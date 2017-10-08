Yükseklik korkusuna son!

Yüksek tansiyon riskini azaltmak, kan basıncınızı kontrol altında tutmak, kalbinizi korumak için 8 altın tavsiyem var.

Kan basıncınızı düzenleme ve kalp sağlığınızı koruma konularında yaşam tarzınız büyük rol oynar. Yüksek tansiyon tanısı konmuş kişilerin kan basınçlarını düşürebilmek ve hatta kullandıkları ilaçları azaltabilmek, belki tamamen ilaçtan kurtulabilmek adına yaşam tarzlarını değiştirebilecekleri birçok yöntem mevcut... Yüksek tansiyon olsun veya olmasın sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına herkesin bu önemli tavsiyeleri dikkate alması lazım. Gün sonunda, doğru beslenme hipertansiyonun ortaya çıkmasını önlemek için büyük önem taşır.

Hayat kurtaran kurallar

1- Şefin mönüsü belli: Beslenmenizin bol meyve, sebze ve tam tahıl içermesine özen gösterin. Bu sisteme göre öğünlerinizi ayarlayın.

İyi haber: Badem ezmesi düzenli tüketilmeli!

2- Etobursanız sorun yok! Ama kırmızı et tüketirken haftada bir veya iki porsiyonu geçmeyin.

3- İşlenmiş mi, asla! Minimum derecede işlenmiş veya işlenmemiş besinler tüketin.

Üzüm gibi meyveler özellikle sindirim sisteminiz için yararlı.

4- Herkes yoldan çıkar. Ama fast-food tüketiminde dikkatli olun. Doymuş yağ ve tuz tüketiminizi sınırlayın.

5- Hesabınız, kitabınız sağlam olsun: Öğün başına sodyum tüketiminiz 500 miligramdan az olmalı. Gün içinde de 1500 miligramı aşmayın.

Doymuş yağ tüketiminizi sınırlayın.

6- Alışveriş listenize ekleyin: Meyve, sebze, zeytinyağı, süt ürünleri, fıstık, badem ezmesi gibi kuruyemiş ezmeleri, balık, baklagil, yüzde 100 tam tahıl ekmeği gibi yüksek besleyici gıdaları düzenli tüketin.





Serpmeden önce düşünün! Yemeklerinize asla tuz eklemeyin.

7- Alışkanlıklarınızı değiştirin! Yemeklerinize asla tuz eklemeyin.

8- Sefertası geri mi geldi? Yemeklerinizi evde önceden toplu hazırlayıp daha sonra öğünlerinizi haftanın günlerine göre bölün. Gerekirse işe götürün. Herkes yapıyor, utanma, sıkılma yok!