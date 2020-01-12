Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet ÖZ>Kendisi küçük faydası büyük YABANMERSİNİ
"Mehmet Öz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Öz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Kendisi küçük faydası büyük YABANMERSİNİ

12 Ocak 2020

Bu tatlı meyve sağlığınız için oldukça yararlı: Bir antioksidan olan antosiyanidin açısından oldukça zengin. Kan basıncını ve kolesterolü düşürür, demans ve tip 2 diyabet riskini azaltır.

* Daha iyi kardiyovasküler sağlık: Yaklaşık 100 kadar yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günde 150 gram yaban mersini tüketmek kardiyovasküler bir rahatsızlık riskini yüzde 15 kadar düşürüyor.
* Gelişmiş bilişsellik ve akıl sağlığı: Yaban mersininde bulunan ve flavanoid olarak bilinen antioksidan bileşenleri, demans ve depresyon riskini azaltabiliyor, hafıza ve bilişselliği güçlendiriyor.
* Daha düşük kolesterol: Yaban mersini aynı zamanda karaciğerdeki kan-yağ oranını düşüren bazı genleri aktive ederek kanınızdaki yağ oranını düzenlemesiyle biliniyor. Bir araştırmaya göre beslenmenize yaban mersinini eklemek kötü kolesterol (LDL) oranımızı yüzde 44 kadar düşürebiliyor.
* Kandaki şeker oranını kontrol eder: Antioksidanlara ek olarak, yaban mersini C, B kompleks, E ve A vitaminlerini içeriyor. Bu nedenle diyabeti veya prediyabeti olan kişiler için yararlı. Günlük yaban mersini tüketimi, insulin hassasiyetini artırarak prediyabeti önlemeye yardımcı oluyor.
* Sindirim fonksiyonlarını düzenler: Normal diyetinize yaban mersini eklemek kabızlığı önlemeye ve bolca lif içerdiği için sindirimi düzenlemeye yardımcı oluyor. Bir porsiyon yaban mersininde 4 gramdan fazla lif var. Lifler aynı zamanda açlığı azaltıyor, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor ve genel bağırsak sağlığınıza iyi geliyor. Yaban mersini, huzursuz bağırsak sendromu ve divertikülit gibi kronik sindirim hastalıklarının semptomlarından korunmaya yardımcı olur.
Kendisi küçük faydası büyük YABANMERSİNİ
Diyetinize eklemek için birkaç harika yol
* Tam tahıllı mısır gevreği veya ılık yulaf yoğurdunuza yabanmersini ekleyin.
* Meyveli smoothie’nize biraz yaban mersini ekleyin. Ayrıca smoothie’nizi dondurabilir ve sağlıklı atıştırmalıklar olarak tatlı öğününüze ekleyebilirsiniz.
* Salatanıza serpiştirin. Yaban mersini, balzamik soslu ıspanak salatasının harika bir parçası olabiliyor.
* Balık veya beyaz etlerinize ekleyeceğiniz acı sos veya tatsız soslarınızda kullanın.
* Sağlıklı bir soda yaratmak için biraz limon sıkıp bir kaç tane de yaban mersini ekleyin.

X
Mehmet ÖZ Mehmet ÖZTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kanal-İstRauf TAMERKanal-İst12.01.2020
İçinde iyi hissettiğim şeyler ‘benim modam’Aysun KABAİçinde iyi hissettiğim şeyler ‘benim modam’12.01.2020
Bu milleti uyutmayı mutlaka öğrenmeliyizErtuğrul ÖZKÖKBu milleti uyutmayı mutlaka öğrenmeliyiz12.01.2020
Yemek felsefesinde kesin kural:Yalın olan, en zor olandırVedat MİLORYemek felsefesinde kesin kural:Yalın olan, en zor olandır!12.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.