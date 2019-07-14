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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Sağlıkla ilgili yanlış bilinen 5 konu

14 Temmuz 2019

İnsanlar sağlıkla ilgili eskisine göre artık daha bilinçli. Ama fazla bilgi yüklemesinin de zaman zaman yanlış bilgilerin yayılmasına yol açabileceğini unutmamak lazım. İşte onlardan en sık karşılaşılanlar...

Sağlıkla ilgili yanlış bilinen 5 konu

1 - Kilo vermek için karbonhidratı kesmeliyim

Karbonhidratları azaltan diyetlerin kilo verimine yardımcı olduğu doğru ama uzun vadede yüksek doymuş yağ tüketimi gerektirebiliyor ve bu da kişinin kalp krizi riskini artırıyor. Bol bol meyve-sebze, baklagil, yağsız protein (tavuk göğsü ve balık), sağlıklı yağ (kuruyemişler, avokado, zeytinyağı) ve tam tahıllardan oluşan bitkisel ağırlıklı gıdalardan oluşan diyetler uygulayın.

2 - Spor yapacak vaktim yok

Sporun sadece spor salonlarında yapılabileceği fikri yanlış. Gün içine daha fazla egzersiz yerleştirmek hiç de zor değil. Asansör yerine merdiven kullanın. Elektrik süpürgesiyle temizlik ve çamaşır yıkamak gibi günlük rutinler bile bir işe yarar. Ne yaparsanız yapın ama her hafta en az 150 dakika orta seviyeli veya 75 dakika daha tempolu egzersiz yapmayı aksatmayın.

3 - Daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçebilmem için artık çok geç

Daha iyisi için hiçbir zaman geç değil. Uzun süren bir değişim için öncelikle gerçekçi hedefler belirleyin. Örneğin özgüveninizi artıracağı için 5 kilo vermek istiyorsanız, bu hedefe yavaş yavaş ulaşmak için ufak adımlar atmaya başlayın. Yapılan çalışmalar, kötü alışkanlıkların yerine iyileri koyulduğu zaman, kötü olanlardan kurtulmanın daha kolay olduğunu gösteriyor.

4 - Genetik faktör kaderdir

Evet, konu sağlığımız olunca kontrol edemediğimiz bazı şeyler olabiliyor. Ancak aile geçmişiyle ilgili olan birçok hastalık, daha iyi yaşam tarzı seçimleriyle önlenebiliyor. Kanser bunun için harika bir örnek. Yapılan araştırmalar genlerinizin kanser riskinde sadece yüzde 5 rol oynadığını gösteriyor. Genleriniz silahı doldurur ancak onu ateşleyen çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinizdir.

5 - Zihinsel sağlığımla fiziksel sağlığım arasında bağ yok

Herkes hayatının bir döneminde, ister depresyon, ister anksiyete olsun, mental zorluklarla karşılaşır. Bu durumların çoğunda fiziksel etkiler de ortaya çıkıyor. Örneğin depresyondaki kişilerin kalple ilgili sorunlarla karşılaşma riski daha fazla. Kendinize vakit ayırmak çok önemli. Gün ve hafta içine sevdiğiniz aktiviteleri koymak için zaman yaratın. Meditasyon yapmayı öğrenin.

 

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