Yaşlanmanıza sebep 6 alışkanlık

Yeteri kadar

uyumamak

Uyku eksikliğinin depresyon, anksiyete, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık problemlerine yol açtığı kanıtlanmıştır. Bu problemlerin çoğu vücutta hızlı yaşlanmaya ve bazı durumlarda erken ölümlere yol açabilir. Her gece yedi-dokuz saat uyumaya özen gösterin. Eğer erken uyumakta güçlük çekiyorsanız alarm kurarak gecenin hangi zamanı uykuya öncelik vereceğinizi görün.

Stres

Stres, sağlığınızda domino etkisi yaratarak erken yaşlanmaya sebep olabilir. Eğer yoğun stres yaşıyorsanız anksiyete veya fazla yeme eğilimi gösterme ihtimaliniz daha yüksek. Bu da kalp hastalığı, diyabet ve kilo alımı gibi problemlere sebep olabilir. Stres aynı zamanda erken saç beyazlaması ve kırışıklık gibi değişimlere de yol açabilir. Her gün kendinize biraz özel zaman ayırarak rahatlamaya çalışın.

Günü oturarak

geçirmek

Masa başında veya kanepede tüm gün oturmak gibi hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek, sağlığınız için büyük zararlar meydana getirebilir. Egzersiz ve hareket eksikliği kalp krizi, obezite, diyabet, kanser ve depresyon gibi hastalıklarla ilgili riskleri artırabilir. Hayatınız boyunca hareketli bir yaşam sürmeniz çok önemlidir. Bu, 50 yaşınızda maraton koşmanız gerektiği anlamına gelmiyor tabii ama aktif kalmanız önemli... Eğer masa başı işiniz varsa sık sık ayağa kalkıp dolanmanız ve haftada birkaç defa fiziksel aktivitede bulunmanız gerektiğini unutmayın.

Sigara içmek

Tütünden içinize çektiğiniz kimyasallar akciğerinizin zarar görmesine ve vücudunuzun normalden daha hızlı yaşlanmasına sebep olur. Sigara içme, akciğer veya gırtlak kanserine de yol açabilir. Bağımlılıktan kurtulmak zor ama bu, sağlığınız için yapacağınız en iyi şeylerden biri. Nikotin bantlarını deneyebilir veya doktorunuzdan sigarayı bırakmanız ve daha sağlıklı bir yaşam s-ürmeniz konusunda yardım isteyebilirsiniz.

Yanlış gıdaları

tüketmek

Vücudunuza aldığınız her şeyin bir şekilde etkisi vardır ve tükettiğiniz gıdalar da bunlar arasındaki en büyük faktördür. Vitamin ve mineralleri vücudunuza beslenme yoluyla almanız çok önemlidir ancak yanlış gıdaları tüketmek, vücudunuzda yan etkilere sebep olabilir. Fazla işlenmiş, fazla şeker içeren ve fazla doymuş yağ barındıran gıdalar tüketmek bedeninizi yaşlandırabilir; obezite, diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser riskinizi artırabilir. Beden sağlığınız için akıllıca seçimler yaparak daima taze meyve-sebze, tam tahıl ve sağlıklı protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanalda yayımlanmaktadır.