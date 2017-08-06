Şeker detoksu

Aşırı şeker tüketimi bedeninizi birçok potansiyel ölümcül hastalık riski altına sokar. Hangi bölgeyi nasıl etkilediğini öğrenince ondan daha hızlı uzaklaşmak isteyeceksiniz.

YÜKSEK TANSİYON

Nitrik oksit seviyelerinin normal olması, damarlarımızı sağlıklı ve açık tutar. Çok fazla şeker tüketmek, nitrik oksit seviyelerini düşürerek damarların daralmasına, bu durum da yüksek tansiyona yol açarak kalp-damar hastalığı riskinin artmasına neden olur.

YÜKSEK KOLESTEROL

Çok şeker tüketen insanların iyi kolesterol olan HDL seviyelerinin daha düşük, kötü kolesterol olan LDL seviyelerinin ve kan yağları olarak bilinen trigliserid seviyelerinin daha yüksek olma riski vardır. Bu da arterler ve kan damarlarını tıkayarak kalp hastalığına yol açar.

KARACİĞER HASTALIĞI

Yüksek şeker tüketiminin karaciğer yağlanmasını azdırdığı düşünülür. Aşırı şeker, insülini birden yükseltip yağı karaciğer hücrelerine yollayarak enflamasyona ve sıyrıklara, sonunda da karaciğer sirozuna yol açar.

İNSÜLİN DİRENCİ

Şeker vücuda alındığında, hücrelere girebilmesini sağlamak için kapıyı insülin açar. Ancak devamlı ani şeker fırlamaları meydana geldiğinde insülin etkisini kaybeder. Şeker de hücrelere giremez, vücuda takılıp kalarak obeziteye yol açan toksik etkiler ve diyabet tehdidi oluşturur.

DİĞER ALTERNATİFLERE YÖNELİN

Ortalama bir Amerikalı her yıl 10 kg yapay tatlandırıcı tüketir. Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar Amerika’da satılan yaklaşık 6 bin üründe bulunmaktadır. Bunların içinde bebek mamaları, dondurulmuş öğünler ve hatta yoğurtlar vardır. Yapay tatlandırıcılarla bağdaştırılan riskleri araştırın. Bu tatlandırıcılar her zaman şekerden daha sağlıklı alternatifler olmayabilir.

Sukraloz

Sakarozdan 500 kat daha tatlıdır, vücut yağlarında saklanır ve kan şekeri seviyesini etkilemez. Kullanımı uzun vadeli etkilerini bilmek için çok yeni olsa da, geleceği en parlak tatlandırıcılar arasında gibi görünmektedir ve pişirme için en iyisidir.

Aspartam

Birçok araştırma, sağlığa olumsuz etkilerini buldu. Bu tatlandırıcı vücudunuzda en uzun süre kalandır ve ısıtılamaz. Isıtıldığında formaldehite dönüşür, bu da yan etkilere yol açabilir.

Sakarin

Bazı veriler olumsuz yöndeki etkilerinden söz etse de, uzun vadeli veriler en güvenli tatlandırıcılardan biri olabileceğini öne sürüyor.