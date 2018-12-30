Kilo vermeye yardımcı 6 besin

Yeni yıl kararları listesinin en tepesinde hep ‘kilo vermek’ vardır. Hedefinize ulaşmanız için bir katkı da biz yapalım; aşağıdaki doğal gıdaları diyetinize eklerseniz, çok daha kolay kilo verebilirsiniz.
Muz: Tabii ki günde birkaç muz yemek kilo vermenizi engeller ama bir tane muzu yoğurdunuzun üzerine doğramak, smoothie’nize eklemek, tatlı krizinizi gidermek için sağlıklı bir atıştırmalık. Vitamin, mineral ve lif zenginidir. Çoğumuzun daha az kaloriyle daha tok hissetmek için daha fazla lif tüketmesi gerekiyor.
Tam buğday ekmeği: İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tüketmek, metabolizmanızın hızlanmasına ve kolesterol seviyenizin kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Tam tahılları tüketmiyorsanız gerekli lifi, B vitaminlerini ve mineralleri alamıyor olabilirsiniz.
Avokado: Avokadoda sağlığınız için yararlı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bulunur. Yapılan bir çalışma, doymuş yağ yerine daha fazla çoklu doymamış yağ tüketen kişilerin daha fazla kas kütlesi geliştirip daha az vücut yağına sahip olduklarını ortaya koydu. Bir diğer çalışma ise avokado tüketiminin genel olarak daha kaliteli beslenme ve besin maddesi alımıyla bağdaştırıldığını gösterdi. Bir avokadoyu üçe bölerek sabah kahvaltınızda omletinizin yanında tüketebilir, dörde bölüp mango smoothie’nizin içine ekleyebilir veya guacamole sos hazırlayıp taze sebzelerinizi doğrayıp bu sosa batırabilirsiniz.
Patates: Patates, dirençli nişasta içerir. Dirençli nişasta sindirime ‘direnerek’ süreci yavaşlatır ve böylece kan şekeriniz birden fırlamak yerine dengede kalarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Fırınlayarak veya haşlayarak, soğumasını bekleyin. Soğumasını beklemenin dirençli nişasta miktarını artırdığı kanıtlandı. Araştırmalar, dirençli nişastanın yağsız proteinle servis edildiğinde hem formda hem de aşırı kilolu kadınlarda yağ oksidasyonunu artırarak tokluk hissini çoğalttığını gösterdi.
Fıstık ezmesi: Sağlıklı yağları vücudunuza almak için sabah, tam buğday ekmeğinizin üzerine bir kaşık dolusu fıstık ezmesi sürebilir veya smoothie’nizin içine ekleyebilirsiniz. Tekli doymamış yağ bakımından zengin beslenen kişilerin doymuş yağ zengini beslenenlere kıyasla aşırı kilo almadıkları görüldü.
Makarna: Makarna yiyebilir ve yine de zayıflayabilirsiniz. Önemli olan porsiyon kontrolü. Tam tahıllı makarna uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Aklınızda bulunması gereken tek şey, makarnanın tam tahıllı, küçük bir porsiyon ve az pişmiş kıvamda olması.
“The Dr: Oz Show” hafta içi her gün saat 12.30’de Sony Channel Dijitürk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.
Kilo vermeye yardımcı 6 besin
Yeni yıl kararları listesinin en tepesinde hep ‘kilo vermek’ vardır. Hedefinize ulaşmanız için bir katkı da biz yapalım; aşağıdaki doğal gıdaları diyetinize eklerseniz, çok daha kolay kilo verebilirsiniz.
Muz: Tabii ki günde birkaç muz yemek kilo vermenizi engeller ama bir tane muzu yoğurdunuzun üzerine doğramak, smoothie’nize eklemek, tatlı krizinizi gidermek için sağlıklı bir atıştırmalık. Vitamin, mineral ve lif zenginidir. Çoğumuzun daha az kaloriyle daha tok hissetmek için daha fazla lif tüketmesi gerekiyor.
Tam buğday ekmeği: İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tüketmek, metabolizmanızın hızlanmasına ve kolesterol seviyenizin kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Tam tahılları tüketmiyorsanız gerekli lifi, B vitaminlerini ve mineralleri alamıyor olabilirsiniz.
Avokado: Avokadoda sağlığınız için yararlı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bulunur. Yapılan bir çalışma, doymuş yağ yerine daha fazla çoklu doymamış yağ tüketen kişilerin daha fazla kas kütlesi geliştirip daha az vücut yağına sahip olduklarını ortaya koydu. Bir diğer çalışma ise avokado tüketiminin genel olarak daha kaliteli beslenme ve besin maddesi alımıyla bağdaştırıldığını gösterdi. Bir avokadoyu üçe bölerek sabah kahvaltınızda omletinizin yanında tüketebilir, dörde bölüp mango smoothie’nizin içine ekleyebilir veya guacamole sos hazırlayıp taze sebzelerinizi doğrayıp bu sosa batırabilirsiniz.
Patates: Patates, dirençli nişasta içerir. Dirençli nişasta sindirime ‘direnerek’ süreci yavaşlatır ve böylece kan şekeriniz birden fırlamak yerine dengede kalarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Fırınlayarak veya haşlayarak, soğumasını bekleyin. Soğumasını beklemenin dirençli nişasta miktarını artırdığı kanıtlandı. Araştırmalar, dirençli nişastanın yağsız proteinle servis edildiğinde hem formda hem de aşırı kilolu kadınlarda yağ oksidasyonunu artırarak tokluk hissini çoğalttığını gösterdi.
Fıstık ezmesi: Sağlıklı yağları vücudunuza almak için sabah, tam buğday ekmeğinizin üzerine bir kaşık dolusu fıstık ezmesi sürebilir veya smoothie’nizin içine ekleyebilirsiniz. Tekli doymamış yağ bakımından zengin beslenen kişilerin doymuş yağ zengini beslenenlere kıyasla aşırı kilo almadıkları görüldü.
Makarna: Makarna yiyebilir ve yine de zayıflayabilirsiniz. Önemli olan porsiyon kontrolü. Tam tahıllı makarna uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Aklınızda bulunması gereken tek şey, makarnanın tam tahıllı, küçük bir porsiyon ve az pişmiş kıvamda olması.
“The Dr: Oz Show” hafta içi her gün saat 12.30’de Sony Channel Dijitürk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.