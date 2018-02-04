Kış alerjinizden nasıl kurtulursunuz?

Soğuk havada sık sık burun çekme sıkıntısı yaşıyorsanız, sebebini uzaklarda aramayın. Evinizde kış alerjisine neden olan pek çok şey olabilir. İşte yardımcı olabilecek birkaç ipucu...

Bahar alerjilerini tanımlamak kolay. Ama iç mekân alerjilerinin sebebini belirlemek daha zor. Bunun nedeni evinizde birçok potansiyel alerjen kaynağı olması ve evde oldukça bunlara maruz kalmanız. Belirtilerinize dikkat etmeye çalışın. Günün hangi saati arttığına, evin neresinde olduğunuza, sıcaklık, nem ve kişi ya da hayvanların varlığı/yokluğu gibi faktörlere dikkat edin. Diğer birçoğu gibi bu çevresel faktörler mevsimsel çileniz hakkında aydınlanmanıza yardımcı olacak.

TETİKLEYİCİ FAKTÖR 1: SICAKLIK

Hava kışın büyük ölçüde kurur. Evlerimizdeki sıcaklık da bu kuruma etkisine katkıda bulunur. Sıcak hava burnunuzu, genzinizi ve gözlerinizi kurutarak hassasiyetini artırabilir.

Kurtarıcı seramik kap: Ortamı rutubetlendirmek ve havaya gereken nemi vermek probleminize çözüm olacak. Çoğu insan bu işin tek çaresinin nem aygıtları olduğunu zannetse de su dolu metal veya seramik bir kap da işinize yarar. Kabı kaloriferin üzerine koymanız yeterli. Kap ısındıkça su sıcak havaya doğru buharlaşacak ve nem katacak.



TETİKLEYİCİ FAKTÖR 2: TOZ



Nem aygıtları burun ve göz akıntılarına iyi gelse de fazla nem de küf ve toz akarlarını besliyor ve çoğaltıyor. Bu mikroskobik canlılar perde, yatak, mobilya ve iç çamaşırınıza yerleşebilir. Bu kumaşların üzerine oturduğunuz veya onları kullandığınızda da havaya karışıyorlar.

Yıkayın ya da kaldırın: Evinizdeki nemi yüzde 50 oranında tutmaya çalışın. Mümkün oldukça perde ve halıları kaldırın. Çarşaflarınızı haftada bir en sıcak ayarda yıkayın ve hâlâ reaksiyon gösterdiğinizi düşünüyorsanız yataklarınıza toz akarı örtüsü geçirin.





TETİKLEYİCİ FAKTÖR 3: EVCİL HAYVANLAR

Hayvan kepeği bilinen bir alerji nedeni ancak kış aylarında bu problem daha da büyüyor. Nedeni, iç mekânda daha fazla vakit geçirdiğinizden hayvan kepeğine daha çok maruz kalmanız. Dolayısıyla daha ciddi reaksiyonlara yol açıyor.

İlacı var: Antihistamin ilaçlar alerjik reaksiyonları bloke etmeye yardımcı oluyor. Evcil hayvanınıza yaklaşmadan 30 dakika önce uyku hali yapmayan bir antihistaminik alın. Bu sayede zaten başlamış olan bir alerji atağından uzak durmuş olursunuz.

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