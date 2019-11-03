Yalnızlık vücuda gelince...

Günümüzde ‘orta-üst seviye yalnızlık’ hiç olmadığı kadar yaygın. Bu durumun zihin sağlığına etkileri malum. Peki bedeninize neler olduğunu biliyor musunuz? İşte sürekli yalnızlık hissi sonucu ortaya çıkabilen fiziksel semptomlar...
Bedenin stresle başa çıkma becerisi bozulabilir
Vücut bir hormonlar sisteminden oluşur. Bedenin stresli durumlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için bir steroid hormonu olan kortizol, strese girildiğinde yüksek oranlarda salgılanır. Sosyalleşebildiğinizde, öfkenizi dışa vurabildiğinizde veya içten bir şekilde insanlarla bağ kurduğunuzda kortizol seviyesi düşer.
Başkalarıyla o sosyal bağı hissedemediğiniz durumdayken aşırı stres yaşadığınızda vücudunuz yüksek kortizole tepki vermeyebilir. Yalnızlık hissinin üstüne endişe hissettiğinizde sinir sistemi otomatik olarak ‘savaş ya da kaç’ moduna girer. Vücut huzurlu haline dönmeye çalıştığı için başa çıkmak zor hale gelebilir.
Uyku bozuklukları ve enerjide azalma
Yalnızlıkla mücadele eden insanların genellikle enerjileri düşer. Bazı araştırmalar yalnız olduğunu belirten insanların aynı zamanda uyku yetersizliği çektiğini söylüyor. Uykunuzu iyileştirmek ve enerji seviyenizi yükseltmek için sosyal aktivitelerde bulunmaya başlayabilirsiniz. Bir spor etkinliğine başlamak, ilginizi çeken bir konu hakkında konuşmak veya bir davete olumlu yanıt vermek fiziksel olarak da iyi hissetmenize yardımcı olur. Yatağa yattığınızda gerçekten yorgun olursunuz.
Çeşitli ağrı ve sancılar hissedebilirsiniz
Baş ağrısı ve/veya farklı türde ağrılara yatkın insanlarda, yalnızlığın getirdiği duygusal acı, düzenli yaşadıkları fiziksel ağrılarını daha kötü hale getirebilir. Aynısı mide ve sindirim sorunları yaşayan kişiler için de geçerlidir, yalnızlık hissi bağırsak mikrobiyomu üzerinde doğrudan etki gösterebilir, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını bozacak bir kimyasal dengesizlik oluşabilir.
İştahınız değişebilir
2015’te Hormones and Behavior (Hormonlar ve Davranışlar) dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre yalnız kadınlar, öğünlerinden sonra güçlü sosyal bağları olan kadınlara oranla daha aç hissediyorlar. Yalnızlık hissi, kalori ihtiyaçları karşılanmış olsa bile insanların fiziksel açlık hissetmesine sebep oluyor.
Yalnızlık hissinin üstesinden nasıl gelebilirsiniz?
Doktor, terapist ya da bir sağlık profesyoneliyle konuşmaya ek olarak, kendinize her gün başka bir kişiyle bir ya da birden fazla pozitif etkileşim kurma hedefi koymalısınız.
Mesajlaşmak insanlarla bağlantı kurmak için harika bir yol olsa da sizi monotonluktan çıkarmaz. Görüntülü konuşmaları veya telefon görüşmelerini deneyin. Daha da ideali, aile üyeleriyle, arkadaşlarla ve iş
arkadaşlarınızla görüşün.
İnandığınız bir amaç için gönüllü olmayı deneyin veya aynı ilgi alanınıza uygun bir kulübe katılın.
Daha az yalnız hissetmenin bir yolu da dışarı çıkmak. Aktif ve güneş ışığı altında olmak endorfin ve serotonin seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Bu hormonlar duygu durumunu yükseltir, uyku düzeninin gelişmesine yardımcı olur ve daha mutlu hissettirir. Yürüyüş, koşu veya bisiklet için parkın yolunu tutun.
Araştırmalar kronik yalnızlığın baş ağrısı, yüksek tansiyon, diyabetin kötüye gitmesi, mide rahatsızlığı, fiziksel ağrı ve sancılar, aşırı faal bağışıklık sistemi gibi birçok durumu daha da kötüleştirebildiğini söylüyor.
Yalnızlık vücuda gelince...
Günümüzde ‘orta-üst seviye yalnızlık’ hiç olmadığı kadar yaygın. Bu durumun zihin sağlığına etkileri malum. Peki bedeninize neler olduğunu biliyor musunuz? İşte sürekli yalnızlık hissi sonucu ortaya çıkabilen fiziksel semptomlar...
Bedenin stresle başa çıkma becerisi bozulabilir
Vücut bir hormonlar sisteminden oluşur. Bedenin stresli durumlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için bir steroid hormonu olan kortizol, strese girildiğinde yüksek oranlarda salgılanır. Sosyalleşebildiğinizde, öfkenizi dışa vurabildiğinizde veya içten bir şekilde insanlarla bağ kurduğunuzda kortizol seviyesi düşer.
Başkalarıyla o sosyal bağı hissedemediğiniz durumdayken aşırı stres yaşadığınızda vücudunuz yüksek kortizole tepki vermeyebilir. Yalnızlık hissinin üstüne endişe hissettiğinizde sinir sistemi otomatik olarak ‘savaş ya da kaç’ moduna girer. Vücut huzurlu haline dönmeye çalıştığı için başa çıkmak zor hale gelebilir.
Uyku bozuklukları ve enerjide azalma
Yalnızlıkla mücadele eden insanların genellikle enerjileri düşer. Bazı araştırmalar yalnız olduğunu belirten insanların aynı zamanda uyku yetersizliği çektiğini söylüyor. Uykunuzu iyileştirmek ve enerji seviyenizi yükseltmek için sosyal aktivitelerde bulunmaya başlayabilirsiniz. Bir spor etkinliğine başlamak, ilginizi çeken bir konu hakkında konuşmak veya bir davete olumlu yanıt vermek fiziksel olarak da iyi hissetmenize yardımcı olur. Yatağa yattığınızda gerçekten yorgun olursunuz.
Çeşitli ağrı ve sancılar hissedebilirsiniz
Baş ağrısı ve/veya farklı türde ağrılara yatkın insanlarda, yalnızlığın getirdiği duygusal acı, düzenli yaşadıkları fiziksel ağrılarını daha kötü hale getirebilir. Aynısı mide ve sindirim sorunları yaşayan kişiler için de geçerlidir, yalnızlık hissi bağırsak mikrobiyomu üzerinde doğrudan etki gösterebilir, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını bozacak bir kimyasal dengesizlik oluşabilir.
İştahınız değişebilir
2015’te Hormones and Behavior (Hormonlar ve Davranışlar) dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre yalnız kadınlar, öğünlerinden sonra güçlü sosyal bağları olan kadınlara oranla daha aç hissediyorlar. Yalnızlık hissi, kalori ihtiyaçları karşılanmış olsa bile insanların fiziksel açlık hissetmesine sebep oluyor.
Yalnızlık hissinin üstesinden nasıl gelebilirsiniz?
Doktor, terapist ya da bir sağlık profesyoneliyle konuşmaya ek olarak, kendinize her gün başka bir kişiyle bir ya da birden fazla pozitif etkileşim kurma hedefi koymalısınız.
Mesajlaşmak insanlarla bağlantı kurmak için harika bir yol olsa da sizi monotonluktan çıkarmaz. Görüntülü konuşmaları veya telefon görüşmelerini deneyin. Daha da ideali, aile üyeleriyle, arkadaşlarla ve iş
arkadaşlarınızla görüşün.
İnandığınız bir amaç için gönüllü olmayı deneyin veya aynı ilgi alanınıza uygun bir kulübe katılın.
Daha az yalnız hissetmenin bir yolu da dışarı çıkmak. Aktif ve güneş ışığı altında olmak endorfin ve serotonin seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Bu hormonlar duygu durumunu yükseltir, uyku düzeninin gelişmesine yardımcı olur ve daha mutlu hissettirir. Yürüyüş, koşu veya bisiklet için parkın yolunu tutun.
Araştırmalar kronik yalnızlığın baş ağrısı, yüksek tansiyon, diyabetin kötüye gitmesi, mide rahatsızlığı, fiziksel ağrı ve sancılar, aşırı faal bağışıklık sistemi gibi birçok durumu daha da kötüleştirebildiğini söylüyor.