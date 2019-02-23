Açık kapılar

Münih’te Güvenlik Konferansı yapıldı.
Suriye ve Ortadoğu konuşuldu...
Katılımcılar “Strateji mi trajedi mi?” sorusuna cevaplar aradı...
*
Trajikomik bir durum bize göre.
Coğrafyayı silahlandırdılar, örgütleştirdiler, eylemleri planladılar, savaşı çıkardılar, göçe zorladılar ve her yeri terörize ettiler...
Ve bir ülkenin tüm kapılarını açık tutarak güvensiz hale getirdiler, daha sonra dünyayla dalga geçer gibi bölgenin güvenliğine çareler ürettiler...
Biz de inandık!
*
Peki, kimler neler dedi?
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt:
Türk askerlerinin güvenli bölgede görev almaması Türkiye için daha iyi olacaktır.
Araplar, Türkiye’nin coğrafyada söz sahibi olmasını asla istemiyor.
Batı ve ABD’ye paralarını bu yüzden akıtıyorlar.
Sus payı altında milyarlarca dolarlık silah alımlarını bu yüzden yapıyorlar.
*
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise:
Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Talep ettiği güvenlik garantileri, Suriye’nin bağımsızlığına zarar verilmeksizin de verilebilir.
Rusya, ne şiş yansın ne kebap diyor...
Suriye’deki rejimin devamını açıkça istiyor.
Türkiye’yi de kontrol ederek yanında görmeyi...
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham:
IŞİD sonrası istikrarı sağlama konusunda bir eylem planımız olmazsa, Türkiye Suriye’ye girecektir ve YPG konusunda söylediğini yapacaktır.
ABD ile birlikte hareket edilmesini istiyor ve aksi halde Türkiye’nin bölgeye gireceğine dair Batı’yı üstü kapalı tehdit ediyor.
Ve Graham devam etmiş:
YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gören Türkiye, sınırda onların varlığına izin vermeyecek. Biz bu sorunu çözmek zorundayız, müttefikimiz olan Türkiye’ye bunu borçluyuz.
GÜVENLİ BÖLGE
Graham başka bir tehdidin de kapıda beklediğini ilave ediyor:
İşte bu nedenle güvenli bölgeye ihtiyacımız var. Eğer dikkat etmezsek ABD’nin bölgeden çekilmesinin en büyük kazananı İran olacaktır.
Ve Batı’ya, Araplara İran sopasını gösteriyor.
Graham’a tepki ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan gelmiş...
Drian, ABD’nin muamma tavrının anlaşılamadığının altını çizerek demiş ki:
Amerikan politikasını anlayamıyorum. İran’a karşı kararlı bir tutum takınıyorsunuz, peki o zaman Suriye’nin kuzeydoğusunu niye terk ediyorsunuz? Bu bölgedeki olası gelişmelerin İran’ın bölgede varlığını güçlendirebileceğini gayet iyi biliyoruz.
Çünkü Suriye’nin kuzeydoğusunda gizli hesapları var.
Koridor bir devlet kurmaya çalışılıyor.
*
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger ise:
Ankara’nın bazı kararlarıyla sorunumuz var diye Türkiye’nin suratına kapıyı kapatmak stratejik olarak hata olur... Bu Rusya için de geçerli...
*
Kısacası, insanlığın duvarlara çarptığı bir devirde yaşıyoruz.
Thomas Freidman’ın dediği noktaya geldik:
Diplomasi artık bir işe yaramıyor.
Neden?
Çünkü kimsenin ikna olmaya niyeti yok!
Açık kapılar
Münih’te Güvenlik Konferansı yapıldı.
Suriye ve Ortadoğu konuşuldu...
Katılımcılar “Strateji mi trajedi mi?” sorusuna cevaplar aradı...
*
Trajikomik bir durum bize göre.
Coğrafyayı silahlandırdılar, örgütleştirdiler, eylemleri planladılar, savaşı çıkardılar, göçe zorladılar ve her yeri terörize ettiler...
Ve bir ülkenin tüm kapılarını açık tutarak güvensiz hale getirdiler, daha sonra dünyayla dalga geçer gibi bölgenin güvenliğine çareler ürettiler...
Biz de inandık!
*
Peki, kimler neler dedi?
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt:
Türk askerlerinin güvenli bölgede görev almaması Türkiye için daha iyi olacaktır.
Araplar, Türkiye’nin coğrafyada söz sahibi olmasını asla istemiyor.
Batı ve ABD’ye paralarını bu yüzden akıtıyorlar.
Sus payı altında milyarlarca dolarlık silah alımlarını bu yüzden yapıyorlar.
*
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise:
Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Talep ettiği güvenlik garantileri, Suriye’nin bağımsızlığına zarar verilmeksizin de verilebilir.
Rusya, ne şiş yansın ne kebap diyor...
Suriye’deki rejimin devamını açıkça istiyor.
Türkiye’yi de kontrol ederek yanında görmeyi...
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham:
IŞİD sonrası istikrarı sağlama konusunda bir eylem planımız olmazsa, Türkiye Suriye’ye girecektir ve YPG konusunda söylediğini yapacaktır.
ABD ile birlikte hareket edilmesini istiyor ve aksi halde Türkiye’nin bölgeye gireceğine dair Batı’yı üstü kapalı tehdit ediyor.
Ve Graham devam etmiş:
YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gören Türkiye, sınırda onların varlığına izin vermeyecek. Biz bu sorunu çözmek zorundayız, müttefikimiz olan Türkiye’ye bunu borçluyuz.
GÜVENLİ BÖLGE
Graham başka bir tehdidin de kapıda beklediğini ilave ediyor:
İşte bu nedenle güvenli bölgeye ihtiyacımız var. Eğer dikkat etmezsek ABD’nin bölgeden çekilmesinin en büyük kazananı İran olacaktır.
Ve Batı’ya, Araplara İran sopasını gösteriyor.
Graham’a tepki ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan gelmiş...
Drian, ABD’nin muamma tavrının anlaşılamadığının altını çizerek demiş ki:
Amerikan politikasını anlayamıyorum. İran’a karşı kararlı bir tutum takınıyorsunuz, peki o zaman Suriye’nin kuzeydoğusunu niye terk ediyorsunuz? Bu bölgedeki olası gelişmelerin İran’ın bölgede varlığını güçlendirebileceğini gayet iyi biliyoruz.
Çünkü Suriye’nin kuzeydoğusunda gizli hesapları var.
Koridor bir devlet kurmaya çalışılıyor.
*
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger ise:
Ankara’nın bazı kararlarıyla sorunumuz var diye Türkiye’nin suratına kapıyı kapatmak stratejik olarak hata olur... Bu Rusya için de geçerli...
*
Kısacası, insanlığın duvarlara çarptığı bir devirde yaşıyoruz.
Thomas Freidman’ın dediği noktaya geldik:
Diplomasi artık bir işe yaramıyor.
Neden?
Çünkü kimsenin ikna olmaya niyeti yok!