleyen, Kabil gibi öldüren ve mezarını kazan ve gömenlerin sayılarının arttığı bir coğrafyada her gün kanlı yeni bir güne uyanmaya devam ediyoruz...

*

- Cumartesi günkü yazımızda devam edeceğiz.

 

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değilGila BENMAYORKadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değil14.08.2019
Sosyal medya tavsiyeleriDeniz SİPAHİSosyal medya tavsiyeleri14.08.2019
Günde 1 yumurta yeterli miOsman MÜFTÜOĞLUGünde 1 yumurta yeterli mi?14.08.2019
Hac ve kurban (2)Fuat BOLHac ve kurban (2)14.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.