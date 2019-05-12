Mevsimsel alerjiler nasıl kontrol altına alınır?

Burun akıntıları, öksürük krizleri, sulanan gözler… Açık hava alerjilerinin perişan ettiği mevsimin tam ortasındayız. İşte nasıl rahatlayacağınızın yolları...
Her yeri temiz tutun
Alerji semptomlarından kurtulmanın yolu alerjenlere maruz kalmayı minimuma indirmektir. Bu alerjen polen, küf, toz veya başka bir şey olabilir; eğer sizi kontrolsüzce hapşırtıp tıksırtıyorsa onlara maruz kalmamanız gerekiyor. Bu da kapsamlı bir temizlik gerektiriyor. Bir plan yapın ve uymaya çalışın. Haftada en az bir kere evi süpürün, toz alın ve çarşaflarınızı değiştirin. Mevsimsel alerjiniz varsa pencereniz açık uyumayın çünkü bu, evinize daha çok polen girmesine sebep olur. Temizliğinizi evden birkaç saat uzakta kalabileceğiniz zamanda yapmaya çalışın çünkü uçuşan taneciklerin çökelmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır.
Reçetesiz ilaçları
kullanmayı deneyin
◊ Antihistaminikler: Bu ilaçlar reçetesiz veya reçeteli olarak ve tablet, burun spreyi, sıvı, göz damlası gibi birçok formda bulunabilir. İlk defa deniyorsanız uyku yaptığını bilmeli, araç kullanmamalısınız. Kısa süre etkili bu ilaçlar semptomları birkaç saat için hafifletir. Glokom, epilepsi, hipertiroidi, kalp hastalığı ve yüksek tansiyonunuz varsa sizin için uygun olmayabilir.
◊ Dekonjestanlar: Geniz yolundaki damarları büzüştürüp şişliği azaltarak tıkanık burnu temizlemeye, böylece daha rahat nefes almaya yardımcı olurlar. Tablet, burun spreyi ve damla formlarıyla reçetesiz satılırlar. Uyarıcı etkisi vardır, bu yüzden birçok insan için gece kullanımına uygun değildir.
◊ Steroid burun spreyleri: Polen gibi alerjenlere karşı immün hücrelerin enflamatuar tepkisini bloke etmeye yardımcı olan bu spreyleri doktorunuza yazdırabilirsiniz. Tıkanıklık, burun akıntısı, kaşıntı, hapşırma ve geniz akıntısı gibi semptomları rahatlatmak için kullanılır. Çok kullanmamaya çalışın çünkü fazlası burun/geniz yolunuzu tahriş edebilir.
Aşıyı düşünün
Doktorunuz tavsiye ettiği sürece alerji aşıları semptomların rahatlamasına yardımcı olur. Bu aşıların tam olarak işe yaraması için birkaç ay geçmesi gerekebilir. Ancak alerjiden ve bunun için kullanılan ilaçların yan etkilerinden mustarip kişiler için çok iyi bir çözümdür.
Alternatif tedavileri
araştırın
◊ Neti pot: Bu yıkama metodunda balgamı yumuşatmak, polen gibi alerjenleri dışarı atmak ve sinüs iltihaplanmasını sakinleştirmek için tuzla karışık su kullanılır. Olası bir enfeksiyondan kaçınmak için aleti kullanırken damıtılmış veya steril su kullanmaya özen gösterin.
◊ Akupunktur: Son zamanlarda yapılan bir çalışmaya göre alerjisi olan ve düzenli akupunktur yaptıran kişilerde semptomlar iki ayın sonunda azalıyor. Bu çalışma aynı zamanda akupunkturun antihistaminik ilaç kullanımını bırakmaya da yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca akupunkturun herkeste işe yaradığını söylemiyorum bile...
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.
Mevsimsel alerjiler nasıl kontrol altına alınır?
Burun akıntıları, öksürük krizleri, sulanan gözler… Açık hava alerjilerinin perişan ettiği mevsimin tam ortasındayız. İşte nasıl rahatlayacağınızın yolları...
Her yeri temiz tutun
Alerji semptomlarından kurtulmanın yolu alerjenlere maruz kalmayı minimuma indirmektir. Bu alerjen polen, küf, toz veya başka bir şey olabilir; eğer sizi kontrolsüzce hapşırtıp tıksırtıyorsa onlara maruz kalmamanız gerekiyor. Bu da kapsamlı bir temizlik gerektiriyor. Bir plan yapın ve uymaya çalışın. Haftada en az bir kere evi süpürün, toz alın ve çarşaflarınızı değiştirin. Mevsimsel alerjiniz varsa pencereniz açık uyumayın çünkü bu, evinize daha çok polen girmesine sebep olur. Temizliğinizi evden birkaç saat uzakta kalabileceğiniz zamanda yapmaya çalışın çünkü uçuşan taneciklerin çökelmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır.
Reçetesiz ilaçları
kullanmayı deneyin
◊ Antihistaminikler: Bu ilaçlar reçetesiz veya reçeteli olarak ve tablet, burun spreyi, sıvı, göz damlası gibi birçok formda bulunabilir. İlk defa deniyorsanız uyku yaptığını bilmeli, araç kullanmamalısınız. Kısa süre etkili bu ilaçlar semptomları birkaç saat için hafifletir. Glokom, epilepsi, hipertiroidi, kalp hastalığı ve yüksek tansiyonunuz varsa sizin için uygun olmayabilir.
◊ Dekonjestanlar: Geniz yolundaki damarları büzüştürüp şişliği azaltarak tıkanık burnu temizlemeye, böylece daha rahat nefes almaya yardımcı olurlar. Tablet, burun spreyi ve damla formlarıyla reçetesiz satılırlar. Uyarıcı etkisi vardır, bu yüzden birçok insan için gece kullanımına uygun değildir.
◊ Steroid burun spreyleri: Polen gibi alerjenlere karşı immün hücrelerin enflamatuar tepkisini bloke etmeye yardımcı olan bu spreyleri doktorunuza yazdırabilirsiniz. Tıkanıklık, burun akıntısı, kaşıntı, hapşırma ve geniz akıntısı gibi semptomları rahatlatmak için kullanılır. Çok kullanmamaya çalışın çünkü fazlası burun/geniz yolunuzu tahriş edebilir.
Aşıyı düşünün
Doktorunuz tavsiye ettiği sürece alerji aşıları semptomların rahatlamasına yardımcı olur. Bu aşıların tam olarak işe yaraması için birkaç ay geçmesi gerekebilir. Ancak alerjiden ve bunun için kullanılan ilaçların yan etkilerinden mustarip kişiler için çok iyi bir çözümdür.
Alternatif tedavileri
araştırın
◊ Neti pot: Bu yıkama metodunda balgamı yumuşatmak, polen gibi alerjenleri dışarı atmak ve sinüs iltihaplanmasını sakinleştirmek için tuzla karışık su kullanılır. Olası bir enfeksiyondan kaçınmak için aleti kullanırken damıtılmış veya steril su kullanmaya özen gösterin.
◊ Akupunktur: Son zamanlarda yapılan bir çalışmaya göre alerjisi olan ve düzenli akupunktur yaptıran kişilerde semptomlar iki ayın sonunda azalıyor. Bu çalışma aynı zamanda akupunkturun antihistaminik ilaç kullanımını bırakmaya da yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca akupunkturun herkeste işe yaradığını söylemiyorum bile...
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.