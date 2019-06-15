Abluka günleri

AMERİKA stratejilerini Türkiye üzerine oynamaya devam ediyor.
Ve gittikçe uyduruk gerekçelerle tehdidinin boyutlarını sertleştiriyor.
Ticaretten savunma sanayisine kadar yelpazeyi genişletiyor...
Kısacası, abluka strateji ve siyasetinden hiç vazgeçemiyor ABD ve müttefikleri...
*
Psikolojik ve agresif savaşların zirve günlerini yaşıyoruz.
ABD sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya açık tehdit mesajları veriyor.
Projelendirilen terör örgütleriyle ve finansal saldırılarıyla, ekonomik yaptırımlarıyla, gizli veya açık sabotaj ve tehditleriyle her türlü savaş oyunlarını devreye sokan, yanına aldığı S. Arabistan, Mısır, BAE, Irak, İsrail ve diğer müttefik gördüğü ülkelerle dünyaya diz çöktürmek isteyen Amerika, her gün yeni bir tehdit dosyasıyla ve skandal bir karara imza atarak yoluna devam ediyor...
*
ABD Savunma Bakanı Shanahan’ın S-400 ve F-35 konusundaki tehditvari ifadelerine karşı gerekli cevabı hazırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
diyor ki:
- Mektubun üslubu müttefiklik ruhuna uygun değil...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deyiz.
Dün başlayan ‘Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne üye 27 ülke katılıyor...
ABD’ye karşı atılacak adımların yol haritasının belirleneceği konferansta hangi kararların alınacağını merakla bekliyoruz.
Ve alınan kararlar sonrasında, ABD ve müttefiklerinin frene basıp basmayacağını bilemiyoruz...
Bekleyip göreceğiz...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iflas etmiş mevcut küresel sistemin dönüşümü yolunda işbirliği çağrısını tekrarlayacak...
ABD’ye karşı Çin, Rusya, Pakistan, İran ve Türkiye’nin nasıl bir yol izleyeceği ve hangi kararları alacağını az çok tahmin edebiliyoruz...
En başta tehditvari yaptırımlarından vazgeçmesi gerektiğini, silahsızlanma konularının ilk sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz.
*
Dış politika uzmanları Duşanbe’de ele alınacak konuları şu başlıklar altında topluyor:
- Dolar tehdidi.
- Tek Yol Tek Kuşak Projesi.
-Teknoloji savaşları.
- DEAŞ.
- S-400 hava savunma sistemi.
*
ABD ve müttefiklerinin abluka siyaseti ve stratejilerini Duşanbe’de alınacak kararlar bozabilecek mi göreceğiz.
Abluka günleri
AMERİKA stratejilerini Türkiye üzerine oynamaya devam ediyor.
Ve gittikçe uyduruk gerekçelerle tehdidinin boyutlarını sertleştiriyor.
Ticaretten savunma sanayisine kadar yelpazeyi genişletiyor...
Kısacası, abluka strateji ve siyasetinden hiç vazgeçemiyor ABD ve müttefikleri...
*
Psikolojik ve agresif savaşların zirve günlerini yaşıyoruz.
ABD sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya açık tehdit mesajları veriyor.
Projelendirilen terör örgütleriyle ve finansal saldırılarıyla, ekonomik yaptırımlarıyla, gizli veya açık sabotaj ve tehditleriyle her türlü savaş oyunlarını devreye sokan, yanına aldığı S. Arabistan, Mısır, BAE, Irak, İsrail ve diğer müttefik gördüğü ülkelerle dünyaya diz çöktürmek isteyen Amerika, her gün yeni bir tehdit dosyasıyla ve skandal bir karara imza atarak yoluna devam ediyor...
*
ABD Savunma Bakanı Shanahan’ın S-400 ve F-35 konusundaki tehditvari ifadelerine karşı gerekli cevabı hazırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
diyor ki:
- Mektubun üslubu müttefiklik ruhuna uygun değil...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deyiz.
Dün başlayan ‘Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne üye 27 ülke katılıyor...
ABD’ye karşı atılacak adımların yol haritasının belirleneceği konferansta hangi kararların alınacağını merakla bekliyoruz.
Ve alınan kararlar sonrasında, ABD ve müttefiklerinin frene basıp basmayacağını bilemiyoruz...
Bekleyip göreceğiz...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iflas etmiş mevcut küresel sistemin dönüşümü yolunda işbirliği çağrısını tekrarlayacak...
ABD’ye karşı Çin, Rusya, Pakistan, İran ve Türkiye’nin nasıl bir yol izleyeceği ve hangi kararları alacağını az çok tahmin edebiliyoruz...
En başta tehditvari yaptırımlarından vazgeçmesi gerektiğini, silahsızlanma konularının ilk sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz.
*
Dış politika uzmanları Duşanbe’de ele alınacak konuları şu başlıklar altında topluyor:
- Dolar tehdidi.
- Tek Yol Tek Kuşak Projesi.
-Teknoloji savaşları.
- DEAŞ.
- S-400 hava savunma sistemi.
*
ABD ve müttefiklerinin abluka siyaseti ve stratejilerini Duşanbe’de alınacak kararlar bozabilecek mi göreceğiz.