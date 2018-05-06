Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet ÖZ>Son zamanların 5 popüler besini
"Mehmet Öz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Öz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Son zamanların 5 popüler besini

6 Mayıs 2018

Bakmayın isimlerinin tuhaflığına. Her biri sağlık için pek çok fayda taşıyor. Hem hep aynı şeyleri yemekten sıkılmadınız mı?

Yulaf sütü:
Son zamanların 5 popüler besini

Lif ve beta-glukan zengini. Kahvede veya sütü kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz.

Balıksız ton balığı: Soya fasulyesi, bakla, nohut, mercimek, bezelye, tuz ve su yosunu tozundan üretilen ‘alg yağı’ gibi gıdalarla yapılıyor. Veganlar için iyi seçim.

Avokado yağı:
Son zamanların 5 popüler besini

Kalp dostu bir yağ. Aynı zamanda A, E ve D vitaminleri bakımından zengin, enflamasyonu azaltabilecek bir antioksidan deposu...

Mantar kahvesi: Kurutulmuş mantarları kaynatıp sıvılaştırılarak yapılan bu içecekle güne iyi başlayabilirsiniz.

Probiyotik su: Probiyotik, şişenin üstündeki kapakta tutuluyor, içmeden önce suya karıştırıyorsunuz. Su içerken bir yandan da iyi bakteri depolamak harika.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanal) yayımlanıyor.

 

X
﻿
Mehmet ÖZ Mehmet ÖZTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri