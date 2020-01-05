Metabolizmanızı nasıl hızlandırırsınız?

Dört-beş kilo vermek sadece sevdiğiniz kıyafetlerin içinde daha iyi görünmenizi sağlamaz; yüksek tansiyona, bunamaya, rahim ve meme kanseri riskine iyi gelir; kolesterolünüzün yüzde 10’a kadar düşmesini sağlar. Alacağınız basit önlemlerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuzu göstermenin tam zamanı.
AZ VE SIK YİYENLER
Günde en az 25 gram lifli yiyecek tüketin
Bazı araştırmalara göre az ve sık yemek sağlıksızdır. Özellikle de eliniz hep besin değeri az, doymuş yağ oranı, sodyum ve kalorisi yüksek olan sağlıksız yiyeceklere uzanıyorsa...
◊ Ne kadar fazla yediğinizin farkına varmak için iki gün boyunca kayıt tutun. Bu, ne kadar gereksiz kalori aldığınızı görmenize yardımcı olacak.
◊ Öğün saatlerinizi her üç saatte bir yemek yiyecek şekilde düzenleyin. Bu yöntem, atıştırma alışkanlığı olan kişilerin metabolizmasının ihtiyacı olan düzeni veriyor. Ama her öğünü maksimum 400-500 kalori arasında tutun.
◊ Günde en az 25 gram lif tüketin. Bunlar tok hissetmenizi sağlayarak atıştırma isteğinizi engellemenizi sağlar. Patlamış mısır, böğürtlen-dut, nohut, enginar, antepfıstığı ve fasulye gibi besinler iyi birer lif kaynağı.
GECE YİYENLER
Karbonhidratı kahvaltı ve öğle yemeğinde alın
Uyku öncesi kalori alımı metabolizmanız için çok fazla iş anlamına geliyor. Vücudunuzun metabolizmayı düzenleyen günlük ritmi gün içinde değişiklik gösteriyor, gece de yavaşlayıp dinleniyor. Bunu her zaman göz önünde bulundurun.
◊ Günün son öğününü yatmadan birkaç saat önce olacak şekilde planlayın. Öğünlerinizi daha erken saatlere planlamak ve gün içinde erken saatlerde yemek, metabolizmanızın daha verimli çalışmasını mümkün kılar.
◊ Karbonhidratı kahvaltıda veya öğle yemeğinde yiyin. Gece atıştıranlar sıklıkla karbonhidrat aşerebilirler. Bütün gün yemek yemedikleri için vücutları hızlıca enerjiye çevirebileceği yiyecekler için can atar. Akşam yemeğindeyse sebzeli ve yüksek proteine sahip bir yiyecek tüketmeye odaklanın.
TABAK TEMİZLEYİCİLER
Her öğünden önce mutlaka bir bardak su için
Eğer tabağınızdaki her şeyi bitirmek gibi bir alışkanlığınız varsa büyük ihtimalle aç olsanız da olmasanız da doğal doygunluk düzeninizi sabote ediyorsunuz.
◊ Yediklerinizi takip etmek için farklı renklere sahip kaplar kullanın. Farklı boylardaki renkli kaplardan kullanmak, sağlıklı ve dengeli bir diyet için almanız gereken doğru miktarı belirlemenize yardımcı olur. En büyük kap sebze ve meyve gibi en besleyici yiyeceklerle doldurulmalı. Orta boy kap yağsız et ve yumurta gibi proteinleri içermeli. Küçük kaplarsa tahıl veya yemekten keyif aldığınız kuruyemişler gibi sağlıklı atıştırmalıkları içermeli.
◊ Her öğünden önce en az bir büyük bardak su için. Bunu yapmak sadece daha tok hissetmenizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda duygusal yeme gibi bilinçsiz yemelerinizi de azaltacak.
Kalori yakma hızı; yaş, cinsiyet, kilo, fiziksel aktivite seviyesi ve hormonlar gibi birçok faktörden etkileniyor. Bunlardan biri tiroid hormonu. Vücudunuzun metabolizmasını düzenliyor. Tiroid fonksiyonunu sağlıklı kılan şeylerse kilo, beslenme düzeni ve yaşam tarzının düzenli olması. Yeme alışkanlıklarınızda ufak değişiklik yapmak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı oluyor.
Metabolizmanızı nasıl hızlandırırsınız?
Dört-beş kilo vermek sadece sevdiğiniz kıyafetlerin içinde daha iyi görünmenizi sağlamaz; yüksek tansiyona, bunamaya, rahim ve meme kanseri riskine iyi gelir; kolesterolünüzün yüzde 10’a kadar düşmesini sağlar. Alacağınız basit önlemlerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuzu göstermenin tam zamanı.
AZ VE SIK YİYENLER
Günde en az 25 gram lifli yiyecek tüketin
Bazı araştırmalara göre az ve sık yemek sağlıksızdır. Özellikle de eliniz hep besin değeri az, doymuş yağ oranı, sodyum ve kalorisi yüksek olan sağlıksız yiyeceklere uzanıyorsa...
◊ Ne kadar fazla yediğinizin farkına varmak için iki gün boyunca kayıt tutun. Bu, ne kadar gereksiz kalori aldığınızı görmenize yardımcı olacak.
◊ Öğün saatlerinizi her üç saatte bir yemek yiyecek şekilde düzenleyin. Bu yöntem, atıştırma alışkanlığı olan kişilerin metabolizmasının ihtiyacı olan düzeni veriyor. Ama her öğünü maksimum 400-500 kalori arasında tutun.
◊ Günde en az 25 gram lif tüketin. Bunlar tok hissetmenizi sağlayarak atıştırma isteğinizi engellemenizi sağlar. Patlamış mısır, böğürtlen-dut, nohut, enginar, antepfıstığı ve fasulye gibi besinler iyi birer lif kaynağı.
GECE YİYENLER
Karbonhidratı kahvaltı ve öğle yemeğinde alın
Uyku öncesi kalori alımı metabolizmanız için çok fazla iş anlamına geliyor. Vücudunuzun metabolizmayı düzenleyen günlük ritmi gün içinde değişiklik gösteriyor, gece de yavaşlayıp dinleniyor. Bunu her zaman göz önünde bulundurun.
◊ Günün son öğününü yatmadan birkaç saat önce olacak şekilde planlayın. Öğünlerinizi daha erken saatlere planlamak ve gün içinde erken saatlerde yemek, metabolizmanızın daha verimli çalışmasını mümkün kılar.
◊ Karbonhidratı kahvaltıda veya öğle yemeğinde yiyin. Gece atıştıranlar sıklıkla karbonhidrat aşerebilirler. Bütün gün yemek yemedikleri için vücutları hızlıca enerjiye çevirebileceği yiyecekler için can atar. Akşam yemeğindeyse sebzeli ve yüksek proteine sahip bir yiyecek tüketmeye odaklanın.
TABAK TEMİZLEYİCİLER
Her öğünden önce mutlaka bir bardak su için
Eğer tabağınızdaki her şeyi bitirmek gibi bir alışkanlığınız varsa büyük ihtimalle aç olsanız da olmasanız da doğal doygunluk düzeninizi sabote ediyorsunuz.
◊ Yediklerinizi takip etmek için farklı renklere sahip kaplar kullanın. Farklı boylardaki renkli kaplardan kullanmak, sağlıklı ve dengeli bir diyet için almanız gereken doğru miktarı belirlemenize yardımcı olur. En büyük kap sebze ve meyve gibi en besleyici yiyeceklerle doldurulmalı. Orta boy kap yağsız et ve yumurta gibi proteinleri içermeli. Küçük kaplarsa tahıl veya yemekten keyif aldığınız kuruyemişler gibi sağlıklı atıştırmalıkları içermeli.
◊ Her öğünden önce en az bir büyük bardak su için. Bunu yapmak sadece daha tok hissetmenizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda duygusal yeme gibi bilinçsiz yemelerinizi de azaltacak.
Kalori yakma hızı; yaş, cinsiyet, kilo, fiziksel aktivite seviyesi ve hormonlar gibi birçok faktörden etkileniyor. Bunlardan biri tiroid hormonu. Vücudunuzun metabolizmasını düzenliyor. Tiroid fonksiyonunu sağlıklı kılan şeylerse kilo, beslenme düzeni ve yaşam tarzının düzenli olması. Yeme alışkanlıklarınızda ufak değişiklik yapmak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı oluyor.