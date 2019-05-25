Ruh sağlığınızı korumanın yolları

Arkadaşınızı topallarken veya dizine pansuman yaparken görürseniz endişelenirsiniz değil mi? Muhtemelen bir incinme yaşadığını düşünür ve onun için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorarsınız. Peki ya bir hastalığın açıkça görülen, fiziksel bir semptomu yoksa? Bu tür konularda konuşmaktan genelde çekiniriz. İşte bu yüzden akıl sağlığı gizli bir salgın olarak kalmaya devam ediyor ve bu durum dünya çapında geçerli.
Dünyada her dört insandan biri birtakım psikolojik problemler yaşıyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre neredeyse insanların üçte ikisi destek almıyor. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 1 milyon insan intihar ediyor. Ne yazık ki bu çok önemli rahatsızlıklar utanılacak bir şey olarak görülmeye devam ettiği sürece insanlar psikolojik destek merkezlerine gitmekten kaçınmayı sürdürecek. Bu krize parmak basmadığımız sürece çocuklarımızı etkileyecek çok daha büyük bedeller ödeyeceğiz. Bazı tahminlere göre anksiyete bozukluğu, depresyon, travma ve diğer psikolojik bozukluklar için 2030 yılına geldiğimizde dünya çapında 16 trilyon dolar para harcanacak.
Konuşmaya başlayın
Hepimiz hayatımızın bir bölümünde psikolojik sorunlarla baş etmek durumunda kalıyoruz. Kısa bir süre önce bir Amerikan radyo sunucusu, televizyon karakteri ve aynı zamanda yazar olan Charlemagne tha God, televizyon programıma konuk olmuştu. Bu başarılı ve karizmatik sunucunun ciddi boyutta anksiyete bozukluğuyla mücadele ettiğini öğrendiğimde epey şaşırdım. Charlemagne insanlar, umudun var olduğunu bilsinler istiyor. Eğer o, kitlesi önünde kendi mücadelesi hakkında konuşabiliyorsa hepimiz aile ve arkadaşlarımızla psikolojik sağlığımız hakkında konuşabiliriz. Bu konuyu açmak ve sevdiklerinize, onların yanında olduğunu belli etmeniz en önemli adım. Evet, bu konuları açmak başta çok doğal gelmeyebilir ancak emin olun ki işe yarayacaktır. Araştırmalara göre düzenli olarak aileleriyle yemek yiyen çocukların madde bağımlılığı yaşama ihtimalleri daha düşük. Bu yüzden ben de ‘National Night of Conversation’ı başlattım ve konuşmanın başlamasına yardımcı olmak için çözümler geliştirdim.
Eğer depresif, kaygılı, çaresiz veya sadece genel olarak stresli hissediyorsanız aile hekiminize gitmek harika bir başlangıç olacaktır. Kendisi size bir yol haritası geliştirmede yardım edebilir ve ihtiyacınız olan destekle ilgili yönlendirmede bulunabilir. Ayrıca bu konuyla ilgili proaktif olmalı ve etrafınızdaki insanlara yardımcı olmalısınız. Örneğin, bir psikolojik ilkyardım eğitimi almayı düşünebilirsiniz. Psikolojik ilkyardım eğitimi depresyon hatta intihar belirtilerini anlamayı ve ihtiyaç anında yardım etmeyi öğretir.
İşte benim reçetem: Arkadaş, aile bireyleriniz ve hatta doktorunuzla bu konuları konuşmaya başlayın. Herkes zihinsel sağlığıyla ilgili mücadele veren insanları anlama ve destek olmada bir rol oynayabilir ve oynamalıdır. Çekinmeyin, susmayın ve ihtiyacımız olan değişimin bir parçası olun.
Ruh sağlığınızı korumanın yolları
Arkadaşınızı topallarken veya dizine pansuman yaparken görürseniz endişelenirsiniz değil mi? Muhtemelen bir incinme yaşadığını düşünür ve onun için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorarsınız. Peki ya bir hastalığın açıkça görülen, fiziksel bir semptomu yoksa? Bu tür konularda konuşmaktan genelde çekiniriz. İşte bu yüzden akıl sağlığı gizli bir salgın olarak kalmaya devam ediyor ve bu durum dünya çapında geçerli.
Dünyada her dört insandan biri birtakım psikolojik problemler yaşıyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre neredeyse insanların üçte ikisi destek almıyor. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 1 milyon insan intihar ediyor. Ne yazık ki bu çok önemli rahatsızlıklar utanılacak bir şey olarak görülmeye devam ettiği sürece insanlar psikolojik destek merkezlerine gitmekten kaçınmayı sürdürecek. Bu krize parmak basmadığımız sürece çocuklarımızı etkileyecek çok daha büyük bedeller ödeyeceğiz. Bazı tahminlere göre anksiyete bozukluğu, depresyon, travma ve diğer psikolojik bozukluklar için 2030 yılına geldiğimizde dünya çapında 16 trilyon dolar para harcanacak.
Konuşmaya başlayın
Hepimiz hayatımızın bir bölümünde psikolojik sorunlarla baş etmek durumunda kalıyoruz. Kısa bir süre önce bir Amerikan radyo sunucusu, televizyon karakteri ve aynı zamanda yazar olan Charlemagne tha God, televizyon programıma konuk olmuştu. Bu başarılı ve karizmatik sunucunun ciddi boyutta anksiyete bozukluğuyla mücadele ettiğini öğrendiğimde epey şaşırdım. Charlemagne insanlar, umudun var olduğunu bilsinler istiyor. Eğer o, kitlesi önünde kendi mücadelesi hakkında konuşabiliyorsa hepimiz aile ve arkadaşlarımızla psikolojik sağlığımız hakkında konuşabiliriz. Bu konuyu açmak ve sevdiklerinize, onların yanında olduğunu belli etmeniz en önemli adım. Evet, bu konuları açmak başta çok doğal gelmeyebilir ancak emin olun ki işe yarayacaktır. Araştırmalara göre düzenli olarak aileleriyle yemek yiyen çocukların madde bağımlılığı yaşama ihtimalleri daha düşük. Bu yüzden ben de ‘National Night of Conversation’ı başlattım ve konuşmanın başlamasına yardımcı olmak için çözümler geliştirdim.
Eğer depresif, kaygılı, çaresiz veya sadece genel olarak stresli hissediyorsanız aile hekiminize gitmek harika bir başlangıç olacaktır. Kendisi size bir yol haritası geliştirmede yardım edebilir ve ihtiyacınız olan destekle ilgili yönlendirmede bulunabilir. Ayrıca bu konuyla ilgili proaktif olmalı ve etrafınızdaki insanlara yardımcı olmalısınız. Örneğin, bir psikolojik ilkyardım eğitimi almayı düşünebilirsiniz. Psikolojik ilkyardım eğitimi depresyon hatta intihar belirtilerini anlamayı ve ihtiyaç anında yardım etmeyi öğretir.
İşte benim reçetem: Arkadaş, aile bireyleriniz ve hatta doktorunuzla bu konuları konuşmaya başlayın. Herkes zihinsel sağlığıyla ilgili mücadele veren insanları anlama ve destek olmada bir rol oynayabilir ve oynamalıdır. Çekinmeyin, susmayın ve ihtiyacımız olan değişimin bir parçası olun.