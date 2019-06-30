Yapay tatlandırıcı kullanmadan önce iki defa düşünün

Çoğumuz işlenmiş şekerin zararını kabul ettik. Ancak bazılarımız tatlı krizine girince yapay tatlandırıcı içeren ürünlere yöneliyor. Bu gıdalar o krizleri ekstra kalorisiz tatmin ediyor. Ancak bunları tüketmek kişinin hemen işlenmiş şekerli bir şeye koşmasına sebep olabiliyor. Ayrıca yapay tatlandırıcılardan gelen tadın hücrelere daha fazla şeker taşınmasına yol açabileceği öne sürülüyor. Bu da kilo alımı ve tip 2 diyabet riskinin artması demek.
Felç riskini artırıyor olabilir
Yeni yapılan bir çalışmaya göre diyet içecek tüketimi felç ve kalp krizi riskinin artmasıyla bağdaştırılıyor. Bu bulgular, diyet içeceklerin, günlük kalori alımınızı etkilemese de sağlığınızı bozabileceği bilgisini doğruluyor. Araştırmacılar, bu içecekleri sık tüketen kadınların, nadiren tüketen veya bu içecekleri hiç içmeyen kadınlara oranla yüzde 23 daha fazla felç riski ve yüzde 29 daha fazla kalp hastalığı riski taşıdığını ortaya koydu. Yapay tatlandırıcılı gazlı içecekleri sık tüketenlerin aynı zamanda herhangi bir tıbbi problemden ölme risklerinin yüzde 16 daha fazla olduğu gösterildi. İyi haber şu ki; içmek için geriye yalnızca sade su kalmıyor (her ne kadar su, en iyi içecek olsa da...). İşte size iki öneri: Maden suyunuzun içine taze orman meyveleri ve limon ekleyin veya biraz bitki çayı, taze nanenin üzerine buz koyun.
Sadece içeceklerde bulunmuyor
Asla aklınıza gelmeyecek gıdalardan yapay tatlandırıcı alıyor olabilirsiniz. ‘Light, diyet, kalorisi düşürülmüş, düşük karbonhidratlı’ gibi ibarelerle etiketlenmiş bazı ürünlerde, tam buğday ekmeklerinde ve salata soslarında yapay tatlandırıcı bulunur. Etiketleri dikkatlice okumak sandığınızdan çok daha büyük önem taşır. Özellikle de ‘sükraloz, aspartam, sakarin ve stevya’ gibi tatlandırıcılardan uzak durun.
Canı tatlı isteyen çocuklar için bir çözüm değildir
Eğer beslenmesine dikkat eden bir çocuğunuz varsa onunla yapay tatlandırıcılı içecekler hakkında konuşmalısınız. Yeni yapılan bir çalışma, yapay tatlandırıcılı diyet içecekleri düzenli olarak tüketen gençlerin sağlıksız yemeye daha eğilimli olduklarını ve su içmekten şaşmayan gençlere göre günde 200 kalori daha fazla tüketebildiklerini belirtiyor. Ayrıca diyet içeceklerdeki kafein ve kimyasalların (özellikle sodyum ve potasyum benzoat) gençlerin hâlâ gelişmekte olan beyinlerine zarar verebileceğine dair kanıtlar mevcut. Çocuğunuzu limonlu ve taze meyveli maden suyu ya da soğuk bitki çayı gibi alternatif içeceklerle de tanıştırabilirsiniz.
Yapay tatlandırıcı kullanmadan önce iki defa düşünün
Çoğumuz işlenmiş şekerin zararını kabul ettik. Ancak bazılarımız tatlı krizine girince yapay tatlandırıcı içeren ürünlere yöneliyor. Bu gıdalar o krizleri ekstra kalorisiz tatmin ediyor. Ancak bunları tüketmek kişinin hemen işlenmiş şekerli bir şeye koşmasına sebep olabiliyor. Ayrıca yapay tatlandırıcılardan gelen tadın hücrelere daha fazla şeker taşınmasına yol açabileceği öne sürülüyor. Bu da kilo alımı ve tip 2 diyabet riskinin artması demek.
Felç riskini artırıyor olabilir
Yeni yapılan bir çalışmaya göre diyet içecek tüketimi felç ve kalp krizi riskinin artmasıyla bağdaştırılıyor. Bu bulgular, diyet içeceklerin, günlük kalori alımınızı etkilemese de sağlığınızı bozabileceği bilgisini doğruluyor. Araştırmacılar, bu içecekleri sık tüketen kadınların, nadiren tüketen veya bu içecekleri hiç içmeyen kadınlara oranla yüzde 23 daha fazla felç riski ve yüzde 29 daha fazla kalp hastalığı riski taşıdığını ortaya koydu. Yapay tatlandırıcılı gazlı içecekleri sık tüketenlerin aynı zamanda herhangi bir tıbbi problemden ölme risklerinin yüzde 16 daha fazla olduğu gösterildi. İyi haber şu ki; içmek için geriye yalnızca sade su kalmıyor (her ne kadar su, en iyi içecek olsa da...). İşte size iki öneri: Maden suyunuzun içine taze orman meyveleri ve limon ekleyin veya biraz bitki çayı, taze nanenin üzerine buz koyun.
Sadece içeceklerde bulunmuyor
Asla aklınıza gelmeyecek gıdalardan yapay tatlandırıcı alıyor olabilirsiniz. ‘Light, diyet, kalorisi düşürülmüş, düşük karbonhidratlı’ gibi ibarelerle etiketlenmiş bazı ürünlerde, tam buğday ekmeklerinde ve salata soslarında yapay tatlandırıcı bulunur. Etiketleri dikkatlice okumak sandığınızdan çok daha büyük önem taşır. Özellikle de ‘sükraloz, aspartam, sakarin ve stevya’ gibi tatlandırıcılardan uzak durun.
Canı tatlı isteyen çocuklar için bir çözüm değildir
Eğer beslenmesine dikkat eden bir çocuğunuz varsa onunla yapay tatlandırıcılı içecekler hakkında konuşmalısınız. Yeni yapılan bir çalışma, yapay tatlandırıcılı diyet içecekleri düzenli olarak tüketen gençlerin sağlıksız yemeye daha eğilimli olduklarını ve su içmekten şaşmayan gençlere göre günde 200 kalori daha fazla tüketebildiklerini belirtiyor. Ayrıca diyet içeceklerdeki kafein ve kimyasalların (özellikle sodyum ve potasyum benzoat) gençlerin hâlâ gelişmekte olan beyinlerine zarar verebileceğine dair kanıtlar mevcut. Çocuğunuzu limonlu ve taze meyveli maden suyu ya da soğuk bitki çayı gibi alternatif içeceklerle de tanıştırabilirsiniz.