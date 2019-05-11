ABD çöküyor mu?

Prof. Dr. Hasan Köni diyor ki: ABD batıyor!
Ve gerekçelerini ise şöyle sıralıyor:
ABD dünya hegemonyasından hızla düşmeye başlıyor.
Eski konumuna gelmek için gerilim stratejisi ile milyarlarca dolarlık silah satıyor.
İthalata vergiler koyarak rakiplerini zayıflatmaya çalışıyor.
Bunlar sadece ABD’nin çöküşünü yavaşlatıyor.
*
Prof. Köni, “Amerika’nın çöküşü kaçınılmaz halde, tıpkı Roma İmparatorluğu gibi” diyerek farklı ve sıra dışı bir öngörüde bulunuyor.
Prof. Köni Takvim gazetesinden Ali Değermenci ile yaptığı röportajda diyor ki:
ABD kendi dışında olan insanları kendi seviyesinde görmüyor.
O yüzden Küba, Nikaragua ile Venezuela tehlikelidir. Mısır’da da darbe yapılabilir.
Gürcistan’ın da Rusya’dan çıkmasına izin vermiyor.
*
ABD’nin dayatmalarından bıkıp usanan devletlerin ise dolar sisteminden çıktığını hatırlatan Prof. Köni, Türkiye’nin İran ile kendi parasıyla alışveriş yapmaya çalıştığına dikkat çekiyor ve diyor ki:
Hindistan rupi vererek, Rusya altın biriktirerek dolar sisteminden çıkmaya çalışıyor.
AB yeni bir ekonomik yatırım sistemi ile İran ambargosuna karşı çıkabilmek için çalışıyor.
*
Trump’ı seçen grupların kendi menfaatlerini düşündüklerini söyleyen Prof. Hasan Köni, bu sistemin bir gün tıkanacağını iddia ederek diyor ki:
O yüzden insanlar bu sistemin çöküşü ile ilgili yazılar yazıyorlar.
Amerika geriliyor, Amerika çöküyor...
Para sistemleri değişecek, nükleer silahların yapılması anlaşmasından ve küçük silahların üretilmesi anlaşmasından çıkıyor.
Bütün bunlar ise dünyadaki ölümleri, çatışmaları arttıracak olaylar.
*
“Bir Avrupalı analizcinin söylediği bir şey var. CIA’in yetiştirdiği DAEŞ ile Pentagon’un yetiştirdiği YPG savaşıyor” diyen Prof. Köni Ortadoğu’yu ise şöyle özetliyor:
Pentagon baskın geldi, YPG kazanıyor deniyor.
Müslümanlar, Amerikan silahları ile birbirini öldürüyorlar ve daha kızgınlar.
Amerika’nın iç siyaseti İsrail’dir.
*
“Amerikalı siyaset adamı demiş ki ‘Amerikan sisteminde iki şey çok önemlidir. Biri para, ikincisini zaten hatırlamıyorum’” sözlerini hatırlatan Prof. Köni, eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın şu uyarısına dikkat çekiyor:
Amerika’nın bu tutumu dünyadaki aşırı sert rejimleri ortaya çıkartacak, bu da tehlikeli.
Ve dünyanın hemen her yerinin yangın yerine dönüşmesinin de altında yatan gizli gerçeği, silah satışlarının artmış olmasına bağlıyor.
*
“ABD çöküyor mu” sorusunu ortaya atarak yeni bir tartışmayı başlatan Prof. Hasan Köni’nin bu tezleri üzerine düşünmek lazım...
Lakin olası çöküş sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğini de...
ABD çöküyor mu?
Prof. Dr. Hasan Köni diyor ki: ABD batıyor!
Ve gerekçelerini ise şöyle sıralıyor:
ABD dünya hegemonyasından hızla düşmeye başlıyor.
Eski konumuna gelmek için gerilim stratejisi ile milyarlarca dolarlık silah satıyor.
İthalata vergiler koyarak rakiplerini zayıflatmaya çalışıyor.
Bunlar sadece ABD’nin çöküşünü yavaşlatıyor.
*
Prof. Köni, “Amerika’nın çöküşü kaçınılmaz halde, tıpkı Roma İmparatorluğu gibi” diyerek farklı ve sıra dışı bir öngörüde bulunuyor.
Prof. Köni Takvim gazetesinden Ali Değermenci ile yaptığı röportajda diyor ki:
ABD kendi dışında olan insanları kendi seviyesinde görmüyor.
O yüzden Küba, Nikaragua ile Venezuela tehlikelidir. Mısır’da da darbe yapılabilir.
Gürcistan’ın da Rusya’dan çıkmasına izin vermiyor.
*
ABD’nin dayatmalarından bıkıp usanan devletlerin ise dolar sisteminden çıktığını hatırlatan Prof. Köni, Türkiye’nin İran ile kendi parasıyla alışveriş yapmaya çalıştığına dikkat çekiyor ve diyor ki:
Hindistan rupi vererek, Rusya altın biriktirerek dolar sisteminden çıkmaya çalışıyor.
AB yeni bir ekonomik yatırım sistemi ile İran ambargosuna karşı çıkabilmek için çalışıyor.
*
Trump’ı seçen grupların kendi menfaatlerini düşündüklerini söyleyen Prof. Hasan Köni, bu sistemin bir gün tıkanacağını iddia ederek diyor ki:
O yüzden insanlar bu sistemin çöküşü ile ilgili yazılar yazıyorlar.
Amerika geriliyor, Amerika çöküyor...
Para sistemleri değişecek, nükleer silahların yapılması anlaşmasından ve küçük silahların üretilmesi anlaşmasından çıkıyor.
Bütün bunlar ise dünyadaki ölümleri, çatışmaları arttıracak olaylar.
*
“Bir Avrupalı analizcinin söylediği bir şey var. CIA’in yetiştirdiği DAEŞ ile Pentagon’un yetiştirdiği YPG savaşıyor” diyen Prof. Köni Ortadoğu’yu ise şöyle özetliyor:
Pentagon baskın geldi, YPG kazanıyor deniyor.
Müslümanlar, Amerikan silahları ile birbirini öldürüyorlar ve daha kızgınlar.
Amerika’nın iç siyaseti İsrail’dir.
*
“Amerikalı siyaset adamı demiş ki ‘Amerikan sisteminde iki şey çok önemlidir. Biri para, ikincisini zaten hatırlamıyorum’” sözlerini hatırlatan Prof. Köni, eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın şu uyarısına dikkat çekiyor:
Amerika’nın bu tutumu dünyadaki aşırı sert rejimleri ortaya çıkartacak, bu da tehlikeli.
Ve dünyanın hemen her yerinin yangın yerine dönüşmesinin de altında yatan gizli gerçeği, silah satışlarının artmış olmasına bağlıyor.
*
“ABD çöküyor mu” sorusunu ortaya atarak yeni bir tartışmayı başlatan Prof. Hasan Köni’nin bu tezleri üzerine düşünmek lazım...
Lakin olası çöküş sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğini de...