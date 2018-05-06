Son zamanların 5 popüler besini

Bakmayın isimlerinin tuhaflığına. Her biri sağlık için pek çok fayda taşıyor. Hem hep aynı şeyleri yemekten sıkılmadınız mı?

Yulaf sütü:





Lif ve beta-glukan zengini. Kahvede veya sütü kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz.

Balıksız ton balığı: Soya fasulyesi, bakla, nohut, mercimek, bezelye, tuz ve su yosunu tozundan üretilen ‘alg yağı’ gibi gıdalarla yapılıyor. Veganlar için iyi seçim.

Avokado yağı:





Kalp dostu bir yağ. Aynı zamanda A, E ve D vitaminleri bakımından zengin, enflamasyonu azaltabilecek bir antioksidan deposu...

Mantar kahvesi: Kurutulmuş mantarları kaynatıp sıvılaştırılarak yapılan bu içecekle güne iyi başlayabilirsiniz.

Probiyotik su: Probiyotik, şişenin üstündeki kapakta tutuluyor, içmeden önce suya karıştırıyorsunuz. Su içerken bir yandan da iyi bakteri depolamak harika.

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