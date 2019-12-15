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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Yapay tatlandırıcılı içeceklerin cazibesini yok ediyoruz

15 Aralık 2019

Yapay tatlandırıcılar, ‘normal şekere göre daha düşük kalorili ve daha az sağlıksız seçenek’ olarak tanıtılmıştı. Ancak araştırmalar, diyet gazlı içecek kullanımının daha yüksek kanser riskine, kilo alımına ve kalp hastalıklarına yol açtığını ortaya çıkardı. Aslında diyet içeceklerden aldığımız keyfi, sağlıklı alternatiflerden de almak mümkün. İşte basit birkaç öneri...

Bir araştırma, ortalama 16 yıl boyunca 45 binden fazla kişinin sağlığını takip etti ve günde iki bardaktan fazla yapay tatlandırıcı içeren içecek tüketenlerin, bu içecekleri nadiren içen veya kalorisiz meşrubat tüketenlere göre erken ölüm riskinin yüzde 26 daha fazla olduğunu tespit etti. Aynı araştırmaya göre; yapay tatlandırıcılı meşrubatlar (şekerle tatlandırılmış içecekler değil) felçten dolayı ölümle bağlantılı. Bu bağlantı sağlıklı kiloya sahip katılımcılarda da gözlemlenmiştir. Ek olarak, bundan ayrı bir çalışma da yapay tatlandırıcılı içecekleri içmenin menopoz sonrası sağlıklı kadınlarda felç riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.
Araştırmalara göre yapay tatlandırıcılar, vücuttaki tatlıyı algılayan reseptörleri aktive ediyor. Vücut enerji üretmeye hazırlanıyor ancak gerçek şeker olmayınca daha fazlasını istemenize sebep oluyor. Bir başka deyişle, yapay tatlandırıcılar vücudunuzun doğal kalori emme yeteneğini yargılıyor. Ve çoğunlukla, diyet gazlı içecek tüketen kişiler diğer diyet alışkanlıklarını ihmal ederek kilo alımına katkıda bulunuyor. Diyet gazlı içecekler, ‘daha sağlıklı’ olarak pazarlandığı halde bunları tüketen birçok kişinin zamanla fazla kilolu hale gelmesinin sebebidirler.
Yapay tatlandırıcılı içeceklerin cazibesini yok ediyoruz

Aspartamdan başka seçenekler
Beslenme düzeninizdeki düşük kalorili, kalorisiz içecek tüketiminizi kısıtlayın ve keyif alabileceğiniz daha sağlıklı seçeneklerle değiştirin.
- Eğer sevdiğiniz şey baloncuklarsa, yaratıcı olun ve kendi şekersiz maden suyunuzu veya sodanızı yapın. Taze limon, böğürtlen gibi meyveleri veya taze nane yaprağını ekleyin.
- Şekerli içeceklerden vazgeçemiyorsanız, şekerli meyve sularına zamanla her seferinde daha fazla maden suyu ve daha az meyve suyu ekleyerek yavaş yavaş kesin.
- Diyet gazlı içeceklerdeki bağımlılık yaratan bir diğer madde de kafeindir. Eğer hâlâ kafein ihtiyacı duyuyorsanız, şekersiz
buzlu kahveyi veya soğuk çayı deneyin.
-Kombuça çayı da yeni favoriniz olabilecek az şekerli bir gazlı içecek. Üstelik araştırmalara göre düzenli olarak tüketmek bağırsak sağlığınıza iyi gelebilir.

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