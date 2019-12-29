Spora küçük bir ara verebilirsiniz ama sağlıklı olmaya asla!

Genelde aktif biriyseniz birkaç antrenman kaçırdığınızda bile normalden farklı hissedersiniz. Ama zaman zaman daha az hareketli olduğumuz dönemlerden geçebiliyoruz. İşte o aralarda sağlıklı kalmak için yapabilecekleriniz...
1. Rutininizde değişiklikler yapın
Eğer bir sakatlık yaşıyorsanız başka kuvvet antrenmanları yapın. Örneğin dizinizde sorun varsa koşular veya ‘squat’ yerine, kendi vücut ağırlığınızla ve oturarak yapabileceğiniz ön bacak germe tekmeleri uygun olabilir. Dirseklerinizi çapraz olarak dizlerinize değdirmeye çalıştığınız egzersizleri de deneyebilirsiniz. Sakat bir diz için, yüzme hafif bir egzersizdir çünkü suyun kaldırma kuvveti eklemlerdeki stresi azaltır ve baskısız bir ortamda kaslarınızın güçlenmesine destek olur. Ayak-ayak bileği sakatlanmalarındaysa dambıl kullanarak üst beden egzersizlerine yoğunlaşın.
2. Besin değeri yüksek diyete geçin
Her zaman sağlıklı beslenin ama bu özel dönemlerde daha da dikkat edin. Şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun. Alkol ve kafeinden kaçının. Bunlar yerine yüksek oranda yağsız protein, lif ve tam tahıl (balık, fasulye, böğürtlen gibi) içeren besinler tüketin.
3. Sağlık hedeflerinizi belirleyin
Fiziksel hedeflerinizin yanında mental ve duygusal hedeflerinizi de belirleyin. Meditasyon yapmak, günlük tutmak veya yoga bu konuda size yardımcı olur, aynı zamanda anksiyete ve stresi azaltır. Yeni bir şeyler denemeyi de düşünün. Normalde yürüyüş veya hafif tempo koşu yapıyorsanız bir kez de bisiklet sürün. Yogadan sıkıldıysanız pilatese şans verin. Tek başınıza egzersiz zevk vermiyorsa tenis, voleybol gibi takım arkadaşı veya rakip gerektiren bir spor deneyin.
4. Her yere yürüyün
30 dakikalık hafif tempo yürüyüş bile olur. Toplu taşımanın yaygın olduğu bir şehirde yaşıyorsanız, otobüs veya metroyu pas geçip varış noktanıza yürümeyi deneyin. Yoğunluğu artırabilmek için yürürken ‘lunge’ (bir bacak önde, diğeri arkada ve gövdeniz dikken dizlerinizi kırıp arkadaki dizi yere değdirdiğiniz hareket) yapın. Ayağınıza direnç bantlarından takıp yengeç gibi yanlamasına yürüyüş de yapabilirsiniz.
Spora küçük bir ara verebilirsiniz ama sağlıklı olmaya asla!
Genelde aktif biriyseniz birkaç antrenman kaçırdığınızda bile normalden farklı hissedersiniz. Ama zaman zaman daha az hareketli olduğumuz dönemlerden geçebiliyoruz. İşte o aralarda sağlıklı kalmak için yapabilecekleriniz...
1. Rutininizde değişiklikler yapın
Eğer bir sakatlık yaşıyorsanız başka kuvvet antrenmanları yapın. Örneğin dizinizde sorun varsa koşular veya ‘squat’ yerine, kendi vücut ağırlığınızla ve oturarak yapabileceğiniz ön bacak germe tekmeleri uygun olabilir. Dirseklerinizi çapraz olarak dizlerinize değdirmeye çalıştığınız egzersizleri de deneyebilirsiniz. Sakat bir diz için, yüzme hafif bir egzersizdir çünkü suyun kaldırma kuvveti eklemlerdeki stresi azaltır ve baskısız bir ortamda kaslarınızın güçlenmesine destek olur. Ayak-ayak bileği sakatlanmalarındaysa dambıl kullanarak üst beden egzersizlerine yoğunlaşın.
2. Besin değeri yüksek diyete geçin
Her zaman sağlıklı beslenin ama bu özel dönemlerde daha da dikkat edin. Şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun. Alkol ve kafeinden kaçının. Bunlar yerine yüksek oranda yağsız protein, lif ve tam tahıl (balık, fasulye, böğürtlen gibi) içeren besinler tüketin.
3. Sağlık hedeflerinizi belirleyin
Fiziksel hedeflerinizin yanında mental ve duygusal hedeflerinizi de belirleyin. Meditasyon yapmak, günlük tutmak veya yoga bu konuda size yardımcı olur, aynı zamanda anksiyete ve stresi azaltır. Yeni bir şeyler denemeyi de düşünün. Normalde yürüyüş veya hafif tempo koşu yapıyorsanız bir kez de bisiklet sürün. Yogadan sıkıldıysanız pilatese şans verin. Tek başınıza egzersiz zevk vermiyorsa tenis, voleybol gibi takım arkadaşı veya rakip gerektiren bir spor deneyin.
4. Her yere yürüyün
30 dakikalık hafif tempo yürüyüş bile olur. Toplu taşımanın yaygın olduğu bir şehirde yaşıyorsanız, otobüs veya metroyu pas geçip varış noktanıza yürümeyi deneyin. Yoğunluğu artırabilmek için yürürken ‘lunge’ (bir bacak önde, diğeri arkada ve gövdeniz dikken dizlerinizi kırıp arkadaki dizi yere değdirdiğiniz hareket) yapın. Ayağınıza direnç bantlarından takıp yengeç gibi yanlamasına yürüyüş de yapabilirsiniz.