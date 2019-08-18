Yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 75. Ancak bu değişebilir... Yazar Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayanların alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yayımladı. Bu rutinleri benimseyerek dalya demeniz mümkün!
Bu bir sır değil: Artık insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada ortalama yaşam süresi, 1960’lardan beri en hızlı yükselişte. Türkiye’de ortalama yaşam 1990’lara göre 10 yıl daha fazla Türkiye’deki kadınlar ortalama 78 yıl, erkekler ise 72 yıl yaşıyor. Ama neden 100’ncü doğum günümüzü kutlamayalım? Üç haneli rakamlara sahip yaşları gören insanların çoğunlukta olduğu topluluklar üzerine bir takım çalışmalar yapılıyor. Dan Buettner isimli yazar bu insanların yaşadığı yerleri ‘Mavi Bölge’ olarak adlandırıyor. Bu toplulukları çalışarak uzun yaşama katkısı olduğuna inanılan davranışlar ve alışkanlıkları keşfetme şansımız oluyor. Bunların bazıları tahmin ettiğinizden çok daha basit şeyler...
Düzenli egzersiz: Bu sadece fitness salonuna gitmek anlamına gelmiyor. ‘Mavi bölge’lerde yaşayan insanlar bahçe ile uğraşmak veya ev işleri yapmak gibi günlük fiziksel aktivitelerde bulunuyorlar. Haftada en az 150 dakika orta seviyeli egzersiz yapmalısınız. Akşam yemeklerinden sonra yapacağınız yürüyüş gibi aktiviteler de çok işe yarar.
Hayat amacı: Sabahları uyanmak için bir nedeninizin ve hayatta bir tutkunuzun olması yaşamınıza 7 yıl kadar katabilir. Bu işiniz, özel hobiniz bile olabilir. Eğer yaptığınız şeyi sevmiyorsanız yeni fırsatlar arayabilir veya boş zamanlarınızda sizi geliştirecek, ilham verecek aktivite arayışına geçebilirsiniz.
Rahatlama vakti: Herkes strese maruz kalır. Stresi, dinlenmek ve üstünüzdeki basınçtan kurtulmak için her gün kısa bir zaman ayırarak azaltabilirsiniz. Her gün kendinize ayıracağınız o sessiz boşluğu yaratın. Ofiste kapınızı kapatıp 10 dakika yalnız kalmak bile olsa bunu yapın.
Yüzde 80 kuralı: Mideniz yüzde 80 dolu olana kadar yiyin. Bir öğünden sonra ne aç olmalısınız ne de tamamen dolu hissetmelisiniz...
Yeşili tercih edin: Bitki temelli bir beslenmeye ağırlık vermeye çalışın. Mavi bölgelerdeki insanlar ortalama olarak ayda 5 porsiyon et tüketiyorlar.
Alkolü sınırlandırın: Tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Günde bir kadeh içki içen kadınlar ve iki kadeh içen erkekler, daha fazlasını içenlere oranla daha fazla yaşıyorlar. Hayattaki diğer şeylerde de olduğu gibi, ölçülü olmak en önemlisi...
Yakın aile ilişkileri: Mavi bölgelerde yaşayan insanlarda evli olma, ebeveyn, büyük anne/baba ve çocuklar ile birlikte yaşama oranı fazla. Hatta 3 yıla kadar ömrü uzatabilir. Güzel aile ilişkileri kurmak sağlıklı yaşlanmak açısından çok önemlidir. Bazı durumlarda bu ilişkileri sürdürmek zor olabilir ancak bu yıllar içinde sizi daha da güçlü bir insan haline getirir.
Yüz yaşını devirenlerin yaşam sırları
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 75. Ancak bu değişebilir... Yazar Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayanların alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yayımladı. Bu rutinleri benimseyerek dalya demeniz mümkün!
Bu bir sır değil: Artık insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada ortalama yaşam süresi, 1960’lardan beri en hızlı yükselişte. Türkiye’de ortalama yaşam 1990’lara göre 10 yıl daha fazla Türkiye’deki kadınlar ortalama 78 yıl, erkekler ise 72 yıl yaşıyor. Ama neden 100’ncü doğum günümüzü kutlamayalım? Üç haneli rakamlara sahip yaşları gören insanların çoğunlukta olduğu topluluklar üzerine bir takım çalışmalar yapılıyor. Dan Buettner isimli yazar bu insanların yaşadığı yerleri ‘Mavi Bölge’ olarak adlandırıyor. Bu toplulukları çalışarak uzun yaşama katkısı olduğuna inanılan davranışlar ve alışkanlıkları keşfetme şansımız oluyor. Bunların bazıları tahmin ettiğinizden çok daha basit şeyler...
Düzenli egzersiz: Bu sadece fitness salonuna gitmek anlamına gelmiyor. ‘Mavi bölge’lerde yaşayan insanlar bahçe ile uğraşmak veya ev işleri yapmak gibi günlük fiziksel aktivitelerde bulunuyorlar. Haftada en az 150 dakika orta seviyeli egzersiz yapmalısınız. Akşam yemeklerinden sonra yapacağınız yürüyüş gibi aktiviteler de çok işe yarar.
Hayat amacı: Sabahları uyanmak için bir nedeninizin ve hayatta bir tutkunuzun olması yaşamınıza 7 yıl kadar katabilir. Bu işiniz, özel hobiniz bile olabilir. Eğer yaptığınız şeyi sevmiyorsanız yeni fırsatlar arayabilir veya boş zamanlarınızda sizi geliştirecek, ilham verecek aktivite arayışına geçebilirsiniz.
Rahatlama vakti: Herkes strese maruz kalır. Stresi, dinlenmek ve üstünüzdeki basınçtan kurtulmak için her gün kısa bir zaman ayırarak azaltabilirsiniz. Her gün kendinize ayıracağınız o sessiz boşluğu yaratın. Ofiste kapınızı kapatıp 10 dakika yalnız kalmak bile olsa bunu yapın.
Yüzde 80 kuralı: Mideniz yüzde 80 dolu olana kadar yiyin. Bir öğünden sonra ne aç olmalısınız ne de tamamen dolu hissetmelisiniz...
Yeşili tercih edin: Bitki temelli bir beslenmeye ağırlık vermeye çalışın. Mavi bölgelerdeki insanlar ortalama olarak ayda 5 porsiyon et tüketiyorlar.
Alkolü sınırlandırın: Tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Günde bir kadeh içki içen kadınlar ve iki kadeh içen erkekler, daha fazlasını içenlere oranla daha fazla yaşıyorlar. Hayattaki diğer şeylerde de olduğu gibi, ölçülü olmak en önemlisi...
Yakın aile ilişkileri: Mavi bölgelerde yaşayan insanlarda evli olma, ebeveyn, büyük anne/baba ve çocuklar ile birlikte yaşama oranı fazla. Hatta 3 yıla kadar ömrü uzatabilir. Güzel aile ilişkileri kurmak sağlıklı yaşlanmak açısından çok önemlidir. Bazı durumlarda bu ilişkileri sürdürmek zor olabilir ancak bu yıllar içinde sizi daha da güçlü bir insan haline getirir.