Zihin sağlığını artırmanın 6 yolu

Beynimiz vücudumuzdaki en büyük organ değil ama tüm vücut enerjisinin yüzde 20’sini kullanıyor. Yani zihin sağlığına özen göstermek çok önemli. Beyin sağlığınız için aşağıdaki bu önerileri dikkate alın.
Yoga
Hem beden hem de zihni hedef alan bir aktivite. Yogada kendini geliştirmek, sadece o zor görünen hareketleri vücudunuzla yapabildiğiniz anlamına gelmez. Aynı zamanda hareketlerde zihninizi de kullanırsınız. Yoga, beden ve zihnin rahatlayıp, o ana odaklanmasına yardımcı olur. Rahatlama, kortizol seviyesini düşürür ve hem ince bağırsak hem de diğer yaşamsal organlara kan akışını artırır. Kursuna gitmeseniz bile evde internetten yardım alarak haftada bir kendiniz yoga yapmayı deneyebilirsiniz.
Sözcük çağrışımı oyunu
Hafıza, birçok insanın geliştirmeyi istediği bir beyin fonksiyonu... Gün içinde tanıştığınız insanların isimlerini, çağrıştırdığı diğer kelimelerle beraber kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin aynı harfle başlayan bir sıfatla: “Neşeli Nedim”...
Kendinize iyi bakın
Beslenme, egzersiz ve uyku, vücudumuzun işlemesindeki çok önemli fonksiyonlar. Beynimizin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı olduğundan kendinize iyi bakmak da zihninizi canlı tutar. Sağlıklı beyin fonksiyonları için iyi beslenin, haftada birkaç gün spor yapın ve her gece 7-9 saat arası uyku uyumaya çalışın.
Odaklanma
Beynin eldeki göreve kilitlenmesine yardımcı oluyor. Çalıştığımız sırada, mail’lerimize, sosyal medya ve mesajlarımıza baktığımızda beynimiz yeteri kadar odaklanamıyor. Beyninize bir iyilik yapın ve beş dakikalığına sadece işinize iyice odaklanıp sonra iki dakika ara verin. Sonuçtan ne kadar memnun kalacağınızı göreceksiniz.
Yeni bir hobi edinin
Sadece fiziksel aktivitede bulunmak değil, zihinsel aktivitede bulunmak da çok önemli. Yeni hobiler, zihninize yeni ufuklar açmaya yardımcı olur. İlginizi çeken ve sizi hafif zorlayan bir şeyler seçerek zihni devamlı güçlendirin.
Dans edin
Yapılan araştırmalar dansın bilişsel fonksiyonu desteklediğini gösteriyor. Sağ elinizi sol dizinize koymak gibi basit bir egzersiz bile beyniniz için çok iyi bir aktivite. Bu kolay hareket bile denge ve koordinasyonumuzu destekliyor. Denge ve koordinasyon yaşla azalan şeyler. Beyninizin sol tarafı vücudun sağ kısmını kontrol eder, bu yüzden beyin dansı gerçekten beyninizin taraflarının iletişim kurmasını, aralarındaki sinyallerin güçlenmesini sağlayarak koordinasyon ve hafızayı destekler.
‘The Dr: Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.
Zihin sağlığını artırmanın 6 yolu
Beynimiz vücudumuzdaki en büyük organ değil ama tüm vücut enerjisinin yüzde 20’sini kullanıyor. Yani zihin sağlığına özen göstermek çok önemli. Beyin sağlığınız için aşağıdaki bu önerileri dikkate alın.
Yoga
Hem beden hem de zihni hedef alan bir aktivite. Yogada kendini geliştirmek, sadece o zor görünen hareketleri vücudunuzla yapabildiğiniz anlamına gelmez. Aynı zamanda hareketlerde zihninizi de kullanırsınız. Yoga, beden ve zihnin rahatlayıp, o ana odaklanmasına yardımcı olur. Rahatlama, kortizol seviyesini düşürür ve hem ince bağırsak hem de diğer yaşamsal organlara kan akışını artırır. Kursuna gitmeseniz bile evde internetten yardım alarak haftada bir kendiniz yoga yapmayı deneyebilirsiniz.
Sözcük çağrışımı oyunu
Hafıza, birçok insanın geliştirmeyi istediği bir beyin fonksiyonu... Gün içinde tanıştığınız insanların isimlerini, çağrıştırdığı diğer kelimelerle beraber kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin aynı harfle başlayan bir sıfatla: “Neşeli Nedim”...
Kendinize iyi bakın
Beslenme, egzersiz ve uyku, vücudumuzun işlemesindeki çok önemli fonksiyonlar. Beynimizin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı olduğundan kendinize iyi bakmak da zihninizi canlı tutar. Sağlıklı beyin fonksiyonları için iyi beslenin, haftada birkaç gün spor yapın ve her gece 7-9 saat arası uyku uyumaya çalışın.
Odaklanma
Beynin eldeki göreve kilitlenmesine yardımcı oluyor. Çalıştığımız sırada, mail’lerimize, sosyal medya ve mesajlarımıza baktığımızda beynimiz yeteri kadar odaklanamıyor. Beyninize bir iyilik yapın ve beş dakikalığına sadece işinize iyice odaklanıp sonra iki dakika ara verin. Sonuçtan ne kadar memnun kalacağınızı göreceksiniz.
Yeni bir hobi edinin
Sadece fiziksel aktivitede bulunmak değil, zihinsel aktivitede bulunmak da çok önemli. Yeni hobiler, zihninize yeni ufuklar açmaya yardımcı olur. İlginizi çeken ve sizi hafif zorlayan bir şeyler seçerek zihni devamlı güçlendirin.
Dans edin
Yapılan araştırmalar dansın bilişsel fonksiyonu desteklediğini gösteriyor. Sağ elinizi sol dizinize koymak gibi basit bir egzersiz bile beyniniz için çok iyi bir aktivite. Bu kolay hareket bile denge ve koordinasyonumuzu destekliyor. Denge ve koordinasyon yaşla azalan şeyler. Beyninizin sol tarafı vücudun sağ kısmını kontrol eder, bu yüzden beyin dansı gerçekten beyninizin taraflarının iletişim kurmasını, aralarındaki sinyallerin güçlenmesini sağlayarak koordinasyon ve hafızayı destekler.
‘The Dr: Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.