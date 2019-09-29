Mışıl mışıl uyku için alışveriş listesi

Bitki çayı, ılık duş hatta meditasyon… Tüm bunlara rağmen geceleri ayakta mısınız? Çektiğiniz uyku problemini tabağınızda yenin. Rüyalara alemine dalmanızı sağlayacak besin listesi burada…
D vitamini: Yumurta, somon ve yoğurt
Düşük seviyelerdeki D Vitamini ile uyku sorunları arasında olası bir bağlantı olduğunu öne süren birçok çalışma var. Uyku apnesi yaşıyorsanız diğer antioksidanlarla birlikte bu vitamini kullanmak gece nefes almayı ve gece uykusunu kolaylaştırabilir.
Besin reçetesi: Yumurta, somon, tonbalığı, kılıçbalığı, sardalye gibi yağlı balıklar, bazı süt, yoğurt, kahvaltılık gevrek ve narenciye özlü meyve suları gibi gıdalar size yeterli oranda D vitamini sağlar.
E vitamini: Çiğ kuruyemişler, çekirdekler ve ayçiçeği yağı
E Vitamini, çok önemli! Yapılan bazı araştırmalar uyku eksikliğinden meydana gelen zihin bulanıklığına harika bir deva olduğunu söylüyor.
Besin reçetesi: Çiğ kuruyemiş ve çekirdekler ve kanola, ayçiçeği, ceviz, badem gibi bitkisel yağlar en fazla E vitamini içeren besinler arasındadır. Yeşil yapraklı sebzeler ile yağlı balıklar da bu vitamin bakımından zengindirler. Yetişkinler için önerilen besinsel E vitamini değeri 15 miligramdır.
C vitamini: Orman meyveleri, dolmalık
biber ve karnabahar
Kanda düşük C vitamini olması gece uyku bölünmesi yapar, uyku bozuklukları ve stres hormonu olan kortizol seviyesinin yükselme riskini artırır.
Besin reçetesi: En iyi C Vitamini kaynağı besinler arasında turunçgiller, orman meyveleri, dolmalık biber, domates, patates, karnabahar, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler bulunmaktadır. Kadınlar için günlük önerilen doz 75 miligramken, erkekler içinse 90 miligramdır.
B6 vitamini: Balık,
biftek ve patates
Suda çözünebilen bu vitamin, uyku ve ruh halini düzenlemede rol oynayan melatonin ve seratonin üretimini artırır. B6 Vitamini eksikliğinin, uyuyamama hastalığı yani insomnia ve depresyon semptomlarını artırabildiği gösterilmiştir. B6 vitamini almanın sabahları rüyalarınızı hatırlamanıza yardımcı olabileceğini söyleyen bazı araştırmalar mevcut…
Besin reçetesi: B6 Vitamini kaynakları arasında balık, tatlı patates gibi nişastalı sebzeler, avokado, muz ve nohutu sayabiliriz. Günlük önerilen doz 1.3 miligramdır.
Mışıl mışıl uyku için alışveriş listesi
Bitki çayı, ılık duş hatta meditasyon… Tüm bunlara rağmen geceleri ayakta mısınız? Çektiğiniz uyku problemini tabağınızda yenin. Rüyalara alemine dalmanızı sağlayacak besin listesi burada…
D vitamini: Yumurta, somon ve yoğurt
Düşük seviyelerdeki D Vitamini ile uyku sorunları arasında olası bir bağlantı olduğunu öne süren birçok çalışma var. Uyku apnesi yaşıyorsanız diğer antioksidanlarla birlikte bu vitamini kullanmak gece nefes almayı ve gece uykusunu kolaylaştırabilir.
Besin reçetesi: Yumurta, somon, tonbalığı, kılıçbalığı, sardalye gibi yağlı balıklar, bazı süt, yoğurt, kahvaltılık gevrek ve narenciye özlü meyve suları gibi gıdalar size yeterli oranda D vitamini sağlar.
E vitamini: Çiğ kuruyemişler, çekirdekler ve ayçiçeği yağı
E Vitamini, çok önemli! Yapılan bazı araştırmalar uyku eksikliğinden meydana gelen zihin bulanıklığına harika bir deva olduğunu söylüyor.
Besin reçetesi: Çiğ kuruyemiş ve çekirdekler ve kanola, ayçiçeği, ceviz, badem gibi bitkisel yağlar en fazla E vitamini içeren besinler arasındadır. Yeşil yapraklı sebzeler ile yağlı balıklar da bu vitamin bakımından zengindirler. Yetişkinler için önerilen besinsel E vitamini değeri 15 miligramdır.
C vitamini: Orman meyveleri, dolmalık
biber ve karnabahar
Kanda düşük C vitamini olması gece uyku bölünmesi yapar, uyku bozuklukları ve stres hormonu olan kortizol seviyesinin yükselme riskini artırır.
Besin reçetesi: En iyi C Vitamini kaynağı besinler arasında turunçgiller, orman meyveleri, dolmalık biber, domates, patates, karnabahar, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler bulunmaktadır. Kadınlar için günlük önerilen doz 75 miligramken, erkekler içinse 90 miligramdır.
B6 vitamini: Balık,
biftek ve patates
Suda çözünebilen bu vitamin, uyku ve ruh halini düzenlemede rol oynayan melatonin ve seratonin üretimini artırır. B6 Vitamini eksikliğinin, uyuyamama hastalığı yani insomnia ve depresyon semptomlarını artırabildiği gösterilmiştir. B6 vitamini almanın sabahları rüyalarınızı hatırlamanıza yardımcı olabileceğini söyleyen bazı araştırmalar mevcut…
Besin reçetesi: B6 Vitamini kaynakları arasında balık, tatlı patates gibi nişastalı sebzeler, avokado, muz ve nohutu sayabiliriz. Günlük önerilen doz 1.3 miligramdır.